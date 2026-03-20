20 de marzo de 2026
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Mariano Navone

Miami Open 2026: Mariano Navone y Ugo Carabelli dieron el golpe y ahora van por rivales top

Los argentinos Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli ganaron en el debut, avanzaron a la segunda ronda y se vienen cruces clave en Miami. Repasá lo sucedido.

Mariano Navone sigue en racha y avanza en el Miami Open 2026

Mariano Navone sigue en racha y avanza en el Miami Open 2026

Por Sitio Andino Deportes

Los argentinos Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli dieron el golpe en el Miami Open 2026 y avanzaron a la segunda ronda, en una jornada positiva para el tenis nacional tras el regreso de la actividad en Florida.

Mariano Navone estira su gran momento en el Miami Open

Mariano Navone (61°) venció al georgiano Nikoloz Basilashvili (134°) por 7-6 (9-7) y 6-3, en un partido trabajado que resolvió con solidez en los momentos clave.

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El argentino, reciente campeón en Cap Cana, mostró confianza y carácter para sostener la ventaja y cerrar el encuentro.

Ahora enfrentará a Valentin Vacherot, en un cruce exigente que puede marcar su recorrido en el torneo.

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Camilo Ugo Carabelli remontó y se metió en segunda ronda

Camilo Ugo Carabelli (66°) protagonizó una gran reacción ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°) y se impuso por 2-6, 6-3 y 7-6 (7-3).

El argentino supo adaptarse a un partido complejo, ante un rival que sumó 44 winners y 24 aces, y terminó imponiéndose en un tie-break muy disputado.

En la próxima instancia jugará ante Sebastian Korda (36°).

Jornada dispar para los argentinos en el Miami Open 2026

No todos tuvieron el mismo resultado. Solana Sierra (63°) cayó ante Kamilla Rakhimova (82°) por 6-1 y 6-3, mientras que Francisco Comesaña (82°) perdió frente a Alejandro Tabilo (41°) por 6-4 y 6-2.

Ambos continúan con un inicio de temporada irregular en el circuito.

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Preguntas y respuestas clave sobre el Miami Open 2026

Quiénes ganaron en el Miami Open 2026

Ganaron Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli en primera ronda.

Cómo ganó Mariano Navone

Se impuso por 7-6 y 6-3 ante Basilashvili.

Cómo ganó Camilo Ugo Carabelli

Remontó y ganó por 2-6, 6-3 y 7-6.

Quiénes perdieron en el Miami Open

Cayeron Solana Sierra y Francisco Comesaña.

Qué se viene para los argentinos

Navone jugará ante Valentin Vacherot y Ugo Carabelli frente a Sebastian Korda.

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