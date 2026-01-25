Reprograman la repetición de la Vendimia en San Rafael y el show de Los Nocheros por mal clima

La organización informó que la decisión se tomó de manera preventiva

La repetición de la Vendimia y el esperado show de Los Nocheros en San Rafael fue reprogramada para este lunes 26 de enero. La decisión fue anunciada luego de que las condiciones climáticas adversas obligaran a suspender el evento en la fecha originalmente prevista.

La organización informó que la decisión se tomó de manera preventiva , priorizando la seguridad del público, los artistas y los equipos de trabajo , ante la presencia de tormentas y un pronóstico desfavorable.

En este sentido, se confirmó que el evento mantendrá los horarios originalmente previstos , garantizando así el normal desarrollo de la celebración en su nueva fecha.

La Vendimia y el show de Los Nocheros, una celebración clave para San Rafael

La Vendimia es una de las fiestas más importantes de San Rafael, convocando cada año a miles de vecinos y turistas. El show de Los Nocheros, uno de los momentos más esperados, forma parte central de la propuesta cultural y artística.

Desde la organización agradecieron la comprensión de la comunidad y del público que acompaña esta celebración tan significativa para el departamento.