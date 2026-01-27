27 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Turismo departamental

Municipios del Valle de Uco analizaron el inicio de la temporada estival

Autoridades de Turismo del Valle de Uco coincidieron en un comienzo moderado, con ocupación variable y mejores perspectivas para las próximas semanas.

Mesa Regional de Gastronomía en el Valle de Uco.

Mesa Regional de Gastronomía en el Valle de Uco.

Por Sitio Andino Departamentales

Los directores de Turismo de los departamentos del Valle de Uco realizaron un balance de lo que dejó la primera quincena de enero, marcada por una baja en la cantidad de visitantes, estancias más cortas y gastos cuidados, en línea con lo que ocurre a nivel nacional. En departamentos como San Carlos y Tupungato, el promedio de ocupación no superó el 50%, reflejando un inicio de temporada moderado.

De todos modos, las expectativas para lo que resta del verano son más alentadoras. Desde los municipios destacan la agenda de eventos que se viene en los próximos días, como el Festival Nacional de la Tonada en Tunuyán y las fiestas departamentales de la Vendimia en Tunuyán y Tupungato, además de las distintas propuestas culturales, turísticas y recreativas que ofrece cada departamento. Un panorama que abre la posibilidad de un mayor movimiento turístico en el Valle de Uco durante la segunda parte de la temporada estival.

Lee además
La magnitud del granizo que precipitó en el Valle de Uco.
Mirá los videos

El granizo llegó al Valle de Uco y al Sur provincial: ¿Siguen las tormentas el fin de semana?
Fiesta de la Vendimia de San Rafael.
Beneficio local

La Vendimia de San Rafael impulsó el turismo y la economía

Ignacio Stabio, director de turismo de San Carlos se refirió a este presente: "Hasta el 15 de enero hemos tenido una ocupación promedio entre el 50 y 55% manteniendo la media de todo el Valle de Uco".

Por su parte Elizabeth Marincak, directora de turismo de Tunuyán comentó: "Si uno prende la tele ve las diferentes realidades que están pasando los principales destinos turísticos del país, Tunuyán no es ajeno a esa situación que es crítica. La ocupación es muy variada, diversificándose solamente los fines de semana".

Mientras tanto el responsable del área en Tupungato, Gastón Livellara expresó: "Ha sido una primera quincena con bastante auspicio, hemos tenido en la primera semana de enero una ocupación del 50%, la segunda un poquito más".

Balance de al primera quincena de enero en Valle de Uco en el sector turístico

Embed - Turismo en el Valle de Uco: primera quincena floja y expectativas de repunte

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén convoca a escritores por el Día Internacional de la Lengua Materna

Avanzan las obras del Metrotranvía y generan un nuevo corte vial

Picnics Musicales: música, verano y encuentro en la Nave Cultural

Rivadavia Canta al País: tres noches a puro folklore y música popular

En Malargüe un joven terminó apuñalado durante un intento de robo

Godoy Cruz invita a crear, jugar y disfrutar del arte en comunidad

El Municipio de Guaymallén celebra la vida y obra de Viviana Ordóñez

San Rafael: debido a las tormentas, quedó inhabilitado el paso El Molino-Pobre Diablo

LO QUE SE LEE AHORA
Preocupante hecho de violencia en Malargüe.
Grave episodio

En Malargüe un joven terminó apuñalado durante un intento de robo

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero

Michael Schumacher.
Vida reservada

Michael Schumacher ya no está postrado: revelan detalles de su estado de salud actual

Tormenta moderadas el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero en Mendoza
El clima

Tormenta moderadas, el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero en Mendoza

La Policía secuestró armas de fuego, municiones y otros elementos de interés judicial
Llevaba armas

Así capturaron en Las Heras al acusado por el homicidio en Luján de Cuyo

Julian Alberto Fernández fue detenido en Luján de Cuyo por efectivos de la Policía de Mendoza. 
enojo policial

Luján de Cuyo: el caso del joven que tiene más de 100 detenciones y sigue cayendo