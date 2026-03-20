Miami Open 2026: Mariano Navone y Ugo Carabelli dieron el golpe y ahora van por rivales top

Los argentinos Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli dieron el golpe en el Miami Open 2026 y avanzaron a la segunda ronda, en una jornada positiva para el tenis nacional tras el regreso de la actividad en Florida.
Los argentinos Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli ganaron en el debut, avanzaron a la segunda ronda y se vienen cruces clave en Miami. Repasá lo sucedido.
Los argentinos Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli dieron el golpe en el Miami Open 2026 y avanzaron a la segunda ronda, en una jornada positiva para el tenis nacional tras el regreso de la actividad en Florida.
Mariano Navone (61°) venció al georgiano Nikoloz Basilashvili (134°) por 7-6 (9-7) y 6-3, en un partido trabajado que resolvió con solidez en los momentos clave.
El argentino, reciente campeón en Cap Cana, mostró confianza y carácter para sostener la ventaja y cerrar el encuentro.
Ahora enfrentará a Valentin Vacherot, en un cruce exigente que puede marcar su recorrido en el torneo.
Camilo Ugo Carabelli (66°) protagonizó una gran reacción ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°) y se impuso por 2-6, 6-3 y 7-6 (7-3).
El argentino supo adaptarse a un partido complejo, ante un rival que sumó 44 winners y 24 aces, y terminó imponiéndose en un tie-break muy disputado.
En la próxima instancia jugará ante Sebastian Korda (36°).
No todos tuvieron el mismo resultado. Solana Sierra (63°) cayó ante Kamilla Rakhimova (82°) por 6-1 y 6-3, mientras que Francisco Comesaña (82°) perdió frente a Alejandro Tabilo (41°) por 6-4 y 6-2.
Ambos continúan con un inicio de temporada irregular en el circuito.
Ganaron Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli en primera ronda.
Se impuso por 7-6 y 6-3 ante Basilashvili.
Remontó y ganó por 2-6, 6-3 y 7-6.
Cayeron Solana Sierra y Francisco Comesaña.
Navone jugará ante Valentin Vacherot y Ugo Carabelli frente a Sebastian Korda.