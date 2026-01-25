25 de enero de 2026
Primer partido del Torneo Apertura 2025

Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera

El conjunto xeneize se llevó un contundente triunfo y concretó sus primeros tres puntos del campeonato.

Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera.

Club Atlético Boca Juniors venció 1-0 al Club Deportivo Riestra en La Bombonera, en el primer partido del Torneo Apertura 2025. Con este contundente resultado deportivo, el “Xeneize” concretó sus primos tres puntos en el campeonato local.

La victoria obtenida fue gracias al defensor Milton Delgado, quien realizó el único gol del partido.

Cómo fue la victoria de Club Atlético Boca Juniors

Durante el transcurso del primer tiempo del partido, el conjunto liderado por Claudio Úbeda desplegó una interesante estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades de go,. Sin embargo, Deportivo Riestra realizó un importante esfuerzo en el aspecto defensivo y complicó la fluidez ofensiva de su contrincante.

De esta forma, con un arco cerrado gracias a la impecable actuación del guardameta Ignacio Arce, el “Malevo” frustró a su rival y firmó el 0-0 en el cierre de los primeros 45 minutos del partido.

2026_01_MG_67962-scaled
El conjunto xeneize se llevó un contundente triunfo y concretó sus primeros tres puntos del campeonato.

En el complemento de la disputa, el “Azul y Oro” regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó reflejada en el desarrollo del aspecto ofensivo del elenco local.

En el minuto 32 del segundo tiempo del partido, el defensor Lauro Di Lollo empujó la pelota dentro del arco, en un cabezazo ejecutado dentro del área chica.

En los instantes finales, Riestra realizó un importante esfuerzo para rescatar el empate en La Bombonera, pero las imprecisiones en las definiciones y la intensa marca de su contrincante frustraron el objetivo y determinaron su caída en la primera fecha del torneo argentino de la primera división.

Datos del partido:

  • Torneo Apertura - Zona A
  • Fecha 1
  • Boca – Riestra
  • Estadio: La Bombonera
  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Ariel Penel
