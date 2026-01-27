San Rafael: la falta de maquinaria de Vialidad Nacional complica los trabajos en la Ruta 144

La intensa tormenta del fin de semana en San Rafael provocó crecidas , cortes en rutas y familias abnegadas, que fueron asistidas a lo largo de los días. Sin embargo, vecinos de la zona de la Cuesta de los Terneros, sobre la Ruta Nacional 144 , aseguran que los caminos para acceder a las propiedades continúan en mal estado, tareas que corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad.

El incremento de los caudales por las lluvias y el desborde del río Diamante generó que numerosas familias se vieran afectadas el pasado sábado en diversas zonas del departamento. Como consecuencia del atípico fenómeno climático, la RN 144 fue cerrada temporalmente por material de arrastre en los badenes , quedando luego habilitada, indicaron desde el municipio.

Sin embargo, algunos caminos aledaños se mantienen intransitables , lo que impiden la circulación normal. Además, hay escasa presencia de maquinaria trabajando en la zona, de acuerdo a testimonios de los vecinos. Las tareas corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) , ya que se trata de una ruta nacional, que conecta San Rafael con Malargüe .

El incremento de los caudales por las lluvias y el desborde del río Diamante generó que numerosas familias se vieran afectadas

En estos casos, la DNV puede pedirle a la Provincia colaboración para agilizar los trabajos, ya que cuenta con maquinaria propia para mantenimiento de cauces, canales y reparación de rutas afectadas por temporales, pero desde la Dirección de Hidráulica señalaron que Vialidad Nacional no requirió su intervención hasta el momento.

image Zona de la Cuesta de los Terneros, sobre la Ruta Nacional 144

Control en los cauces

Durante la recorrida del intendente Omar Félix por los sectores afectados en los que trabajaron los equipos de Obras Públicas luego del temporal, el jefe comunal insistió en la necesidad de reforzar los controles sobre el cauce del río Diamante y las zonas inundables.

"Desde el municipio hemos presentado reclamos varios alertando sobre desvíos del curso de agua y construcciones en área de riesgo”, declaró Félix en reclamo de una mayor intervención de los organismos provinciales competentes, como la Dirección de Hidráulica de Mendoza y el Departamento General de Irrigación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

La tormenta atípica que afectó a San Rafael

Las fuertes tormentas afectaron diferentes zonas, tanto en La Cañadita y La Pichana, en Cañada Seca, como en la Cuesta de Los Terneros y Los Coroneles, en Cuadro Benegas. También se registraron daños en sectores de la ciudad sureña, con anegamientos y complicaciones en la circulación, y provocaron la ruptura del cruce El Molino - Pobre Diablo, paso que quedó intransitable.

Al respecto, Fabio Lastra, subdelegado del Río Diamante, explicó a Noticiero Andino: "La tormenta de este último fin de semana fue de gran magnitud, que se posicionó en la Cuesta de los Terneros y, más puntualmente, sobre la cuenca del Arroyo del Tigre. Las precipitaciones fueron intensas, generaron crecidas de carácter extraordinario".

image La intensa tormenta del fin de semana en San Rafael provocó crecidas, cortes en rutas y familias abnegadas

Por qué ocurrió la crecida

El sistema del río Diamante, Lastra explicó que cuenta con varios diques con capacidad de regulación, como Agua del Toro y Los Reyunos, que permiten almacenar agua y amortiguar las crecidas provenientes de los tributarios ubicados aguas arriba. A ellos se suma el dique El Tigre, de menor capacidad, que también cumple una función reguladora al contener los aportes del arroyo Pedernera, situado sobre la margen derecha del río.

En cambio, el dique Galileo Vitali no forma parte de ese esquema de regulación. Su función es únicamente actuar como cierre transversal del cauce para derivar el agua hacia la obra de toma del sistema de riego de la cuenca del Diamante. Al no tener capacidad de almacenamiento, no puede amortiguar crecidas extraordinarias, como las que provienen del arroyo del Tigre, ubicado aguas arriba, por lo que ante estos eventos el caudal debe escurrir de manera natural por el cauce del río.

"Estamos hablando de un fenómeno y una crecida extraordinaria, no es común ver estos aportes. Esto indudablemente llevó a cortar totalmente el sistema de agua a la infraestructura de riego por cuestiones de seguridad, pero más que nada porque eso trae mucho material de sedimento y de arrastre en materiales flotantes", advirtió Lastra. Esto imposibilitó a los operadores llevar adelante el servicio en condiciones normales, lo que se espera que ocurra en las próximas horas.