El Tetratlón de San Rafael volvió a latir con fuerza en una edición para recordar

El Tetratlón de San Rafael celebró sus 30 años en El Nihuil, con un circuito tan exigente como imponente y una respuesta masiva del público.

El Tetratlón de San Rafael volvió a mostrar todo su carácter en una edición aniversario por los 30 años , disputada en El Nihuil , con un escenario natural que combina belleza y dureza en partes iguales . El viento, el sol, el agua y los desniveles del terreno fueron protagonistas permanentes de una competencia que no concede respiro y exige al máximo a cada atleta desde la largada hasta la meta.

Desde temprano, el movimiento en la villa turística marcó el pulso de una jornada especial. Competidores individuales, equipos de postas, familiares y público acompañaron una prueba que es parte del ADN deportivo de Mendoza , con sectores del circuito colmados y un clima de verdadera fiesta deportiva.

polideportivo El Tetratlón volvió a consagrar a Matías Pérez y Moni Rugoso en una edición histórica en San Rafael

El recorrido volvió a poner en escena al Peñón del Atuel y al entorno natural de El Nihuil como uno de los grandes sellos del Tetra. Senderos técnicos, tramos de agua, sectores de enduro exigentes y kilómetros de pedestrismo bajo el sol sanrafaelino conformaron un circuito que obliga a una concentración total y a una preparación integral.

El paisaje acompaña, pero también castiga. Cada error se paga caro en una prueba donde el terreno y el clima forman parte del desafío.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2015464914391879700&partner=&hide_thread=false Azul Antolinez, la Reina de #SanRafael, dio el presente en los 30 años del #Tetratlón. Toda la info en @sitioandinomza pic.twitter.com/BUAE0hT5Z3 — Sebastián Colucci (@MSColucci) January 25, 2026

Esfuerzo extremo y nivel competitivo

El Tetratlón reunió nuevamente a atletas de primer nivel, con una grilla amplia y competitiva que sostuvo la intensidad durante toda la jornada. La modalidad individual mostró un crecimiento sostenido, mientras que las postas aportaron dinamismo y color, con equipos que animaron cada tramo del recorrido.

El esfuerzo físico se combinó con la fortaleza mental, una condición indispensable para completar una carrera que premia la constancia, la experiencia y la capacidad de adaptación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2015444768839422247&partner=&hide_thread=false El #Tetratlón de #SanRafael volvió a escribir historia en El Nihuil

Matías Pérez se consagró campeón por 12ª vez y Moni Rugoso fue la mejor mujer en una edición durísima. Mirá la info en @sitioandinomza pic.twitter.com/GoOr9A4hcY — Sebastián Colucci (@MSColucci) January 25, 2026

Ganadores en una edición exigente del Tetratlón

En el plano deportivo, Matías Pérez volvió a escribir otra página dorada al quedarse con el triunfo general individual, alcanzando su duodécima victoria personal en el Tetratlón de San Rafael y consolidándose como el máximo campeón histórico de la prueba.

En la rama femenina, Mónica “Moni” Rugoso fue la gran referencia. La atleta completó el exigente recorrido y se convirtió en la mejor mujer de la competencia, celebrando su logro junto a su equipo Hidrofitness, en una edición que contó con siete mujeres en competencia, un número histórico para la prueba.

Una organización a la altura de los 30 años

La edición aniversario volvió a destacarse por una organización sólida y aceitada, fundamental para el desarrollo de una competencia compleja desde lo logístico y lo deportivo. La largada frente al Hotel SMATA y la llegada en el tradicional Club de Pescadores le dieron identidad y jerarquía a un evento que sigue creciendo año tras año.

El acompañamiento de CTCnet y el Grupo Álvarez fue clave para sostener la estructura del Tetra, mientras que Frutas Proa aportó, como en cada edición, al bienestar y la hidratación de los atletas, reforzando el cuidado integral de los competidores.

Todos los ganadores del Tetratlón de San Rafael

MODALIDAD INDIVIDUAL

General

Matías Pérez — 2:17:12

Varones A (18 a 29 años)

Mariano Casado — 2:22:41

Varones B (30 a 39 años)

Matías Pérez — 2:17:12

Varones C (40 a 49 años)

Mauricio Ariel Luna — 2:34:25

Varones D (50 a 59 años)

Fernando Mallo — 2:27:20

Varones E (60 años y más)

Andrés Ortega — 2:05:28

Juvenil

Martino Orlando — 2:35:06

Damas A

Mónica Rugoso — 2:56:16

Damas B

Amira Fortunato — 3:12:43

Damas Promocional

María Valentina Scalise — 2:54:09

Menores F

Paulina Rosato — 2:52:32

MODALIDAD POSTAS

Ganador General

El Pino Heladería – Rossi Automotores — 3:06:33

Posta VA (hasta 140 años)

El Pino Heladería – Rossi Automotores — 3:06:33

Posta VB (hasta 199 años)

Tío Fénix — 3:08:06

Posta Mixto

Tresmotorsport & Lifestylegym24 — 3:35:45

Posta VC (más de 200 años)

El Más Grande — 3:40:08

Posta Juveniles (hasta 68 años)

Los Picantines — 1:58:54

Posta Menores (hasta 50 años)

Vector Velocidad — 1:33:10

La palabra de Juan Ruti, el mandamás del Tetratlón