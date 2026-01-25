Argentina campeón Sur-Centro de Handball: venció a Brasil sobre el final y volvió a hacer historia

Final para el infarto: Argentina Handball lo ganó a 10 segundos del cierre y gritó campeón ante Brasil.

En una final que parecía escaparse y volvió a nacer en el último suspiro, Argentina se consagró campeona del Sur-Centro de Handball al vencer 26-25 a Brasil . El desenlace fue de película: gol a falta de 10 segundos , festejo total y un cierre que dejó a los Gladiadores en lo más alto.

El partido empezó cuesta arriba para los Gladiadores. Brasil pegó primero, se adelantó 5-2 y sostuvo el control mientras Argentina padecía su falta de eficacia, sobre todo desde los penales .

Pero antes del descanso apareció una ráfaga determinante: la Albiceleste ajustó en defensa, aceleró en ataque y dio vuelta el marcador para irse 14-12 arriba.

En el inicio del segundo tiempo, Argentina pareció quebrarlo: llegó al 19-15 y tuvo chances para estirar. Sin embargo, el trámite se volvió una pesadilla por tramos: oportunidades claras desperdiciadas, crecimiento de Brasil y un cierre cambiante donde la ventaja fue y vino como un péndulo. C on ese escenario, el final quedó servido para el drama.

LOS GLADIADORES SE CONSAGRARON CAMPEONES DEL SUR CENTRO CON UN INOLVIDABLE TRIUNFO ANTE BRASIL La Selección Argentina de handball le ganó a la Verdeamarela por 26-25 con un gol de Federico Giménez a 10 segundos del final. La gran figura de la noche fue Nicolás Bono, que… pic.twitter.com/YcjSox9hsk

La palabra del capitán campeón



Lucas Moscariello analiza la victoria frente a Brasil , destaca la gran preparación realizada para este torneo y expresa el orgullo que siente por el grupo, tras el enorme sacrificio hecho por cada uno de los jugadores. pic.twitter.com/k3robmQC5b — Sel. Argentina Handball (@CAHandball) January 25, 2026

Gol a 10 segundos y título: por qué el empate no alcanzaba

Con la tensión al límite, Argentina encontró el gol decisivo cuando quedaban poco más de 10 segundos y selló el 26-25. No fue un detalle menor: si terminaba empatado, Brasil se quedaba con el título por diferencia de gol.

Así, el grito argentino valió doble: campeonato y revancha tras las ediciones 2022 y 2024 que habían sido brasileñas.