19 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
polideportivo

El Tetratlón de San Rafael celebra 30 años y bate récords históricos en El Nihuil

El departamento de San Rafael será el escenario de la disputa del tradicional Tetratlón sureño. Entrá a la nota y mirá los detalles.

El Tetratlón de San Rafael cumplirá 30 años el domingo 25 de enero en El Nihuil, con récord de participantes y un circuito emblemático.

El Tetratlón de San Rafael cumplirá 30 años el domingo 25 de enero en El Nihuil, con récord de participantes y un circuito emblemático.

 Por Martín Sebastián Colucci

Y un día, la espera llegó a su fin. El Tetratlón de San Rafael, una de las competencias deportivas más emblemáticas de Mendoza, celebra sus 30 años de historia con una edición que ya hizo historia antes de largar: récord absoluto de inscriptos en la modalidad individual, crecimiento sostenido de postas y una convocatoria que superó todas las expectativas de la organización.

Arrancamos en 1996 casi como una prueba piloto, con 23 equipos en posta, para ver cómo salía”, recordó Juan Ruti, cara visible del evento. “Fue creciendo con el tiempo y hoy llegar a los 30 años con estos números es algo que nos emociona mucho”.

Lee además
La Selección argentina tendrá transmisión abierta durante todo el Mundial 2026.
juega la Scaloneta

Mundial 2026: la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección
El ciclista de Luján de Cuyo se impuso en la categoría Élite de la Temporada de Ruta.
polideportivo

Temporada de Ruta mendocina: Bernardo Cambareri ganó la 9ª fecha

La vedette del Tetra siempre fue el individual”, explicó Ruti. “El primer año individual hubo 16 corredores, el año pasado llegamos a 42 y este año tenemos 70. Es un número que nunca nos había pasado para una carrera de este tipo”.

El primer ganador individual fue Aldo Sabarino, marcando el inicio de una etapa que hoy encuentra a la prueba en su punto más alto de convocatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2013264306029183166&partner=&hide_thread=false

Un récord que sorprende incluso a la organización en San Rafael

La edición 2026 marcará un antes y un después:

  • 70 competidores individuales

  • Cerca de 40 equipos en posta

  • Siete mujeres inscriptas, un número inédito en los últimos años

No sabemos bien a qué atribuirlo, pero nos sorprendió gratamente”, confesó Ruti. “Estamos hablando de una carrera que combina disciplinas no convencionales como enduro, canotaje y mountain bike en una zona muy exigente, bordeando el Peñón del Atuel”.

El circuito y la logística de una edición especial

La competencia se disputará el domingo 25 de enero en El Nihuil, con:

  • Largada frente al Hotel SMATA

  • Llegada en el Club de Pescadores

Terminar en el Club de Pescadores engalana la carrera y le da prestigio”, destacó el organizador. “Ellos disponen gran parte de su personal, la seguridad y permiten el ingreso gratuito a los corredores y a un asistente”.

El respaldo que sostiene al Tetratlón desde hace 30 años

Ruti también subrayó el acompañamiento histórico que permitió la continuidad del evento. En los primeros años, el Tetratlón se organizó junto a CTC y el Grupo Álvarez, con Omar Álvarez como uno de los impulsores clave como así también en esta nueva prueba.

En los años iniciales tuvimos un empuje tremendo de ellos, y es un agradecimiento que siempre hacemos porque nos vienen acompañando desde hace 30 años”, señaló.

En esta edición, además, fue fundamental el respaldo de la Municipalidad de San Rafael, sponsors y auspiciantes. “Si no están los corredores y la mano de los sponsors, sería muy difícil hacer esto”, afirmó.

Acceso libre y una invitación abierta al público

El Tetratlón volverá a ser una verdadera fiesta abierta. Todos los puntos del circuito, transiciones y zonas clave serán totalmente accesibles y gratuitos para el público.

Hace más de un mes que vemos gente recorriendo los circuitos, algo que desde la organización hacía mucho no veíamos”, contó Ruti. “Eso habla de que la carrera va a ser numerosa y un éxito”.

Fecha: domingo 25 de enero de 2026

Lugar: El Nihuil – San Rafael

Modalidades: Individual y Postas

Acceso al público: libre y gratuito

Todos los detalles del Tetratlón

REGLAMENTO TETRA 2026

Temas
Seguí leyendo

La victoria de Independiente Rivadavia y cómo sigue la Copa Argentina

Mirá el resumen: Boca reaccionó ante Olimpia, lo dio vuelta y ganó el amistoso de pretemporada en San Nicolás

La Lepra venció 2-0 a Estudiantes y arrancó con todo la defensa del título en la Copa Argentina

En España admiten mal clima en la Selección a meses de la Finalissima ante Argentina

Boca enfrenta a Olimpia en su último amistoso antes del Apertura: hora, TV y formaciones

Inter Miami sueña en grande: el objetivo es que Messi juegue la Copa Libertadores

La Fórmula 1 destacó a un piloto argentino como una de las grandes promesas del automovilismo

Encontraron a la hermana de Marcos Acuña y está internada en un hospital de Zapala

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección argentina tendrá transmisión abierta durante todo el Mundial 2026.
juega la Scaloneta

Mundial 2026: la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta
Investigación

Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza

Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural
Gran convocatoria

Verano en Mendoza: los Picnics Musicales regresaron a la Nave Cultural

Las causas del incendio aún no fueron determinadas (Foto de Archivo)
La Legua

Se incendió una reconocida bodega en Maipú y el fuego afectó un galpón con madera