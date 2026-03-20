Juan Pablo Beacon y Luis Lobo Medina en el centro del escándalo por chats de arreglo de partidos en AFA

Un nuevo escándalo sacude alFútbol argentino tras la filtración de chats que involucrarían al árbitro Luis Lobo Medina y a Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Pablo Toviggino, en presuntos arreglos de partidos que ya generan repercusiones judiciales.
Qué dicen los chats que comprometen a Luis Lobo Medina
Las conversaciones filtradas muestran intercambios en los que Luis Lobo Medina habría solicitado dinero a cambio de dirigir partidos con decisiones favorables.
En uno de los mensajes, el árbitro asegura haber “laburado una banda” tras un partido de Tigre, a lo que Beacon responde que su entorno estaba “muy conforme”, en una secuencia que levanta fuertes sospechas sobre el desarrollo del encuentro.
Los chats corresponden a octubre de 2021, en el marco de un partido entre Tigre y Mitre, que terminó 3-3.