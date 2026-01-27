Municipios del Valle de Uco analizaron el inicio de la temporada estival

Mesa Regional de Gastronomía en el Valle de Uco.

Por Sitio Andino Departamentales







Los directores de Turismo de los departamentos del Valle de Uco realizaron un balance de lo que dejó la primera quincena de enero, marcada por una baja en la cantidad de visitantes, estancias más cortas y gastos cuidados, en línea con lo que ocurre a nivel nacional. En departamentos como San Carlos y Tupungato, el promedio de ocupación no superó el 50%, reflejando un inicio de temporada moderado.

De todos modos, las expectativas para lo que resta del verano son más alentadoras. Desde los municipios destacan la agenda de eventos que se viene en los próximos días, como el Festival Nacional de la Tonada en Tunuyán y las fiestas departamentales de la Vendimia en Tunuyán y Tupungato, además de las distintas propuestas culturales, turísticas y recreativas que ofrece cada departamento. Un panorama que abre la posibilidad de un mayor movimiento turístico en el Valle de Uco durante la segunda parte de la temporada estival.

Ignacio Stabio, director de turismo de San Carlos se refirió a este presente: "Hasta el 15 de enero hemos tenido una ocupación promedio entre el 50 y 55% manteniendo la media de todo el Valle de Uco".

Por su parte Elizabeth Marincak, directora de turismo de Tunuyán comentó: "Si uno prende la tele ve las diferentes realidades que están pasando los principales destinos turísticos del país, Tunuyán no es ajeno a esa situación que es crítica. La ocupación es muy variada, diversificándose solamente los fines de semana".

Mientras tanto el responsable del área en Tupungato, Gastón Livellara expresó: "Ha sido una primera quincena con bastante auspicio, hemos tenido en la primera semana de enero una ocupación del 50%, la segunda un poquito más". Balance de al primera quincena de enero en Valle de Uco en el sector turístico Embed - Turismo en el Valle de Uco: primera quincena floja y expectativas de repunte