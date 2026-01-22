Quién es Kevin Serna delantero por el que negocia Boca Juniors

Kevin Serna, delantero colombiano de Fluminense que busca Boca, combina velocidad, movilidad y protagonismo ofensivo en el fútbol brasileño.

Kevin Serna empieza a ganar espacio en el radar del fútbol de Boca Juniors . El delantero colombiano de 27 años , actualmente en Fluminense , atraviesa un momento de consolidación en el fútbol brasileño y su rendimiento sostenido lo posiciona como una de las alternativas que el Xeneize analiza para reforzar su frente de ataque en este 2026.

El interés no surge de la casualidad. Boca busca variantes ofensivas con desequilibrio, intensidad y capacidad para adaptarse a distintos esquemas , y el perfil de Serna encaja en esa necesidad: experiencia internacional, buen presente competitivo y margen de crecimiento.

En Fluminense, Kevin Serna se desempeña principalmente como extremo , aunque también ha sido utilizado como delantero móvil. Su principal virtud es la velocidad para romper líneas , sumada a una buena lectura de espacios que le permite aparecer tanto por banda como por zonas interiores.

No es un atacante estático. Participa activamente en la construcción del juego , baja a recibir, se asocia y ataca el área con frecuencia. Esa movilidad constante lo convierte en una pieza difícil de marcar y le permite ser influyente incluso cuando no convierte.

Rendimiento que respalda el interés del Club Atlético Boca Juniors

El presente del colombiano está respaldado por números y actuaciones. En el último tramo de la temporada, Serna fue decisivo, sumando goles y asistencias en momentos clave para Fluminense y sosteniendo un alto volumen de minutos en competencias oficiales.

Entre noviembre y diciembre de 2025, registró cinco goles y tres asistencias, cifras que reflejan su impacto directo en el funcionamiento ofensivo del equipo carioca y explican por qué su nombre empieza a ganar peso en el mercado sudamericano.

Qué busca Boca y por qué Serna aparece en escena

La dirigencia xeneize analiza perfiles ofensivos versátiles, capaces de ofrecer soluciones por afuera y también por dentro. En ese contexto, Serna aparece como una opción interesante: puede jugar por ambas bandas, presiona alto y no rehúye el duelo individual.

Además, en Fluminense mostró compromiso defensivo en la presión tras pérdida, un aspecto cada vez más valorado por los cuerpos técnicos en equipos que aspiran a competir en alto nivel.