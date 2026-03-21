21 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

Para confirmar la levantada, el Tomba va por todo ante Chaco For Ever: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra los chaqueños por una nueva fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba levantó su nivel y quiere seguir creciendo fuera de casa

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Después de un arranque flojo, el triunfo ante Ferro no solo significó tres puntos, sino también un cambio de ánimo que se sintió en la cancha y en la gente.

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El Tomba levantó y ahora quiere dar otro paso

El equipo de Mariano Toedtli empezó a mostrar otra cara. Más ordenado, más intenso y con respuestas en momentos clave, dejó atrás un inicio que preocupaba y ahora empieza a mirar la tabla con otros ojos.

Si logra sumar de visitante, el Tomba puede acercarse a la zona de Reducido y meterse en una pelea que hace poco parecía lejana, tras el triunfo ante Ferro por 2/1.

Un rival urgido que también se juega mucho

Del otro lado estará Chaco For Ever, un equipo que todavía no ganó y llega con la presión al máximo. Esa urgencia lo convierte en un rival incómodo: necesita puntos sí o sí y eso puede hacer que el partido sea abierto, intenso y con situaciones para los dos lados.

El rival no atraviesa un buen presente. Chaco For Ever todavía no ganó en el campeonato y acumula un empate y tres derrotas. Viene de caer 3-2 ante Deportivo Morón y suma dos derrotas consecutivas, por lo que también jugará con presión.

Un cruce que promete y puede marcar el rumbo

Será un partido atractivo, de esos que se juegan también desde lo emocional. Godoy Cruz quiere consolidarse, Chaco For Ever necesita reaccionar.

El encuentro se disputará este sábado a las 21:00 en el estadio Juan Alberto García, con transmisión de LPF Play.

Para el Tomba, no es un partido más: es la chance de confirmar que la levantada es real y empezar a ilusionarse en serio.

Lo que se viene para el Tomba

El próximo cotejo para el Bodeguero será de visitante ante el Deportivo Maipú, el venidero domingo a las 17 en el Malvinas Argentinas.

Preguntas y respuestas clave sobre Godoy Cruz

Cuándo juega Godoy Cruz

El sábado a las 21:00.

Dónde juega el Tomba

Ante Chaco For Ever en Resistencia.

Dónde ver el partido

Por LPF Play.

Cómo llega Godoy Cruz

Con confianza tras levantar su nivel y ganar en la última fecha.

Qué se juega el Tomba

La chance de acercarse a zona de Reducido y consolidar la mejora.

La síntesis

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