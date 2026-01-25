Reprograman la repetición de la Vendimia en San Rafael y el show de Los Nocheros por mal clima

La repetición de la Vendimia y el esperado show de Los Nocheros en San Rafael fue reprogramada para este lunes 26 de enero. La decisión fue anunciada luego de que las condiciones climáticas adversas obligaran a suspender el evento en la fecha originalmente prevista.
La organización informó que la decisión se tomó de manera preventiva, priorizando la seguridad del público, los artistas y los equipos de trabajo, ante la presencia de tormentas y un pronóstico desfavorable.
En este sentido, se confirmó que el evento mantendrá los horarios originalmente previstos, garantizando así el normal desarrollo de la celebración en su nueva fecha.
La Vendimia y el show de Los Nocheros, una celebración clave para San Rafael
La Vendimia es una de las fiestas más importantes de San Rafael, convocando cada año a miles de vecinos y turistas. El show de Los Nocheros, uno de los momentos más esperados, forma parte central de la propuesta cultural y artística.
Desde la organización agradecieron la comprensión de la comunidad y del público que acompaña esta celebración tan significativa para el departamento.