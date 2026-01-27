27 de enero de 2026
Guaymallén convoca a escritores por el Día Internacional de la Lengua Materna

El Municipio de Guaymallén invita a escritores a participar en la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna con textos breves de hasta 150 palabras.

&nbsp;lengua materna como pilar de la identidad.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, lanzó la convocatoria “Día Internacional de la Lengua Materna”, destinada a escritores y escritoras que deseen participar con la producción de microrrelatos alusivos a esta fecha conmemorativa.

La iniciativa invita a reflexionar sobre la lengua materna como pilar de la identidad, la cultura y la memoria colectiva, mediante textos breves de hasta 150 palabras, sin contar el título. Las obras podrán desarrollarse tanto desde el género realista como desde el fantástico, abordando distintas miradas y sensibilidades en torno al valor del lenguaje de origen.

Los trabajos deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico a la dirección [email protected], entre el 1 y el 20 de febrero. Un jurado realizará la selección de los microrrelatos que formarán parte del encuentro de cierre.

Las obras elegidas serán presentadas y leídas por sus propios autores el viernes 27 de febrero, a partir de las 20 h, en los jardines de la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte, ubicada en Libertad 710, Villa Nueva.

El Día Internacional de la Lengua Materna, instituido por la UNESCO en 1999, busca promover la preservación de las lenguas como herramientas fundamentales para la comunicación, la educación, la integración social y el desarrollo de los pueblos. En un contexto de globalización, muchas lenguas se encuentran en riesgo de desaparición, y con ellas se pierden saberes, tradiciones y formas únicas de pensamiento que enriquecen la diversidad cultural.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 261 506 8790.

Bases y Condiciones- Dia Internacional de la Lengua Materna

