Godoy Cruz impulsa acciones para reducir el desperdicio de alimentos

Campaña para reducir el desperdicio de alimentos en Godoy Cruz.

El Municipio de Godoy Cruz llevó adelante una jornada de concientización bajo la consigna “Desperdicio Cero” , en el marco del Día Mundial del Consumo Responsable . La iniciativa buscó promover hábitos de consumo más responsables y sostenibles entre comerciantes y vecinos del departamento.

En esta oportunidad, la propuesta invitó a reflexionar sobre cómo las decisiones cotidianas influyen tanto en el cuidado del ambiente como en la economía familiar. En este sentido, se destacó que consumir de manera responsable no implica dejar de comprar, sino hacerlo de forma consciente, priorizando la calidad, la durabilidad y el impacto de cada producto.

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Por lo que, la premisa que guía esta campaña es que “e l mejor residuo es el que no se genera”. Por lo tanto, se busca impulsar cambios simples pero significativos en la vida diaria.

En este contexto, en la mañana de este lunes se hizo una visita a comercios del barrio Portal del Sur. Allí, se dialogó con comerciantes y vecinos sobre el desperdicio de alimentos y la importancia de adoptar prácticas que ayuden a reducirlo.

Cabe destacar que, durante la actividad, se distribuyó una guía práctica de consumo consciente. Así, se brindaron recomendaciones simples para aplicar en la vida cotidiana, tanto en los hogares como en los negocios del barrio.

Además, se recordó a la comunidad los días de recolección diferenciada de residuos. Como así también, la importancia de reemplazar las bolsas de plástico por bolsas reutilizables de tela.

Claves para un consumo más consciente en Godoy Cruz

Entre las recomendaciones compartidas durante la jornada, se destacaron algunos hábitos que permiten reducir el desperdicio y optimizar los recursos:

Aplicar la regla de los 30 días antes de realizar compras importantes que no sean de primera necesidad.

Elegir presentaciones familiares o a granel, reduciendo envoltorios plásticos y costos por unidad.

Priorizar productos de estación y de productores locales, favoreciendo la economía regional y reduciendo el impacto del transporte.

Leer las etiquetas para conocer la eficiencia energética, la calidad y la durabilidad de los productos.

Reparar antes de descartar, promoviendo el consumo circular.

Comprender las fechas de los alimentos. Es que, “Consumir preferentemente antes de” indica que puede perder calidad, pero sigue siendo seguro. Mientras que, “Fecha de vencimiento” se refiere a la seguridad alimentaria.

Pequeños cambios que generan grandes resultados

Es importante resaltar que, pequeños cambios en los hábitos cotidianos pueden generar un impacto significativo a nivel global. Entonces, si cada hogar redujera apenas un 10% el desperdicio de alimentos y plásticos de un solo uso, el efecto ambiental sería comparable a retirar millones de autos de circulación.

De esta manera, el consumo responsable se convierte en una herramienta concreta para cuidar el ambiente. Como así también, fortalecer la economía doméstica y construir comunidades más conscientes.

Más información en Godoy Cruz

Finalmente, las personas que deseen consultar y obtener información adicional, podrán escribir a: [email protected].