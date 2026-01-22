Los Gladiadores sellaron el pasaje al Mundial de Handball con una goleada ante Uruguay

Los Gladiadores dominaron a Uruguay en Asunción y confirmaron su presencia en su 16° Mundial consecutivo.

La Selección de balonmano de Argentina cumplió el objetivo sin sobresaltos. Con una actuación sólida y dominante, Los Gladiadores derrotaron con autoridad a Uruguay por 35-18 , sumaron su tercera victoria consecutiva en el Campeonato Sur y Centroamericano Asunción 2026 y sellaron la clasificación al Mundial de Handball Alemania 2027 .

El equipo dirigido por Rodolfo Jung manejó el partido desde el inicio, impuso condiciones en defensa y fue ampliando diferencias con el correr de los minutos, en un encuentro que terminó reflejando con claridad la superioridad albiceleste.

Si bien el primer tiempo mostró mayor paridad, Argentina se fue al descanso con seis goles de ventaja , construidos desde la solidez defensiva y la efectividad en ataque. En el complemento, el seleccionado nacional aceleró el ritmo , ajustó marcas y terminó de quebrar a su rival con una producción contundente.

La diferencia final de 17 goles expuso el control absoluto del juego por parte de Los Gladiadores, que no permitieron reacciones y administraron el resultado con inteligencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHandball/status/2014141533675458915&partner=&hide_thread=false ¡Objetivo Mundial cumplido!



Con otra sólida victoria en el Sur-Centro, Los Gladiadores aseguraron su lugar en el Mundial de Alemania 2027. El conjunto albiceleste descansará este jueves y volverá a la acción el viernes a las 18hs ante Chile . pic.twitter.com/Vr8HVnE5Xo — Sel. Argentina Handball (@CAHandball) January 22, 2026

Clasificación asegurada y récord que se estira para Los Gladiadores

Con este triunfo, Argentina aseguró una de las cuatro plazas disponibles para el Mundial 2027, que se disputará en Alemania, y alcanzó un registro histórico: participará por 16ª vez consecutiva en una Copa del Mundo, desde su debut en Kumamoto 1997.

El conjunto albiceleste lidera la tabla del torneo, disputado en formato todos contra todos, con seis puntos, tras vencer previamente a Perú y al local Paraguay.

Figuras, rotación y respuestas positivas

Entre los puntos altos del encuentro se destacaron Nicolás Bono y Ramiro Martínez, máximos anotadores del partido con seis goles cada uno. Además, el cuerpo técnico aprovechó el desarrollo del juego para rotar el plantel, sumar minutos y evaluar variantes de cara a lo que resta del certamen.

El equipo argentino que se impuso ante Uruguay estuvo integrado por Juan Bar, Facundo Cangiani, Agustín Unzner, Martín Jung, Pedro Martínez, Francisco Lombardi y Lucas Moscariello, en una actuación colectiva que dejó sensaciones muy positivas.

Lo que viene para Argentina en el Sur-Centro

Tras asegurar el boleto mundialista, Los Gladiadores enfrentarán a Chile en la cuarta fecha del campeonato. El encuentro se disputará el viernes 23 de enero a las 18:00 y será clave para consolidar el liderazgo argentino en la competencia.

Todos los partidos del seleccionado se pueden seguir en vivo por Fox Sports y por el canal oficial de YouTube de la Coscabal, acompañando el camino albiceleste rumbo a Alemania 2027.