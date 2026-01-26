26 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Festejo popular

Tunuyán confirmó la grilla del 44º Festival Nacional de la Tonada

Del 30 de enero al 1 de febrero, Tunuyán celebrará su fiesta mayor con la Vendimia departamental y una destacada programación artística.

Festival Nacional de la Tonada 2026.

Festival Nacional de la Tonada 2026.

Con dos noches cargadas de música, tradición y espíritu familiar, el festival propone una programación que reúne a voces consagradas y nuevas propuestas del género.

Lee además
tunuyan abre la venta de entradas para el festival nacional de la tonada y la fiesta de la vendimia video
El Valle de Uco de fiesta

Tunuyán abre la venta de entradas para el Festival Nacional de la Tonada y la Fiesta de la Vendimia
Campamento de verano en Tunuyán.
Deporte y recreación

Más de 110 chicos de Tunuyán vivieron una noche de campamento en Vista Flores

El intendente de Tunuyán Emir Andraos brindó detalles concernientes al organización del evento: "El 30 y 31 de enero más el 1 de febrero será nuestra fiesta, el viernes 30 será la Fiesta de la Vendimia con el acto central y la elección de la reina con el cierre artístico de Coti, mientras que el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero tendremos artistas de renombre con Los Campedrinos y Lázaro Caballero como números centrales para el sábado y Abel Pintos el domingo".

Grilla de artistas del Festival Nacional de la Tonada 2026

  • Sábado 31 de enero:

Jonathan Ballesteros

Los Chimeno

Los Pardo

Matria Cuyana

Viviana Montoya

Sin Frontera

Lázaro Caballero

image
  • Domingo 1 de febrero:

AMTA Valle

Algarroba.com

La Grieta

Las Hermanas Abraham

Las Voces de Mi Tierra

Los Méndez

Abel Pintos

image

Cada jornada reunirá a familias, turistas y amantes del folclore bajo el cielo tonadero, consolidando al festival como una de las celebraciones más convocantes de la región.

Festival Nacional de la Tonada

Embed - Abel Pintos, Lázaro Caballero y Campedrinos llegan a la Tonada 2026

Temas
Seguí leyendo

Manzano Histórico: cultura, naturaleza y recreación a una hora de la ciudad de Mendoza

Tunuyán celebró la Fiesta de la Cereza 2026 con música, danza y gastronomía

Tunuyán estrena una calle renovada para vecinos y turistas

Rescataron a un adulto mayor en Tunuyán tras sufrir una descompensación en el Manzano Histórico

La Escuela de Verano de Tunuyán se vive a todo ritmo: ¡Folclore, pileta y risas!

Música, naturaleza e historia: Tunuyán se prepara para recibir turistas

Vecinos de General Alvear se suman a la patrulla ecológica y fomentan la separación de residuos

San Carlos promueve hábitos saludables y conciencia ambiental en niños

LO QUE SE LEE AHORA
Tras la crecida del Río Diamante, Omar Félix recorrió las zonas afectadas y supervisó el operativo municipal video
desborde del río Diamante

Tormenta en San Rafael: Omar Félix recorrió las zonas afectadas y supervisó el operativo municipal

Las Más Leídas

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero en el paso Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero.
¡Atención viajeros!

Reabre el Paso Internacional Los Libertadores este lunes: a partir de qué hora

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342