20 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Luis Lobo Medina

Juan Pablo Beacon y Luis Lobo Medina en el centro del escándalo por chats de arreglo de partidos en AFA

El juez Luis Lobo Medina quedó en el centro de la escena en un nueva escándalo que le pega de lleno a la apuntada AFA. Mirá lo que pasó.

Chats filtrados comprometen a Luis Lobo Medina y a Juan Pablo Beacon en un nuevo escándalo del fútbol argentino

Chats filtrados comprometen a Luis Lobo Medina y a Juan Pablo Beacon en un nuevo escándalo del fútbol argentino

Por Sitio Andino Deportes

Un nuevo escándalo sacude al Fútbol argentino tras la filtración de chats que involucrarían al árbitro Luis Lobo Medina y a Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Pablo Toviggino, en presuntos arreglos de partidos que ya generan repercusiones judiciales.

Qué dicen los chats que comprometen a Luis Lobo Medina

Las conversaciones filtradas muestran intercambios en los que Luis Lobo Medina habría solicitado dinero a cambio de dirigir partidos con decisiones favorables.

Lee además
beach handball: llega a mendoza la seleccion argentina y habra un campus historico en tunuyan

Beach handball: llega a Mendoza la selección argentina y habrá un campus histórico en Tunuyán
Claudio Tapia confirmó que la Selección Argentina jugará en el país y volvió a apuntar por la Finalissima

Tapia rompió el silencio, habló de la Selección y lanzó un palito por la Finalissima

En uno de los mensajes, el árbitro asegura haber “laburado una banda” tras un partido de Tigre, a lo que Beacon responde que su entorno estaba “muy conforme”, en una secuencia que levanta fuertes sospechas sobre el desarrollo del encuentro.

Los chats corresponden a octubre de 2021, en el marco de un partido entre Tigre y Mitre, que terminó 3-3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porquettargasce/status/2034940502508728427&partner=&hide_thread=false

El vínculo con Juan Pablo Beacon y el entorno de AFA

Juan Pablo Beacon, señalado en la investigación, fue parte del entorno cercano de Pablo Toviggino, uno de los hombres fuertes de la AFA.

Según trascendió, Beacon aparece en las conversaciones como nexo y también está involucrado en una causa por presunto lavado de dinero, lo que agrava el contexto del caso.

La filtración se habría producido luego de una ruptura entre Beacon y el propio Toviggino, lo que derivó en su rol como posible imputado colaborador.

Reacción política y posible denuncia judicial

El diputado Facundo Del Gaiso adelantó que presentará una denuncia y pidió que la Justicia investigue a fondo.

“Los árbitros van a tener que explicar este escándalo”, sostuvo, y advirtió que podría tratarse de un esquema vinculado a apuestas online o maniobras mafiosas dentro del fútbol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/2034790457318707342&partner=&hide_thread=false

Antecedentes polémicos de Luis Lobo Medina

El árbitro Luis Lobo Medina ya había quedado en el centro de la polémica en 2025, tras un cuestionado arbitraje en el partido entre Barracas Central y Banfield.

En ese encuentro, convalidó un gol en offside y no sancionó un penal claro, lo que generó críticas y sospechas sobre su actuación.

Preguntas y respuestas clave sobre el escándalo en AFA

Quiénes están involucrados en el escándalo

Están involucrados Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon, con vínculos en el entorno de AFA.

¿ué muestran los chats filtrados

Indican posibles pedidos de dinero a cambio de favorecer equipos en partidos.

Qué partido aparece mencionado

Un encuentro entre Tigre y Mitre en 2021, que terminó 3-3.

Habrá denuncia judicial

Sí, el diputado Facundo Del Gaiso anunció que presentará una denuncia.

Por qué es grave el caso

Porque podría implicar arreglo de partidos y corrupción en el arbitraje argentino.

Temas
Seguí leyendo

Argentina golpea en el Miami Open con Carabelli y Navone

La nueva camiseta de la Selección ya genera polémica: el extraño modelo de la Scaloneta

Quiénes serán los rivales de Indendiente Rivadavia en la Libertadores 2026

Conocé cómo quedaron los grupos de la Conmebol Sudamericana

Trail Running en el Cañón del Atuel: llega una carrera con atletas de todo el país

Schareina mete presión, Loeb manda y los argentinos no aflojan en el Rally de Portugal

El gol 900 de Messi no alcanzó: Inter Miami dice adiós a la Concachampions 2026

Mendoza abre el circuito nacional senior mixto de golf

LO QUE SE LEE AHORA
la nueva camiseta de la seleccion ya genera polemica: el extrano modelo de la scaloneta

La nueva camiseta de la Selección ya genera polémica: el extraño modelo de la Scaloneta

Las Más Leídas

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: desde qué hora no se podrá circular

El Gobierno de Mendoza explicó cómo se implementará el peaje en una ruta clave entre el Sur y el Este.

Qué ruta está por inaugurarse y tendrá peaje en Mendoza

Los hechos ocurrieron en el Club Alemán de Mendoza. 

Las jugadoras de hockey acusadas de abuso sexual, cada vez más complicadas

La DGE apuesta al incentivo económico para garantizar docentes en las materias más complejas. Imagen creada con IA

La DGE ofrece becas para formar docentes en materias críticas

El Gobierno de Mendoza refuerza el control del pago del boleto y destaca el impacto de los molinetes.

Qué efectos generó la instalación de paradores inteligentes en las estaciones del Metrotranvía