Godoy Cruz invita a crear, jugar y disfrutar del arte en comunidad

La feria en el Centro Cristoforo Colombo de Godoy Cruz propone ilustración, creación en papel, exploración musical y conciertos para toda la familia.

Actividades en el Cristoforo Colombo del departamento de Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo en Godoy Cruz se transformará en un espacio de intercambio creativo y expresión colectiva. Será durante tres noches consecutivas, del 30 de enero al 1 de febrero, en calle Tomba 246.

Cabe destacar que, la feria contará con la participación de numerosos artistas visuales y talleres pensados para todo público. Además, contará con espectáculos musicales en vivo. De esta manera, se promueve el acceso a la cultura y el encuentro entre creadores y vecinos. Por lo que es importante resaltar que la misma será de entrada libre y gratuita.

  • Viernes 30: ilustración, música y exploración sonora

La jornada inaugural reunirá a artistas visuales como Tati, Ángeles Ochoa, Solo Lupe y Desbor Dante, Nico Nievas, entre otros.

Asimismo, a las 20, se desarrollará el taller “Ilustrando letras”, dictado por Andrés Casciani, una propuesta abierta a todo público. Es que, invita a interpretar textos, canciones y poesías desde el dibujo, explorando la impronta personal y el mundo interno.

Luego, a las 21, tendrá lugar el taller “Descubriendo cómo funciona un piano acústico”, a cargo de Pablo Zumbo y Gabriel Kremarik. El mismo, está destinado a infancias y público en general. Así, el espacio propone una introducción al piano, la exploración de un piano de cola y nociones básicas de música, entendida como un arte colectivo.

Finalmente, el cierre será a las 22 con el Concierto del Colectivo de Pianistas de Cuyo. Aquí, se contará con la participación de Dúo Aura, Fabio Serenisky, Marcos Babar, Mar Cortegoso, Sebastián Campanello, Daniel Benítez, Gabriel Kremarik y Pablo Zumbo.

  • Sábado 31: creación en papel y música en vivo

Este sábado, de 19 a 00, expondrán artistas visuales como Maca Randis, Flor Aristarain, Martín Arias, Cele Loria, Andrés Casciani, Mariano Mari, entre otros.

A las 20, se realizará el taller “Tarjeta infinita”, coordinado por Helga Moyano. El mismo, está destinado a preadolescentes y adolescentes de entre 10 y 15 años. Entonces, la actividad propone la creación de un objeto lúdico a partir de papel plegado e intervenido con un sentido narrativo.

Igualmente, la noche continuará a las 21.30 con música en vivo a cargo de Joaquín Martínez.

  • Domingo 1 de febrero: juego, expresión y cierre musical

La última jornada contará con la participación de Carla Korla, Feliz Condori, Salomé, Helga Moyano, Viri, Larianne, Teke, Lu Libertina, Pablo Pavezka, Emmarilla, Luciana Isabel y Pame Hubbe.

En esta oportunidad, a las 20, se dictará el taller “Garabatos”, coordinado por Celeste Loria, destinado a niños y niñas. Así, a través del juego y técnicas rápidas, la propuesta busca estimular la imaginación, la motricidad y la expresividad individual.

Seguidamente, el cierre musical será a las 21.30 con la presentación de The Capybaras.

En síntesis, la feria de arte en el Cristoforo se presenta como una invitación a disfrutar, crear y compartir. De manera tal que, se fortalece el vínculo entre la cultura y la comunidad en un espacio abierto y participativo.

