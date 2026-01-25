25 de enero de 2026
El Tetratlón de San Rafael volvió a latir con fuerza en una edición para recordar

Paisaje imponente, esfuerzo extremo y una organización a la altura marcaron los 30 años del duro Tetratlón de San Rafael. Repasá lo sucedido.

El Tetratlón de San Rafael celebró sus 30 años en El Nihuil, con un circuito tan exigente como imponente y una respuesta masiva del público.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Tetratlón de San Rafael volvió a mostrar todo su carácter en una edición aniversario por los 30 años, disputada en El Nihuil, con un escenario natural que combina belleza y dureza en partes iguales. El viento, el sol, el agua y los desniveles del terreno fueron protagonistas permanentes de una competencia que no concede respiro y exige al máximo a cada atleta desde la largada hasta la meta.

Desde temprano, el movimiento en la villa turística marcó el pulso de una jornada especial. Competidores individuales, equipos de postas, familiares y público acompañaron una prueba que es parte del ADN deportivo de Mendoza, con sectores del circuito colmados y un clima de verdadera fiesta deportiva.

El paisaje acompaña, pero también castiga. Cada error se paga caro en una prueba donde el terreno y el clima forman parte del desafío.

Esfuerzo extremo y nivel competitivo

El Tetratlón reunió nuevamente a atletas de primer nivel, con una grilla amplia y competitiva que sostuvo la intensidad durante toda la jornada. La modalidad individual mostró un crecimiento sostenido, mientras que las postas aportaron dinamismo y color, con equipos que animaron cada tramo del recorrido.

El esfuerzo físico se combinó con la fortaleza mental, una condición indispensable para completar una carrera que premia la constancia, la experiencia y la capacidad de adaptación.

Ganadores en una edición exigente del Tetratlón

En el plano deportivo, Matías Pérez volvió a escribir otra página dorada al quedarse con el triunfo general individual, alcanzando su duodécima victoria personal en el Tetratlón de San Rafael y consolidándose como el máximo campeón histórico de la prueba.

En la rama femenina, Mónica “Moni” Rugoso fue la gran referencia. La atleta completó el exigente recorrido y se convirtió en la mejor mujer de la competencia, celebrando su logro junto a su equipo Hidrofitness, en una edición que contó con siete mujeres en competencia, un número histórico para la prueba.

Una organización a la altura de los 30 años

La edición aniversario volvió a destacarse por una organización sólida y aceitada, fundamental para el desarrollo de una competencia compleja desde lo logístico y lo deportivo. La largada frente al Hotel SMATA y la llegada en el tradicional Club de Pescadores le dieron identidad y jerarquía a un evento que sigue creciendo año tras año.

El acompañamiento de CTCnet y el Grupo Álvarez fue clave para sostener la estructura del Tetra, mientras que Frutas Proa aportó, como en cada edición, al bienestar y la hidratación de los atletas, reforzando el cuidado integral de los competidores.

Todos los ganadores del Tetratlón de San Rafael

MODALIDAD INDIVIDUAL

General

  • Matías Pérez — 2:17:12

Varones A (18 a 29 años)

  • Mariano Casado — 2:22:41

Varones B (30 a 39 años)

  • Matías Pérez — 2:17:12

Varones C (40 a 49 años)

  • Mauricio Ariel Luna — 2:34:25

Varones D (50 a 59 años)

  • Fernando Mallo — 2:27:20

Varones E (60 años y más)

  • Andrés Ortega — 2:05:28

Juvenil

  • Martino Orlando — 2:35:06

Damas A

  • Mónica Rugoso — 2:56:16

Damas B

  • Amira Fortunato — 3:12:43

Damas Promocional

  • María Valentina Scalise — 2:54:09

Menores F

  • Paulina Rosato — 2:52:32

MODALIDAD POSTAS

Ganador General

  • El Pino Heladería – Rossi Automotores — 3:06:33

Posta VA (hasta 140 años)

  • El Pino Heladería – Rossi Automotores — 3:06:33

Posta VB (hasta 199 años)

  • Tío Fénix — 3:08:06

Posta Mixto

  • Tresmotorsport & Lifestylegym24 — 3:35:45

Posta VC (más de 200 años)

  • El Más Grande — 3:40:08

Posta Juveniles (hasta 68 años)

  • Los Picantines — 1:58:54

Posta Menores (hasta 50 años)

  • Vector Velocidad — 1:33:10

La palabra de Juan Ruti, el mandamás del Tetratlón

