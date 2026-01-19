El Tetratlón de San Rafael celebra 30 años y bate récords históricos en El Nihuil

El Tetratlón de San Rafael cumplirá 30 años el domingo 25 de enero en El Nihuil, con récord de participantes y un circuito emblemático.

Y un día, la espera llegó a su fin. El Tetratlón de San Rafael , una de las competencias deportivas más emblemáticas de Mendoza, celebra sus 30 años de historia con una edición que ya hizo historia antes de largar: récord absoluto de inscriptos en la modalidad individual, crecimiento sostenido de postas y una convocatoria que superó todas las expectativas de la organización .

“ Arrancamos en 1996 casi como una prueba piloto, con 23 equipos en posta, para ver cómo salía ”, recordó Juan Ruti , cara visible del evento. “ Fue creciendo con el tiempo y hoy llegar a los 30 años con estos números es algo que nos emociona mucho ”.

El Tetratlón nació en 1996 y durante sus primeros cuatro años se disputó exclusivamente en modalidad posta. Recién en el año 2000 se incorporó el formato individual , que con el correr de las ediciones se transformó en el eje central de la competencia.

“ La vedette del Tetra siempre fue el individual ”, explicó Ruti. “ El primer año individual hubo 16 corredores, el año pasado llegamos a 42 y este año tenemos 70. Es un número que nunca nos había pasado para una carrera de este tipo ”.

El primer ganador individual fue Aldo Sabarino, marcando el inicio de una etapa que hoy encuentra a la prueba en su punto más alto de convocatoria.

Un récord que sorprende incluso a la organización en San Rafael

La edición 2026 marcará un antes y un después:

70 competidores individuales

Cerca de 40 equipos en posta

Siete mujeres inscriptas, un número inédito en los últimos años

“No sabemos bien a qué atribuirlo, pero nos sorprendió gratamente”, confesó Ruti. “Estamos hablando de una carrera que combina disciplinas no convencionales como enduro, canotaje y mountain bike en una zona muy exigente, bordeando el Peñón del Atuel”.

El circuito y la logística de una edición especial

La competencia se disputará el domingo 25 de enero en El Nihuil, con:

Largada frente al Hotel SMATA

Llegada en el Club de Pescadores

“Terminar en el Club de Pescadores engalana la carrera y le da prestigio”, destacó el organizador. “Ellos disponen gran parte de su personal, la seguridad y permiten el ingreso gratuito a los corredores y a un asistente”.

El respaldo que sostiene al Tetratlón desde hace 30 años

Ruti también subrayó el acompañamiento histórico que permitió la continuidad del evento. En los primeros años, el Tetratlón se organizó junto a CTC y el Grupo Álvarez, con Omar Álvarez como uno de los impulsores clave como así también en esta nueva prueba.

“En los años iniciales tuvimos un empuje tremendo de ellos, y es un agradecimiento que siempre hacemos porque nos vienen acompañando desde hace 30 años”, señaló.

En esta edición, además, fue fundamental el respaldo de la Municipalidad de San Rafael, sponsors y auspiciantes. “Si no están los corredores y la mano de los sponsors, sería muy difícil hacer esto”, afirmó.

Acceso libre y una invitación abierta al público

El Tetratlón volverá a ser una verdadera fiesta abierta. Todos los puntos del circuito, transiciones y zonas clave serán totalmente accesibles y gratuitos para el público.

“Hace más de un mes que vemos gente recorriendo los circuitos, algo que desde la organización hacía mucho no veíamos”, contó Ruti. “Eso habla de que la carrera va a ser numerosa y un éxito”.

Fecha: domingo 25 de enero de 2026

Lugar: El Nihuil – San Rafael

Modalidades: Individual y Postas

Acceso al público: libre y gratuito

Todos los detalles del Tetratlón