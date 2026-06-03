 Del fenómeno viral al encuentro: la reunión del influencer argentino con Tim Payne

El encuentro más esperado por los fanáticos del deporte y las redes sociales en la previa de la Copa del Mundo se concretó finalmente esta semana. El lateral derecho de Nueva Zelanda recibió en persona al joven creador de contenidos que transformó su realidad digital. De esta manera, el futbolista oceánico pudo agradecerle cara a cara al influencer argentino.

La esperada reunión entre Valentín "El Scarso" Scarsini y el defensor estuvo cargada de risas, bromas y buena onda, aunque tuvo un obstáculo idiomático. El jugador de los All Whites domina muy poco el idioma español y el creador de contenidos confesó no hablar inglés , por lo que debieron recurrir a los presentes para poder traducir gran parte de la charla. Entre carcajadas, ambos intentaron intercambiar algunas palabras cruzadas para romper el hielo en la concentración.

Durante la conversación, el defensor de 32 años se mostró sumamente conmovido por el cariño del público y admitió que todavía está procesando el increíble impacto de la campaña viral. El jugador recordó que en las primeras horas del fenómeno no lograba comprender la cantidad de notificaciones que llegaban a su celular, pasando de ser un deportista desconocido a tener casi cinco millones de seguidores. "Para mí nada cambia, sigo enfocado en rendir para mi país", aseguró con humildad.

¿Qué regalos e invitaciones cruzadas se hicieron?

Hacia el final de la jornada de encuentro, el creador de contenido no dejó pasar la oportunidad de invitar al lateral derecho a visitar la Argentina para conocer las costumbres locales. Como contrapartida, el defensor neozelandés devolvió la cortesía y lo alentó a viajar en el futuro a Oceanía para recorrer sus impactantes paisajes. Ambos sellaron la promesa de volver a verse pronto con un fuerte abrazo frente a las cámaras.

Embed The most anticipated linkup of the World Cup so far



Tim Payne meets Valen Scarsini, the creator behind Payne’s rise to global stardom ✨ pic.twitter.com/zSPFUW0dvj — New Zealand Football (@NZ_Football) June 3, 2026

El broche de oro del encuentro llegó cuando el jugador de la selección de Nueva Zelanda sorprendió al joven argentino con un obsequio muy especial para su colección. Le entregó la camiseta oficial de la selección de su país con el dorsal número 2 y su apellido estampado en la espalda, incluyendo además una dedicatoria firmada de puño y letra. El gesto coronó una de las historias más pintorescas y llamativas de la previa mundialista.