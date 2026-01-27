27 de enero de 2026
La Vendimia de San Rafael impulsó el turismo y la economía

Los puestos en Plaza Francia, Parque Yrigoyen y el entorno del Chacho Santa Cruz generaron oportunidades de ingresos para toda la comunidad de San Rafael.

Fiesta de la Vendimia de San Rafael.

Un dato a tener en cuenta es que se registró un importante flujo de turismo en territorio sanrafaelino. Los datos de la Dirección de Turismo arrojaron que el fin de semana los niveles de ocupación promedio llegaron al 72%, algunos puntos por encima de lo que se venía registrando en semanas anteriores.

En la fiesta se registraron visitantes de diferentes provincias de Argentina y también turistas internacionales de diferentes nacionalidades.

Crecimiento de la economía en San Rafael

En lo que respecta al movimiento, un total de 200 puestos de artesanos se instalaron en las ferias de Plaza Francia y el Parque Yrigoyen, además de los foodtrucks y puestos de comida alrededor del Chacho Santa Cruz.

El efecto derrame alcanzó no solo a quienes montaron stands en el predio, sino también a los comercios tradicionales—almacenes, locales gastronómicos, kioscos— que mantuvieron sus puertas abiertas con múltiples clientes.

El objetivo de estos grandes eventos no solo apunta a fortalecer la identidad cultural y la recreación, sino que también generan oportunidades concretas de ingresos para la economía sanrafaelina.

Preocupante hecho de violencia en Malargüe.
Grave episodio

En Malargüe un joven terminó apuñalado durante un intento de robo

