Se corre el histórico Tetratlón de San Rafael que celebra sus 30 años

El Tetratlón tiene un gran caudal de atletas de primera.

El Tetratlón de San Rafael ya se está corriendo en El Nihuil y vive una edición histórica . La competencia celebra 30 años con récords absolutos, una convocatoria inédita y una grilla de protagonistas que explican por qué esta prueba es una de las más emblemáticas del deporte mendocino.

Desde temprano, el movimiento en la villa turística marca el pulso de una jornada especial. Atletas, equipos y público acompañan un Tetra que bate marcas antes y durante la carrera , con 70 competidores individuales, cerca de 40 postas y siete mujeres en competencia , un número que no se registraba desde hace años.

La largada se da frente al Hotel SMATA , mientras que la llegada está prevista en el tradicional Club de Pescadores , un escenario que vuelve a jerarquizar la prueba y le da un marco único al cierre de la competencia.

Así marcha el Tetratlón

30 años de historia, cerca de 100 atletas de primer nivel y una ciudad vibrando en cada tramo en #Mendoza

Una grilla de lujo para una edición aniversario

La pelea en El Nihuil tiene nombres propios que concentran todas las miradas y animan la lucha por el triunfo.

Matías Pérez (pechera Nº 4), ingeniero y símbolo absoluto del Tetra, vuelve a decir presente. Ocho veces ganador, es el máximo campeón histórico y corre nuevamente como uno de los grandes candidatos a quedarse con la edición aniversario.

Con 47 años, Fernando Mallo (pechera Nº 26) reafirma su vigencia. Es el atleta con más ediciones disputadas del Tetratlón, ganador en varias oportunidades y otra vez metido entre los protagonistas principales de la general.

El campeón defensor es Tomás Taberna (pechera Nº 13). Llega con sed de revancha y con la chapa de candidato. En 2024 había cruzado primero la meta, pero una sanción por un control de paso no registrado en el enduro lo dejó sin festejo. Hoy vuelve a dar pelea en la punta.

Un Tetratlón récord que confirma su vigencia

La edición 2026 marca un antes y un después. El crecimiento de la modalidad individual, la consolidación de las postas y la presencia de atletas de distintas generaciones confirman el gran momento que atraviesa la prueba.

Tetratlón (10).jpeg La competencia celebra 30 años con récords absolutos.

La competencia combina enduro, canotaje, trote y mountain bike, en un recorrido exigente que bordea el Peñón del Atuel, uno de los sellos distintivos del Tetra y un desafío permanente para los participantes.

El respaldo que sostiene una historia de 30 años

El Tetratlón de San Rafael se corre gracias a un acompañamiento que se mantiene firme a lo largo del tiempo. La edición aniversario está secundada por CTCnet y el Grupo Álvarez, dos pilares fundamentales que acompañan la competencia desde sus inicios y vuelven a decir presente en un año especial.

Además, la prueba cuenta con el respaldo de la Municipalidad de San Rafael, sponsors y auspiciantes, un entramado clave para sostener la logística, la seguridad y el crecimiento constante del evento.

Una fiesta abierta para el público y 30 años de una historia que sigue escribiéndose

El Tetratlón vuelve a ser una verdadera fiesta deportiva. Todos los puntos del circuito, las zonas de transición y los sectores clave son de acceso libre y gratuito para el público, que acompaña masivamente una jornada que ya se vive como histórica.

El Tetratlón de San Rafael no solo celebra tres décadas: se corre, se siente y se disfruta con la misma pasión de siempre. Con récords, protagonistas de peso y un marco natural imponente, El Nihuil vuelve a ser el corazón de una competencia que es parte del ADN deportivo de Mendoza.

Los protagonistas que animarán la pelea en El Nihuil

Individuales

INSCRIPTOS TETRA 2026 - INDIVIDUALES

Postas

INSCRIPTOS TETRA 2026 - POSTAS

Récords históricos y crecimiento sostenido

Los números de esta edición confirman el gran momento de la prueba:

70 competidores individuales (récord absoluto)

Cerca de 40 equipos en posta

Siete mujeres inscriptas, un número inédito en los últimos años

“No sabemos bien a qué atribuirlo, pero nos sorprendió gratamente”, explicó Ruti. “Es una carrera exigente, que combina enduro, canotaje y mountain bike, en una zona dura como el entorno del Peñón del Atuel”.

El circuito y la organización de una edición especial

La competencia se desarrollará íntegramente en El Nihuil, con un recorrido emblemático: