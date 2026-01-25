25 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Comunicado oficial

Reprograman la repetición de la Vendimia en San Rafael y el show de Los Nocheros por mal clima

La repetición de Vendimia y el show de Los Nocheros se realizarán este lunes 26 de enero tras la suspensión preventiva por tormentas.

La organización informó que la decisión se tomó de manera preventiva
La organización informó que la decisión se tomó de manera preventiva
Por Sitio Andino Departamentales

La repetición de la Vendimia y el esperado show de Los Nocheros en San Rafael fue reprogramada para este lunes 26 de enero. La decisión fue anunciada luego de que las condiciones climáticas adversas obligaran a suspender el evento en la fecha originalmente prevista.

La organización informó que la decisión se tomó de manera preventiva, priorizando la seguridad del público, los artistas y los equipos de trabajo, ante la presencia de tormentas y un pronóstico desfavorable.

Lee además
Distintas zonas de San Rafael se vieron afectadas por las fuertes lluvias
Solicitan circular con precaución

Videos y fotos del temporal en San Rafael: la crecida del Río Diamante afectó varios distritos
El Tetratlón de San Rafael celebró sus 30 años en El Nihuil, con un circuito tan exigente como imponente y una respuesta masiva del público.
exigencia

El Tetratlón de San Rafael volvió a latir con fuerza en una edición para recordar

En este sentido, se confirmó que el evento mantendrá los horarios originalmente previstos, garantizando así el normal desarrollo de la celebración en su nueva fecha.

La Vendimia y el show de Los Nocheros, una celebración clave para San Rafael

La Vendimia es una de las fiestas más importantes de San Rafael, convocando cada año a miles de vecinos y turistas. El show de Los Nocheros, uno de los momentos más esperados, forma parte central de la propuesta cultural y artística.

Desde la organización agradecieron la comprensión de la comunidad y del público que acompaña esta celebración tan significativa para el departamento.

Temas
Seguí leyendo

Bodegas de San Rafael buscan llevar calma ante la posible baja en la compra de uvas

El Tetratlón volvió a consagrar a Matías Pérez y Moni Rugoso en una edición histórica en San Rafael

Se corre el histórico Tetratlón de San Rafael que celebra sus 30 años

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

San Rafael celebró su Vendimia con "Tierra de Sueños", un show histórico de baile, tecnología y alegría

Hebe Casado, presente en la Vendimia de San Rafael: preocupación por las tormentas y los daños

Voces que hacen historia: dos locutores de CTC fueron reconocidos por su trayectoria en la Vendimia

La Fiesta de la Vendimia de San Rafael vive una puesta histórica con Hernán Piquín

LO QUE SE LEE AHORA
Distintas zonas de San Rafael se vieron afectadas por las fuertes lluvias
Solicitan circular con precaución

Videos y fotos del temporal en San Rafael: la crecida del Río Diamante afectó varios distritos

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2412 y números ganadores del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2412 y números ganadores del domingo 25 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.
Fiesta en el Chacho Santa Cruz

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

El Paso Cristo Redentor es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 25 de enero