Miami Open 2026: Mariano Navone y Ugo Carabelli dieron el golpe y ahora van por rivales top

Mariano Navone sigue en racha y avanza en el Miami Open 2026

Los argentinos Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli dieron el golpe en el Miami Open 2026 y avanzaron a la segunda ronda , en una jornada positiva para el tenis nacional tras el regreso de la actividad en Florida.

Mariano Navone (61°) venció al georgiano Nikoloz Basilashvili (134°) por 7-6 (9-7) y 6-3 , en un partido trabajado que resolvió con solidez en los momentos clave.

Tapia rompió el silencio, habló de la Selección y lanzó un palito por la Finalissima

Beach handball: llega a Mendoza la selección argentina y habrá un campus histórico en Tunuyán

El argentino, reciente campeón en Cap Cana , mostró confianza y carácter para sostener la ventaja y cerrar el encuentro.

Ahora enfrentará a Valentin Vacherot , en un cruce exigente que puede marcar su recorrido en el torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alyama54/status/2034865393983267213&partner=&hide_thread=false Bien @marianonavone1

Con un sólido 76(7) 63 le ganó Nikoloz Basilashvili (GEO), Mariano Navone logró su primer triunfo en M1000 Miami

La Nave pondrá segunda ante Valentin Vacherot (MON-25)

Vamos Nano!! pic.twitter.com/jrLaSYZZVu — Tie Break (@alyama54) March 20, 2026

Camilo Ugo Carabelli remontó y se metió en segunda ronda

Camilo Ugo Carabelli (66°) protagonizó una gran reacción ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°) y se impuso por 2-6, 6-3 y 7-6 (7-3).

El argentino supo adaptarse a un partido complejo, ante un rival que sumó 44 winners y 24 aces, y terminó imponiéndose en un tie-break muy disputado.

En la próxima instancia jugará ante Sebastian Korda (36°).

Jornada dispar para los argentinos en el Miami Open 2026

No todos tuvieron el mismo resultado. Solana Sierra (63°) cayó ante Kamilla Rakhimova (82°) por 6-1 y 6-3, mientras que Francisco Comesaña (82°) perdió frente a Alejandro Tabilo (41°) por 6-4 y 6-2.

Ambos continúan con un inicio de temporada irregular en el circuito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TomasRodriguezC/status/2034725345048354826&partner=&hide_thread=false ARRANQUE PERFECTO



2/2 para el tenis argentino en el comienzo de Miami.



Camilo Ugo Carabelli se llevó un partidazo: 2-6, 6-3 y 7-6 (3) a Giovanni Mpetshi Perricard para su octava victoria en torneos Masters 1000 y tercera en Miami.



Ahora va por Sebastian Korda por un… https://t.co/5dYNJ5ZMt0 pic.twitter.com/G25WHz2qRu — Tomás Rodríguez Couto (@TomasRodriguezC) March 19, 2026

Preguntas y respuestas clave sobre el Miami Open 2026

Quiénes ganaron en el Miami Open 2026

Ganaron Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli en primera ronda.

Cómo ganó Mariano Navone

Se impuso por 7-6 y 6-3 ante Basilashvili.

Cómo ganó Camilo Ugo Carabelli

Remontó y ganó por 2-6, 6-3 y 7-6.

Quiénes perdieron en el Miami Open

Cayeron Solana Sierra y Francisco Comesaña.

Qué se viene para los argentinos

Navone jugará ante Valentin Vacherot y Ugo Carabelli frente a Sebastian Korda.