Tetratlón San Rafael 2025: un evento deportivo que cumplió una vez más, con todas las expectativas

"Yo creo que los corredores y la gente eligen el "Tetra", como la gran carrera, sino no podría haber tantos competidores (casi 250) como público en general, cuesta un trabajo tremendo llevarlo a cabo, inclusive a comienzo de este año dudábamos de hacerlo, por el tema del costo y todo lo que sabemos. Creo que no hay ningún corredor de los que llega al final, que no nos agradezca y felicite por la prueba y esa es la mejor motivación que podemos tener para seguir realzándolo", resumió el alma mater de la competencia deportiva.

El tetratlón en San Rafael, una prueba de nivel mundial