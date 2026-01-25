El Tetratlón de San Rafael volvió a latir con fuerza en una edición para recordar

El Tetratlón de San Rafael volvió a mostrar todo su carácter en una edición aniversario por los 30 años, disputada en El Nihuil, con un escenario natural que combina belleza y dureza en partes iguales. El viento, el sol, el agua y los desniveles del terreno fueron protagonistas permanentes de una competencia que no concede respiro y exige al máximo a cada atleta desde la largada hasta la meta.
Desde temprano, el movimiento en la villa turística marcó el pulso de una jornada especial. Competidores individuales, equipos de postas, familiares y público acompañaron una prueba que es parte del ADN deportivo de Mendoza, con sectores del circuito colmados y un clima de verdadera fiesta deportiva.
El Tetratlón reunió nuevamente a atletas de primer nivel, con una grilla amplia y competitiva que sostuvo la intensidad durante toda la jornada. La modalidad individual mostró un crecimiento sostenido, mientras que las postas aportaron dinamismo y color, con equipos que animaron cada tramo del recorrido.
El esfuerzo físico se combinó con la fortaleza mental, una condición indispensable para completar una carrera que premia la constancia, la experiencia y la capacidad de adaptación.
En el plano deportivo, Matías Pérez volvió a escribir otra página dorada al quedarse con el triunfo general individual, alcanzando su duodécima victoria personal en el Tetratlón de San Rafael y consolidándose como el máximo campeón histórico de la prueba.
En la rama femenina, Mónica “Moni” Rugoso fue la gran referencia. La atleta completó el exigente recorrido y se convirtió en la mejor mujer de la competencia, celebrando su logro junto a su equipo Hidrofitness, en una edición que contó con siete mujeres en competencia, un número histórico para la prueba.
El acompañamiento de CTCnet y el Grupo Álvarez fue clave para sostener la estructura del Tetra, mientras que Frutas Proa aportó, como en cada edición, al bienestar y la hidratación de los atletas, reforzando el cuidado integral de los competidores.
Todos los ganadores del Tetratlón de San Rafael
MODALIDAD INDIVIDUAL
General
Matías Pérez — 2:17:12
Varones A (18 a 29 años)
Mariano Casado — 2:22:41
Varones B (30 a 39 años)
Matías Pérez — 2:17:12
Varones C (40 a 49 años)
Mauricio Ariel Luna — 2:34:25
Varones D (50 a 59 años)
Fernando Mallo — 2:27:20
Varones E (60 años y más)
Andrés Ortega — 2:05:28
Juvenil
Martino Orlando — 2:35:06
Damas A
Mónica Rugoso — 2:56:16
Damas B
Amira Fortunato — 3:12:43
Damas Promocional
María Valentina Scalise — 2:54:09
Menores F
Paulina Rosato — 2:52:32
MODALIDAD POSTAS
Ganador General
El Pino Heladería – Rossi Automotores — 3:06:33
Posta VA (hasta 140 años)
El Pino Heladería – Rossi Automotores — 3:06:33
Posta VB (hasta 199 años)
Tío Fénix — 3:08:06
Posta Mixto
Tresmotorsport & Lifestylegym24 — 3:35:45
Posta VC (más de 200 años)
El Más Grande — 3:40:08
Posta Juveniles (hasta 68 años)
Los Picantines — 1:58:54
Posta Menores (hasta 50 años)
Vector Velocidad — 1:33:10
La palabra de Juan Ruti, el mandamás del Tetratlón