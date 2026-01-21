Tetratlón de San Rafael: los grandes protagonistas que darán el presente en los 30 años

El Tetratlón de San Rafael celebrará sus 30 años este domingo 25 de enero en El Nihuil, con sus grandes protagonistas en la línea de largada.

La cita será este domingo 25 de enero en El Nihuil , escenario clásico de la prueba.

“Arrancamos en 1996 casi como una prueba piloto, con 23 equipos en posta, para ver cómo salía. Hoy llegar a los 30 años con estos números es algo que realmente emociona ”, expresó Juan Ruti , cara visible de la organización.

La edición aniversario tendrá una grilla de lujo, con nombres propios que explican la historia y el presente del Tetratlón:

Ingeniero y símbolo absoluto de la competencia. Ganador de ocho ediciones, es el máximo campeón histórico y vuelve a ser uno de los grandes candidatos.

Fernando Mallo (pechera Nº 26)

Con 47 años, es el atleta con más ediciones disputadas del Tetra. Ganador en varias oportunidades, llega nuevamente entre los cinco mejores.

Tomás Taberna (pechera Nº 13)

Ganador de la edición anterior, vuelve a ser protagonista. En 2024 había llegado primero pero fue sancionado por un control de paso no registrado en el enduro. Busca revancha y es candidato firme.

Nicolás Malano (pechera Nº 53)

Especialista en carreras de aventura de larga distancia (X-Race). El año pasado fue segundo, a metros de Taberna, y llega muy entrenado para dar pelea.

“Lo que más nos entusiasma es verlos a todos juntos. Son corredores que representan distintas etapas del Tetratlón y hoy están en la misma línea de largada”, destacó Ruti.

Indivivuales

Postas

Récords históricos y crecimiento sostenido

Los números de esta edición confirman el gran momento de la prueba:

70 competidores individuales (récord absoluto)

Cerca de 40 equipos en posta

Siete mujeres inscriptas, un número inédito en los últimos años

“No sabemos bien a qué atribuirlo, pero nos sorprendió gratamente”, explicó Ruti. “Es una carrera exigente, que combina enduro, canotaje y mountain bike, en una zona dura como el entorno del Peñón del Atuel”.

El circuito y la organización de una edición especial

La competencia se desarrollará íntegramente en El Nihuil, con un recorrido emblemático:

Largada: frente al Hotel SMATA

Llegada: Club de Pescadores

“Terminar en el Club de Pescadores engalana la carrera y le da prestigio”, remarcó el organizador. “El club dispone gran parte de su personal, garantiza la seguridad y permite el ingreso gratuito a los corredores y un asistente”.

El apoyo que sostiene 30 años de historia

Ruti subrayó el respaldo clave que permitió sostener la competencia durante tres décadas. En los primeros años, el evento se organizó junto a CTC y el Grupo Álvarez, con Omar Álvarez como uno de los impulsores fundamentales.

En esta edición, el apoyo de la Municipalidad de San Rafael, junto a sponsors y auspiciantes privados, fue determinante.

“Si no están los corredores y la mano de quienes apoyan económicamente, sería imposible hacer esto. Cuando todos empujamos para el mismo lado, es mucho más fácil”, afirmó.

Una fiesta abierta para toda la comunidad

El Tetratlón volverá a ser una verdadera fiesta popular, con acceso libre y gratuito para el público en todos los puntos clave del circuito, transiciones y sectores de paso.

“Hace más de un mes que vemos gente recorriendo los circuitos, algo que hacía mucho no veíamos desde la organización. Eso habla de la expectativa que genera esta edición”, concluyó Ruti.

