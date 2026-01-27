La Vendimia de San Rafael impulsó el turismo y la economía

San Rafael acaba de concluir un histórico fin de semana vendimial . Tierra de Sueños no solo dejó postales de emoción y alegría , sino que también significó un impulso económico clave para el departamento.

Un dato a tener en cuenta es que se registró un importante flujo de turismo en territorio sanrafaelino . Los datos de la Dirección de Turismo arrojaron que el fin de semana los niveles de ocupación promedio llegaron al 72%, algunos puntos por encima de lo que se venía registrando en semanas anteriores.

En la fiesta se registraron visitantes de diferentes provincias de Argentina y también turistas internacionales de diferentes nacionalidades .

En lo que respecta al movimiento, un total de 200 puestos de artesanos se instalaron en las ferias de Plaza Francia y el Parque Yrigoyen , además de los foodtrucks y puestos de comida alrededor del Chacho Santa Cruz.

El efecto derrame alcanzó no solo a quienes montaron stands en el predio, sino también a los comercios tradicionales—almacenes, locales gastronómicos, kioscos— que mantuvieron sus puertas abiertas con múltiples clientes.

El objetivo de estos grandes eventos no solo apunta a fortalecer la identidad cultural y la recreación, sino que también generan oportunidades concretas de ingresos para la economía sanrafaelina.