El Tetratlón volvió a consagrar a Matías Pérez y Moni Rugoso en una edición histórica en San Rafael

El exigente Tetratlón de San Rafael celebró sus 30 años en El Nihuil con una competencia de muy buen nivel. Repasá lo sucedido.

Matías Pérez volvió a quedarse con el Tetratlón de San Rafael y agrandó su leyenda.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Tetratlón de San Rafael volvió a escribir una página dorada de su historia en una edición especial que celebró 30 años de una de las competencias más exigentes y emblemáticas del deporte mendocino. En el escenario natural de El Nihuil, entre el Peñón del Atuel, el viento, el sol y los desniveles del terreno, el Tetra volvió a exigir al máximo cuerpo y mente de cada atleta.

En ese contexto, Matías Pérez volvió a ser el gran protagonista. El histórico competidor se quedó con el triunfo general individual y alcanzó su duodécima victoria personal en el Tetra, consolidándose como el máximo campeón de la prueba. Detrás suyo finalizaron Nicolás Malano en el segundo lugar y Mariano Casado en la tercera posición, mientras que Fernando Mayo completó el cuarteto de punta en una carrera durísima.

Matías Pérez volvió a imponerse en el Tetra de San Rafael y alcanzó su 12ª victoria histórica.

Un Tetratlón te pone muy a prueba

El Tetra de San Rafael no es una carrera más. Es una prueba que combina enduro, canotaje, mountain bike y pedestrismo, en un circuito que castiga cada error y premia la preparación integral. El paisaje es tan impactante como exigente: senderos técnicos, tramos de agua, desniveles constantes y condiciones climáticas que obligan a una concentración total durante toda la competencia.

El paso por el entorno del Peñón del Atuel vuelve a ser uno de los sellos distintivos del Tetra, con un marco natural único que convierte a San Rafael en un escenario irrepetible para este tipo de pruebas.

Pérez, vigencia y experiencia, ‍ Moni Rugoso fue la referencia femenina

A lo largo de toda la jornada, Matías Pérez volvió a demostrar inteligencia de carrera, experiencia y fortaleza mental. Sin estridencias, construyó una victoria sólida, apoyada en la regularidad y en el profundo conocimiento del circuito, en una competencia que año tras año eleva su nivel y suma nuevos protagonistas.

En la rama femenina, Mónica “Moni” Rugoso fue la gran destacada. La atleta logró completar el exigente recorrido y se convirtió en la primera mujer en cruzar la meta, celebrando su logro junto a su equipo Hidrofitness.

Su actuación tuvo un valor especial en una edición récord, que contó con siete mujeres en competencia, un número que no se registraba desde hacía años y que confirma el crecimiento sostenido del Tetra también en la participación femenina.

Moni Rugoso fue la mejor mujer en una edición marcada por la dureza del circuito y el paisaje del Nihuil.

El podio de los ganadores

Hombres individual

  • Matías Pérez02:17:12 (Kayak: 00:25:40 • MTB: 00:45:30 • Enduro: 00:31:31 • Pedestrismo: 00:34:32)

  • Mariano Casado02:22:41 (00:25:42 • 00:46:22 • 00:33:48 • 00:36:49)

  • Fernando Mallo02:27:20 (00:26:14 • 00:45:49 • 00:36:06 • 00:39:11)

Mujeres individual

  • Mónica “Moni” Rugoso02:56:16 (kayak 00:30:29 • MTB 00:55:17 • enduro 00:47:48 • pedestrismo 00:42:42)

Un Tetra récord para los 30 años

La edición aniversario dejó cifras que confirman el gran momento de la prueba:

  • 70 competidores individuales, récord absoluto

  • Cerca de 40 equipos en postas

  • Una presencia femenina histórica

La largada frente al Hotel SMATA y la llegada en el tradicional Club de Pescadores le dieron un marco ideal a una jornada que volvió a vivirse como una verdadera fiesta deportiva, con acompañamiento del público en cada tramo del circuito.

Frutas Proa acompañó como siempre el bienestar de los atletas.

Los ganadores de la jornada

Para ver los que se quedaron la victoria hacer click acá.

El Tetra, parte del ADN mendocino

Con el respaldo de CTCnet, Grupo Álvarez, la Municipalidad de San Rafael y numerosos auspiciantes, el Tetra de San Rafael reafirmó su lugar dentro del ADN deportivo de Mendoza.

