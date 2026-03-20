Juan Pablo Beacon y Luis Lobo Medina en el centro del escándalo por chats de arreglo de partidos en AFA

Chats filtrados comprometen a Luis Lobo Medina y a Juan Pablo Beacon en un nuevo escándalo del fútbol argentino

Un nuevo escándalo sacude al Fútbol argentino tras la filtración de chats que involucrarían al árbitro Luis Lobo Medina y a Juan Pablo Beacon , ex mano derecha de Pablo Toviggino , en presuntos arreglos de partidos que ya generan repercusiones judiciales.

Las conversaciones filtradas muestran intercambios en los que Luis Lobo Medina habría solicitado dinero a cambio de dirigir partidos con decisiones favorables.

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En uno de los mensajes, el árbitro asegura haber “laburado una banda” tras un partido de Tigre , a lo que Beacon responde que su entorno estaba “muy conforme”, en una secuencia que levanta fuertes sospechas sobre el desarrollo del encuentro.

Los chats corresponden a octubre de 2021, en el marco de un partido entre Tigre y Mitre , que terminó 3-3 .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porquettargasce/status/2034940502508728427&partner=&hide_thread=false "Tigre"



Porque este fue el partido donde fue ayudado por Luis Lobo Medina.

pic.twitter.com/rRmAojhL07 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 20, 2026

El vínculo con Juan Pablo Beacon y el entorno de AFA

Juan Pablo Beacon, señalado en la investigación, fue parte del entorno cercano de Pablo Toviggino, uno de los hombres fuertes de la AFA.

Según trascendió, Beacon aparece en las conversaciones como nexo y también está involucrado en una causa por presunto lavado de dinero, lo que agrava el contexto del caso.

La filtración se habría producido luego de una ruptura entre Beacon y el propio Toviggino, lo que derivó en su rol como posible imputado colaborador.

Reacción política y posible denuncia judicial

El diputado Facundo Del Gaiso adelantó que presentará una denuncia y pidió que la Justicia investigue a fondo.

“Los árbitros van a tener que explicar este escándalo”, sostuvo, y advirtió que podría tratarse de un esquema vinculado a apuestas online o maniobras mafiosas dentro del fútbol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/2034790457318707342&partner=&hide_thread=false Filtraron chats entre Beacon, mano derecha de Toviggino, arreglando dinero con el árbitro Luis Lobo Medina para que dirija a favor de ciertos equipos.



Esto es un escándalo y lo peor es que es algo reiterado con varios árbitros, así está el futbol argentino del Chiqui Tapia. pic.twitter.com/ZivJEEItrS — SpiderCARP (@SpiderCarp23) March 20, 2026

Antecedentes polémicos de Luis Lobo Medina

El árbitro Luis Lobo Medina ya había quedado en el centro de la polémica en 2025, tras un cuestionado arbitraje en el partido entre Barracas Central y Banfield.

En ese encuentro, convalidó un gol en offside y no sancionó un penal claro, lo que generó críticas y sospechas sobre su actuación.

Preguntas y respuestas clave sobre el escándalo en AFA

Quiénes están involucrados en el escándalo

Están involucrados Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon, con vínculos en el entorno de AFA.

¿ué muestran los chats filtrados

Indican posibles pedidos de dinero a cambio de favorecer equipos en partidos.

Qué partido aparece mencionado

Un encuentro entre Tigre y Mitre en 2021, que terminó 3-3.

Habrá denuncia judicial

Sí, el diputado Facundo Del Gaiso anunció que presentará una denuncia.

Por qué es grave el caso

Porque podría implicar arreglo de partidos y corrupción en el arbitraje argentino.