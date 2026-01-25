El Tetratlón volvió a consagrar a Matías Pérez y Moni Rugoso en una edición histórica en San Rafael

El Tetratlón de San Rafael volvió a escribir una página dorada de su historia en una edición especial que celebró 30 años de una de las competencias más exigentes y emblemáticas del deporte mendocino. En el escenario natural de El Nihuil, entre el Peñón del Atuel, el viento, el sol y los desniveles del terreno, el Tetra volvió a exigir al máximo cuerpo y mente de cada atleta.
En ese contexto, Matías Pérez volvió a ser el gran protagonista. El histórico competidor se quedó con el triunfo general individual y alcanzó su duodécima victoria personal en el Tetra, consolidándose como el máximo campeón de la prueba. Detrás suyo finalizaron Nicolás Malano en el segundo lugar y Mariano Casado en la tercera posición, mientras que Fernando Mayo completó el cuarteto de punta en una carrera durísima.
El Tetra de San Rafael no es una carrera más. Es una prueba que combina enduro, canotaje, mountain bike y pedestrismo, en un circuito que castiga cada error y premia la preparación integral. El paisaje es tan impactante como exigente: senderos técnicos, tramos de agua, desniveles constantes y condiciones climáticas que obligan a una concentración total durante toda la competencia.
El paso por el entorno del Peñón del Atuel vuelve a ser uno de los sellos distintivos del Tetra, con un marco natural único que convierte a San Rafael en un escenario irrepetible para este tipo de pruebas.
Pérez, vigencia y experiencia, Moni Rugoso fue la referencia femenina
A lo largo de toda la jornada, Matías Pérez volvió a demostrar inteligencia de carrera, experiencia y fortaleza mental. Sin estridencias, construyó una victoria sólida, apoyada en la regularidad y en el profundo conocimiento del circuito, en una competencia que año tras año eleva su nivel y suma nuevos protagonistas.
En la rama femenina, Mónica “Moni” Rugoso fue la gran destacada. La atleta logró completar el exigente recorrido y se convirtió en la primera mujer en cruzar la meta, celebrando su logro junto a su equipo Hidrofitness.
Su actuación tuvo un valor especial en una edición récord, que contó con siete mujeres en competencia, un número que no se registraba desde hacía años y que confirma el crecimiento sostenido del Tetra también en la participación femenina.
La edición aniversario dejó cifras que confirman el gran momento de la prueba:
70 competidores individuales, récord absoluto
Cerca de 40 equipos en postas
Una presencia femenina histórica
La largada frente al Hotel SMATA y la llegada en el tradicional Club de Pescadores le dieron un marco ideal a una jornada que volvió a vivirse como una verdadera fiesta deportiva, con acompañamiento del público en cada tramo del circuito.