Argentina campeón Sur-Centro de Handball: venció a Brasil sobre el final y volvió a hacer historia

En una final que parecía escaparse y volvió a nacer en el último suspiro, Argentina se consagró campeona del Sur-Centro de Handball al vencer 26-25 a Brasil. El desenlace fue de película: gol a falta de 10 segundos, festejo total y un cierre que dejó a los Gladiadores en lo más alto.
El partido empezó cuesta arriba para los Gladiadores. Brasil pegó primero, se adelantó 5-2 y sostuvo el control mientras Argentina padecía su falta de eficacia, sobre todo desde los penales.
Del 19-15 al temblor, sin red para Argentina Brasil
En el inicio del segundo tiempo, Argentina pareció quebrarlo: llegó al 19-15 y tuvo chances para estirar. Sin embargo, el trámite se volvió una pesadilla por tramos: oportunidades claras desperdiciadas, crecimiento de Brasil y un cierre cambiante donde la ventaja fue y vino como un péndulo. Con ese escenario, el final quedó servido para el drama.
Lucas Moscariello analiza la victoria frente a Brasil , destaca la gran preparación realizada para este torneo y expresa el orgullo que siente por el grupo, tras el enorme sacrificio hecho por cada uno de los jugadores.