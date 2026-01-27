Picnics Musicales: música, verano y encuentro en la Nave Cultural

Los Picnics Musicales siguen consolidándose como uno de los encuentros culturales más convocantes del verano en los jardines de la Nave Cultural . Músic a en vivo, ambiente festivo y una cuidada programación artística marcan las próximas fechas del ciclo, que combina diversidad de estilos y bandas de reconocida trayectoria.

La próxima cita será este sábado 31 de enero , con la presentación de Nathy & La Rumba Casino , un ensamble de músicos mendocinos que invita a un viaje sonoro cargado de salsa, rumba y merengue, en un show pensado para el disfrute colectivo, el baile y la celebración.

Formada a comienzos de 2019, Nathy & La Rumba Casino es una agrupación dedicada a la investigación e interpretación de los ritmos de la música popular, abarcando géneros como folclore, tango, rock y pop nacional e internacional, jazz, bossanova, boleros, salsa, bachata, cumbia y merengue.

Su propuesta está profundamente influenciada por la herencia negra africana , sin dejar de lado la lírica y el cante español, portugués y anglosajón. La banda ha recorrido escenarios de eventos privados y empresariales, salas, teatros, casinos, festivales, bares y salsotecas, promoviendo la cultura popular y compartiendo escenario con destacados artistas.

Integrantes: Jesús Pacheco (guitarra, bajo y voz); Tony Virga (sintetizador, programaciones y voz); Quique Nomberto (piano y voz); Oscar Reta (percusión, violín y voz); Marcelo Narváez (batería y voz); Lautaro Scaraffia (trompeta y voz); Natalia Ponce (voz líder y accesorios); Mariana Porcario (danza y coros) y Cinthia Flores (danza y coros).

El domingo 8 de febrero, el ciclo presentará un emotivo tributo a Shakira, de la mano de Juli Guerci, en un show electroacústico y dinámico que recorre los grandes éxitos de la primera etapa de la artista colombiana.

El repertorio incluye canciones de los discos Pies Descalzos, ¿Dónde Están los Ladrones? y versiones del Unplugged, con temas que conectan con la esencia compositiva y expresiva de Shakira en sus comienzos.

La propuesta invita al público a cantar de principio a fin, en un recorrido nostálgico y vibrante por canciones que marcaron a toda una generación.

Intérpretes: Juli Guerci (voz); Juan Pablo Staiti (guitarras); Luciano Vicario (teclado); Pablo Sánchez (batería) y Horacio Munnia (bajo).

Bokanegra cierra los Picnics Musicales en la Nave Cultural

El cierre del ciclo Picnics Musicales será el domingo 15 de febrero con Bokanegra, una de las bandas tributo más importantes de Latinoamérica dedicadas a la obra de Soda Stereo y Gustavo Cerati.

Formada en septiembre de 1997 en Mendoza, la agrupación ha recorrido escenarios de todo el país y de Chile, y fue reconocida por el propio Cerati, quien destacó públicamente su propuesta artística.

Con una trayectoria sólida y un sonido fiel y potente, BokaNegra ofrece un show que recorre clásicos inolvidables del rock nacional, conectando distintas generaciones a través de canciones que forman parte de la historia de la música argentina.

Integrantes: Raúl Aguilera (guitarra y voz); Pablo Salvi (batería) y Max (bajo).

Agenda Picnics Musicales

31/01: Nathy & La Rumba Casino

08/02: Juli Guerci – Tributo a Shakira: Inevitable

15/02: BokaNegra

Todas las fechas inician a las 19 horas y la entrada es sin costo.

Con propuestas que van desde los ritmos latinos hasta el pop y el rock nacional, los Picnics Musicales continúan ofreciendo un espacio de encuentro, música y celebración al aire libre, consolidándose como una cita imperdible del verano mendocino.