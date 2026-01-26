Tunuyán confirmó la grilla del 44º Festival Nacional de la Tonada

Festival Nacional de la Tonada 2026.

Con dos noches cargadas de música, tradición y espíritu familiar, el festival propone una programación que reúne a voces consagradas y nuevas propuestas del género.

El intendente de Tunuyán Emir Andraos brindó detalles concernientes al organización del evento: "El 30 y 31 de enero más el 1 de febrero será nuestra fiesta, el viernes 30 será la Fiesta de la Vendimia con el acto central y la elección de la reina con el cierre artístico de Coti, mientras que el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero tendremos artistas de renombre con Los Campedrinos y Lázaro Caballero como números centrales para el sábado y Abel Pintos el domingo".

Grilla de artistas del Festival Nacional de la Tonada 2026 Sábado 31 de enero: Jonathan Ballesteros

Los Chimeno Los Pardo Matria Cuyana Viviana Montoya Sin Frontera Lázaro Caballero image Domingo 1 de febrero: AMTA Valle Algarroba.com La Grieta Las Hermanas Abraham Las Voces de Mi Tierra Los Méndez Abel Pintos image Cada jornada reunirá a familias, turistas y amantes del folclore bajo el cielo tonadero, consolidando al festival como una de las celebraciones más convocantes de la región. Festival Nacional de la Tonada Embed - Abel Pintos, Lázaro Caballero y Campedrinos llegan a la Tonada 2026