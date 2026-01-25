25 de enero de 2026
Argentina campeón Sur-Centro de Handball: venció a Brasil sobre el final y volvió a hacer historia

La Selección argentina de Handball derrotó 26-25 al duro Brasil con un gol agónico y se consagró campeona Sur-Centro. Reviví la final minuto a minuto.

Final para el infarto: Argentina Handball lo ganó a 10 segundos del cierre y gritó campeón ante Brasil. &nbsp;

Final para el infarto: Argentina Handball lo ganó a 10 segundos del cierre y gritó campeón ante Brasil.

 

Por Sitio Andino Deportes

En una final que parecía escaparse y volvió a nacer en el último suspiro, Argentina se consagró campeona del Sur-Centro de Handball al vencer 26-25 a Brasil. El desenlace fue de película: gol a falta de 10 segundos, festejo total y un cierre que dejó a los Gladiadores en lo más alto.

El partido empezó cuesta arriba para los Gladiadores. Brasil pegó primero, se adelantó 5-2 y sostuvo el control mientras Argentina padecía su falta de eficacia, sobre todo desde los penales.

Pero antes del descanso apareció una ráfaga determinante: la Albiceleste ajustó en defensa, aceleró en ataque y dio vuelta el marcador para irse 14-12 arriba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elgraficoweb/status/2015240087299076111&partner=&hide_thread=false

Del 19-15 al temblor, sin red para Argentina Brasil

En el inicio del segundo tiempo, Argentina pareció quebrarlo: llegó al 19-15 y tuvo chances para estirar. Sin embargo, el trámite se volvió una pesadilla por tramos: oportunidades claras desperdiciadas, crecimiento de Brasil y un cierre cambiante donde la ventaja fue y vino como un péndulo. Con ese escenario, el final quedó servido para el drama.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHandball/status/2015259599230702026&partner=&hide_thread=false

Gol a 10 segundos y título: por qué el empate no alcanzaba

Con la tensión al límite, Argentina encontró el gol decisivo cuando quedaban poco más de 10 segundos y selló el 26-25. No fue un detalle menor: si terminaba empatado, Brasil se quedaba con el título por diferencia de gol.

Así, el grito argentino valió doble: campeonato y revancha tras las ediciones 2022 y 2024 que habían sido brasileñas.

