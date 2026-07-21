¿El final de una era? Emiliano Martínez puso en duda su futuro en la Selección argentina

Tras la derrota en la final del Mundial 2026 , los fanáticos del fútbol recibieron una inesperada noticia sobre la Selección argentina: Emiliano Martínez sorprendió al poner en duda su continuidad en el equipo nacional . A continuación, te contamos todos los detalles.

Durante las primeras horas de este martes, Emiliano Martínez generó sorpresa entre los hinchas argentinos luego de compartir un mensaje en sus redes sociales, donde dejó entrever sus dudas sobre su futuro con la Selección argentina tras la caída en la final del Mundial 2026.

El arquero comenzó su publicación con una frase cargada de emoción: "Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez más".

En medio de la tristeza por el resultado, el campeón del mundo reconoció la dificultad del momento y abrió la posibilidad de una decisión importante en su carrera: "la verdad el dolor es difícil de explicar, quedar reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado".

Finalmente, Martínez expresó su agradecimiento y dejó en claro su compromiso durante todo el proceso: "Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".

Más allá de que no tuvo una destacada participación durante el Mundial, los números del arquero con la camiseta albiceleste reflejan una etapa histórica. Desde su debut en la Selección argentina, Dibu disputó 67 encuentros, con un saldo de 51 victorias, 10 empates y 6 derrotas.

La incertidumbre sobre el futuro de Emiliano Martínez aparece en un contexto de profunda reflexión dentro de la Selección argentina. Una situación similar ocurrió con Lionel Scaloni, quien también dejó en duda su continuidad luego de la final del Mundial 2026