Juan Román Riquelme admite que está en deuda con Boca y se juega todo en este año.

En medio de un mercado de pases austero y sin incorporaciones cerradas, el presidente de Club Atlético Boca Juniors , Juan Román Riquelme , reapareció públicamente para analizar el presente del club. En una entrevista con el canal de streaming AZZ, el ídolo realizó una fuerte autocrítica deportiva.

"¿Estamos en deuda? Claro que sí", admitió Riquelme al ser consultado por la falta de consagraciones recientes. El mandatario fue contundente respecto a la obligación para la nueva temporada: "Nos falta dar ese pasito, quedamos en la puerta. Tenemos que lograr salir campeones . Este año hay que exigirlos al máximo", sentenció, enviando un mensaje directo a los futbolistas para "darle una alegría a la gente".

Boca comenzará el Torneo Apertura sin refuerzos , tras las complicaciones para fichar a Ángel Romero y la negativa de Fluminense por Kevin Serna . Al respecto, Riquelme bajó la ansiedad de los hinchas y valoró el plantel actual, destacando llegadas de mercados anteriores, incluyendo la mención a Leandro Paredes y al defensor Costa.

"El año pasado trajimos 7 u 8 jugadores de primer nivel. Nos criticaron por traer a Costa y hoy es el mejor central del país. Trajimos a Paredes", argumentó. Y agregó: "A mí lo que me preocupa es que el equipo juegue bien. No queremos traer por traer ".

Riquelme critica a Daniel Angelici

El dirigente también dedicó un tramo de la entrevista a la gestión anterior, encabezada por Daniel Angelici, a la que acusó de desmanejo financiero pese a las ventas millonarias tras la final de la Libertadores 2018.

"Los señores que estaban antes nos dejaron un club con deuda. De la final de Madrid se vendió a Nández, Barrios, Benedetto y Balerdi y nos dieron el club con deuda", disparó Román. En contraposición, aseguró que su regreso a la institución fue "para que haya orden" y garantizó: "Nunca voy a usar al club para otra cosa".