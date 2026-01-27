27 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Tras el temporal

San Rafael: la falta de maquinaria de Vialidad Nacional complica los trabajos en la Ruta 144

El tránsito en la Cuesta de los Terneros, en San Rafael, ya fue habilitado. Sin embargo, advierten que los accesos laterales continúan en mal estado.

Caminos aledaños a la Ruta 144, en San Rafael, siguen intransitables por falta de maquinaria de Vialidad Nacional

Caminos aledaños a la Ruta 144, en San Rafael, siguen intransitables por falta de maquinaria de Vialidad Nacional

Por Sitio Andino Departamentales

La intensa tormenta del fin de semana en San Rafael provocó crecidas, cortes en rutas y familias abnegadas, que fueron asistidas a lo largo de los días. Sin embargo, vecinos de la zona de la Cuesta de los Terneros, sobre la Ruta Nacional 144, aseguran que los caminos para acceder a las propiedades continúan en mal estado, tareas que corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad.

El incremento de los caudales por las lluvias y el desborde del río Diamante generó que numerosas familias se vieran afectadas el pasado sábado en diversas zonas del departamento. Como consecuencia del atípico fenómeno climático, la RN 144 fue cerrada temporalmente por material de arrastre en los badenes, quedando luego habilitada, indicaron desde el municipio.

Lee además
Fiesta de la Vendimia de San Rafael.
Beneficio local

La Vendimia de San Rafael impulsó el turismo y la economía
Mendoza te sorprende este verano 2026 con sus playas para toda la familia
Opciones increíbles

Mendoza te sorprende este verano 2026 con sus playas para toda la familia
image
El incremento de los caudales por las lluvias y el desborde del río Diamante generó que numerosas familias se vieran afectadas

El incremento de los caudales por las lluvias y el desborde del río Diamante generó que numerosas familias se vieran afectadas

Sin embargo, algunos caminos aledaños se mantienen intransitables, lo que impiden la circulación normal. Además, hay escasa presencia de maquinaria trabajando en la zona, de acuerdo a testimonios de los vecinos. Las tareas corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), ya que se trata de una ruta nacional, que conecta San Rafael con Malargüe.

Embed - RUTA NACIONAL 144 - A RITMO LENTO, VIALIDAD NACIONAL TRABAJA PARA REPARAR LOS DAÑOS DE LAS TORMENTAS

En estos casos, la DNV puede pedirle a la Provincia colaboración para agilizar los trabajos, ya que cuenta con maquinaria propia para mantenimiento de cauces, canales y reparación de rutas afectadas por temporales, pero desde la Dirección de Hidráulica señalaron que Vialidad Nacional no requirió su intervención hasta el momento.

image
Zona de la Cuesta de los Terneros, sobre la Ruta Nacional 144

Zona de la Cuesta de los Terneros, sobre la Ruta Nacional 144

Control en los cauces

Durante la recorrida del intendente Omar Félix por los sectores afectados en los que trabajaron los equipos de Obras Públicas luego del temporal, el jefe comunal insistió en la necesidad de reforzar los controles sobre el cauce del río Diamante y las zonas inundables.

"Desde el municipio hemos presentado reclamos varios alertando sobre desvíos del curso de agua y construcciones en área de riesgo”, declaró Félix en reclamo de una mayor intervención de los organismos provinciales competentes, como la Dirección de Hidráulica de Mendoza y el Departamento General de Irrigación.

La tormenta atípica que afectó a San Rafael

Las fuertes tormentas afectaron diferentes zonas, tanto en La Cañadita y La Pichana, en Cañada Seca, como en la Cuesta de Los Terneros y Los Coroneles, en Cuadro Benegas. También se registraron daños en sectores de la ciudad sureña, con anegamientos y complicaciones en la circulación, y provocaron la ruptura del cruce El Molino - Pobre Diablo, paso que quedó intransitable.

Al respecto, Fabio Lastra, subdelegado del Río Diamante, explicó a Noticiero Andino: "La tormenta de este último fin de semana fue de gran magnitud, que se posicionó en la Cuesta de los Terneros y, más puntualmente, sobre la cuenca del Arroyo del Tigre. Las precipitaciones fueron intensas, generaron crecidas de carácter extraordinario".

image
La intensa tormenta del fin de semana en San Rafael provocó crecidas, cortes en rutas y familias abnegadas

La intensa tormenta del fin de semana en San Rafael provocó crecidas, cortes en rutas y familias abnegadas

Por qué ocurrió la crecida

El sistema del río Diamante, Lastra explicó que cuenta con varios diques con capacidad de regulación, como Agua del Toro y Los Reyunos, que permiten almacenar agua y amortiguar las crecidas provenientes de los tributarios ubicados aguas arriba. A ellos se suma el dique El Tigre, de menor capacidad, que también cumple una función reguladora al contener los aportes del arroyo Pedernera, situado sobre la margen derecha del río.

En cambio, el dique Galileo Vitali no forma parte de ese esquema de regulación. Su función es únicamente actuar como cierre transversal del cauce para derivar el agua hacia la obra de toma del sistema de riego de la cuenca del Diamante. Al no tener capacidad de almacenamiento, no puede amortiguar crecidas extraordinarias, como las que provienen del arroyo del Tigre, ubicado aguas arriba, por lo que ante estos eventos el caudal debe escurrir de manera natural por el cauce del río.

"Estamos hablando de un fenómeno y una crecida extraordinaria, no es común ver estos aportes. Esto indudablemente llevó a cortar totalmente el sistema de agua a la infraestructura de riego por cuestiones de seguridad, pero más que nada porque eso trae mucho material de sedimento y de arrastre en materiales flotantes", advirtió Lastra. Esto imposibilitó a los operadores llevar adelante el servicio en condiciones normales, lo que se espera que ocurra en las próximas horas.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael: debido a las tormentas, quedó inhabilitado el paso El Molino-Pobre Diablo

El Tetratlón de San Rafael volvió a brillar en El Nihuil

El optimismo de Hebe Casado frente a las elecciones municipales de febrero en San Rafael

Fuerte tormenta en San Rafael: el temporal dejó viviendas anegadas, evacuados y cortes en la ruta 143

Alfredo Cornejo desmintió que en San Rafael no se pueda tomar agua de la red domiciliaria

Tormenta en San Rafael: Omar Félix recorrió las zonas afectadas y supervisó el operativo municipal

Videos y fotos del temporal en San Rafael: la crecida del Río Diamante afectó varios distritos

Reprograman la repetición de la Vendimia en San Rafael y el show de Los Nocheros por mal clima

LO QUE SE LEE AHORA
Preocupante hecho de violencia en Malargüe.
Grave episodio

En Malargüe un joven terminó apuñalado durante un intento de robo

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero

Tormenta moderadas el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero en Mendoza
El clima

Tormenta moderadas, el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero en Mendoza

La Policía secuestró armas de fuego, municiones y otros elementos de interés judicial
Llevaba armas

Así capturaron en Las Heras al acusado por el homicidio en Luján de Cuyo

El trágico accidente vial ocurrió en la mañana de este martes. 
vuelco

Interrumpen el tránsito en Alta Montaña por un accidente fatal del lado chileno

El niño ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión y quedó internado en estado crítico
Estaba internado en el hospital Notti

Falleció el adolescente que cayó a una acequia en Godoy Cruz