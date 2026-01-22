Los Gladiadores sellaron el pasaje al Mundial de Handball con una goleada ante Uruguay

La Selección de balonmano de Argentina cumplió el objetivo sin sobresaltos. Con una actuación sólida y dominante, Los Gladiadores derrotaron con autoridad a Uruguay por 35-18, sumaron su tercera victoria consecutiva en el Campeonato Sur y Centroamericano Asunción 2026 y sellaron la clasificación al Mundial de Handball Alemania 2027.
El equipo dirigido por Rodolfo Jung manejó el partido desde el inicio, impuso condiciones en defensa y fue ampliando diferencias con el correr de los minutos, en un encuentro que terminó reflejando con claridad la superioridad albiceleste.
Superioridad sostenida y dominio colectivo de Los Gladiadores
Si bien el primer tiempo mostró mayor paridad, Argentina se fue al descanso con seis goles de ventaja, construidos desde la solidez defensiva y la efectividad en ataque. En el complemento, el seleccionado nacional aceleró el ritmo, ajustó marcas y terminó de quebrar a su rival con una producción contundente.
La diferencia final de 17 goles expuso el control absoluto del juego por parte de Los Gladiadores, que no permitieron reacciones y administraron el resultado con inteligencia.
Con otra sólida victoria en el Sur-Centro, Los Gladiadores aseguraron su lugar en el Mundial de Alemania 2027. El conjunto albiceleste descansará este jueves y volverá a la acción el viernes a las 18hs ante Chile . pic.twitter.com/Vr8HVnE5Xo
El conjunto albiceleste lidera la tabla del torneo, disputado en formato todos contra todos, con seis puntos, tras vencer previamente a Perú y al local Paraguay.
Figuras, rotación y respuestas positivas
Entre los puntos altos del encuentro se destacaron Nicolás Bono y Ramiro Martínez, máximos anotadores del partido con seis goles cada uno. Además, el cuerpo técnico aprovechó el desarrollo del juego para rotar el plantel, sumar minutos y evaluar variantes de cara a lo que resta del certamen.
El equipo argentino que se impuso ante Uruguay estuvo integrado por Juan Bar, Facundo Cangiani, Agustín Unzner, Martín Jung, Pedro Martínez, Francisco Lombardi y Lucas Moscariello, en una actuación colectiva que dejó sensaciones muy positivas.
Lo que viene para Argentina en el Sur-Centro
Tras asegurar el boleto mundialista, Los Gladiadores enfrentarán a Chile en la cuarta fecha del campeonato. El encuentro se disputará el viernes 23 de enero a las 18:00 y será clave para consolidar el liderazgo argentino en la competencia.
Todos los partidos del seleccionado se pueden seguir en vivo por Fox Sports y por el canal oficial de YouTube de la Coscabal, acompañando el camino albiceleste rumbo a Alemania 2027.