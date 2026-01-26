Tunuyán confirmó la grilla del 44º Festival Nacional de la Tonada

Llega la 44º edición delFestival Nacional de la Tonada, que como cada año se celebra en el Anfiteatro Ciudad de Tunuyán. El escenario principal contará con la presencia de reconocidos artistas delfolclore argentino, en un espacio que supo ser anfitrión de grandes artistas que dieron sus primeros pasos allí y gracias a ese escenario llegaron a los principales festivales del país.
Con dos noches cargadas de música, tradición y espíritu familiar, el festival propone una programación que reúne a voces consagradas y nuevas propuestas del género.
El intendente de Tunuyán Emir Andraos brindó detalles concernientes al organización del evento: "El 30 y 31 de enero más el 1 de febrero será nuestra fiesta, el viernes 30 será la Fiesta de la Vendimia con el acto central y la elección de la reina con el cierre artístico de Coti, mientras que el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero tendremos artistas de renombre con Los Campedrinos y Lázaro Caballero como números centrales para el sábado y Abel Pintos el domingo".
Grilla de artistas del Festival Nacional de la Tonada 2026
Sábado 31 de enero:
Jonathan Ballesteros
Los Chimeno
Los Pardo
Matria Cuyana
Viviana Montoya
Sin Frontera
Lázaro Caballero
Domingo 1 de febrero:
AMTA Valle
Algarroba.com
La Grieta
Las Hermanas Abraham
Las Voces de Mi Tierra
Los Méndez
Abel Pintos
Cada jornada reunirá a familias, turistas y amantes del folclore bajo el cielo tonadero, consolidando al festival como una de las celebraciones más convocantes de la región.
Festival Nacional de la Tonada
