27 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Música en vivo

Picnics Musicales: música, verano y encuentro en la Nave Cultural

Tres fechas imperdibles con shows en vivo y entrada sin costo en los jardines de la Nave Cultural.

Picnics musicales en los jardines de la Nave Cultural.

Picnics musicales en los jardines de la Nave Cultural.

La próxima cita será este sábado 31 de enero, con la presentación de Nathy & La Rumba Casino, un ensamble de músicos mendocinos que invita a un viaje sonoro cargado de salsa, rumba y merengue, en un show pensado para el disfrute colectivo, el baile y la celebración.

Lee además
Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural
Gran convocatoria

Verano en Mendoza: los Picnics Musicales regresaron a la Nave Cultural
Fiesta de la Vendimia de San Rafael.
Beneficio local

La Vendimia de San Rafael impulsó el turismo y la economía

Formada a comienzos de 2019, Nathy & La Rumba Casino es una agrupación dedicada a la investigación e interpretación de los ritmos de la música popular, abarcando géneros como folclore, tango, rock y pop nacional e internacional, jazz, bossanova, boleros, salsa, bachata, cumbia y merengue.

Su propuesta está profundamente influenciada por la herencia negra africana, sin dejar de lado la lírica y el cante español, portugués y anglosajón. La banda ha recorrido escenarios de eventos privados y empresariales, salas, teatros, casinos, festivales, bares y salsotecas, promoviendo la cultura popular y compartiendo escenario con destacados artistas.

Integrantes: Jesús Pacheco (guitarra, bajo y voz); Tony Virga (sintetizador, programaciones y voz); Quique Nomberto (piano y voz); Oscar Reta (percusión, violín y voz); Marcelo Narváez (batería y voz); Lautaro Scaraffia (trompeta y voz); Natalia Ponce (voz líder y accesorios); Mariana Porcario (danza y coros) y Cinthia Flores (danza y coros).

image

El domingo 8 de febrero, el ciclo presentará un emotivo tributo a Shakira, de la mano de Juli Guerci, en un show electroacústico y dinámico que recorre los grandes éxitos de la primera etapa de la artista colombiana.

El repertorio incluye canciones de los discos Pies Descalzos, ¿Dónde Están los Ladrones? y versiones del Unplugged, con temas que conectan con la esencia compositiva y expresiva de Shakira en sus comienzos.

La propuesta invita al público a cantar de principio a fin, en un recorrido nostálgico y vibrante por canciones que marcaron a toda una generación.

Intérpretes: Juli Guerci (voz); Juan Pablo Staiti (guitarras); Luciano Vicario (teclado); Pablo Sánchez (batería) y Horacio Munnia (bajo).

Bokanegra cierra los Picnics Musicales en la Nave Cultural

El cierre del ciclo Picnics Musicales será el domingo 15 de febrero con Bokanegra, una de las bandas tributo más importantes de Latinoamérica dedicadas a la obra de Soda Stereo y Gustavo Cerati.

Formada en septiembre de 1997 en Mendoza, la agrupación ha recorrido escenarios de todo el país y de Chile, y fue reconocida por el propio Cerati, quien destacó públicamente su propuesta artística.

Con una trayectoria sólida y un sonido fiel y potente, BokaNegra ofrece un show que recorre clásicos inolvidables del rock nacional, conectando distintas generaciones a través de canciones que forman parte de la historia de la música argentina.

Integrantes: Raúl Aguilera (guitarra y voz); Pablo Salvi (batería) y Max (bajo).

Agenda Picnics Musicales

  • 31/01: Nathy & La Rumba Casino
  • 08/02: Juli Guerci – Tributo a Shakira: Inevitable
  • 15/02: BokaNegra

Todas las fechas inician a las 19 horas y la entrada es sin costo.

Con propuestas que van desde los ritmos latinos hasta el pop y el rock nacional, los Picnics Musicales continúan ofreciendo un espacio de encuentro, música y celebración al aire libre, consolidándose como una cita imperdible del verano mendocino.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén convoca a escritores por el Día Internacional de la Lengua Materna

Avanzan las obras del Metrotranvía y generan un nuevo corte vial

Municipios del Valle de Uco analizaron el inicio de la temporada estival

Rivadavia Canta al País: tres noches a puro folklore y música popular

En Malargüe un joven terminó apuñalado durante un intento de robo

Godoy Cruz invita a crear, jugar y disfrutar del arte en comunidad

El Municipio de Guaymallén celebra la vida y obra de Viviana Ordóñez

San Rafael: debido a las tormentas, quedó inhabilitado el paso El Molino-Pobre Diablo

LO QUE SE LEE AHORA
Preocupante hecho de violencia en Malargüe.
Grave episodio

En Malargüe un joven terminó apuñalado durante un intento de robo

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero

Michael Schumacher.
Vida reservada

Michael Schumacher ya no está postrado: revelan detalles de su estado de salud actual

Tormenta moderadas el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero en Mendoza
El clima

Tormenta moderadas, el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero en Mendoza

La Policía secuestró armas de fuego, municiones y otros elementos de interés judicial
Llevaba armas

Así capturaron en Las Heras al acusado por el homicidio en Luján de Cuyo

Julian Alberto Fernández fue detenido en Luján de Cuyo por efectivos de la Policía de Mendoza. 
enojo policial

Luján de Cuyo: el caso del joven que tiene más de 100 detenciones y sigue cayendo