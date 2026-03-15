Godoy Cruz: detuvieron a un joven armado que intentó tirar un revólver al ver a la policía

Un operativo policial realizado durante la madrugada terminó con un joven detenido en Godoy Cruz. El procedimiento ocurrió luego de que una llamada al 911 advirtiera sobre la presencia de un hombre armado en la vía pública.
La Policía aprehendió a un joven en Godoy Cruz luego de que intentara arrojar un arma en la vía pública. Cómo fue la detención.
Un operativo policial realizado durante la madrugada terminó con un joven detenido en Godoy Cruz. El procedimiento ocurrió luego de que una llamada al 911 advirtiera sobre la presencia de un hombre armado en la vía pública.
El hecho ocurrió cerca de las 00.20 en calle Ingeniero Huergo, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 7° de Godoy Cruz. De acuerdo con la información oficial, un llamado al sistema de emergencias advirtió que un hombre vestido con remera roja se encontraba armado y acompañado por otro sujeto.
Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron al lugar y lograron ubicar a los dos individuos señalados en la denuncia. En ese momento, uno de ellos intentó descartar un arma de fuego, que fue rápidamente secuestrada por el personal policial.
El arma resultó ser un revólver calibre 32, de color gris y sin número de fabricación visible.
El hombre que intentó arrojar el arma fue aprehendido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, mientras se realizaron las actuaciones correspondientes.