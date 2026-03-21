Para confirmar la levantada, el Tomba va por todo ante Chaco For Ever: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba enfrenta a Chaco For Ever por una nueva fecha de la zona A de la Primera Nacional. El conjunto mendocino llega a este partido con algo que hacía rato no tenía: confianza. Será desde las 21 y lo podés ver en el LPF Play.
Después de un arranque flojo, el triunfo ante Ferro no solo significó tres puntos, sino también un cambio de ánimo que se sintió en la cancha y en la gente.
El equipo de Mariano Toedtli empezó a mostrar otra cara. Más ordenado, más intenso y con respuestas en momentos clave, dejó atrás un inicio que preocupaba y ahora empieza a mirar la tabla con otros ojos.
Si logra sumar de visitante, el Tomba puede acercarse a la zona de Reducido y meterse en una pelea que hace poco parecía lejana, tras el triunfo ante Ferro por 2/1.
Un rival urgido que también se juega mucho
Del otro lado estará Chaco For Ever, un equipo que todavía no ganó y llega con la presión al máximo. Esa urgencia lo convierte en un rival incómodo: necesita puntos sí o sí y eso puede hacer que el partido sea abierto, intenso y con situaciones para los dos lados.
El rival no atraviesa un buen presente. Chaco For Ever todavía no ganó en el campeonato y acumula un empate y tres derrotas. Viene de caer 3-2 ante Deportivo Morón y suma dos derrotas consecutivas, por lo que también jugará con presión.
Un cruce que promete y puede marcar el rumbo
Será un partido atractivo, de esos que se juegan también desde lo emocional. Godoy Cruz quiere consolidarse, Chaco For Ever necesita reaccionar.
El encuentro se disputará este sábado a las 21:00 en el estadio Juan Alberto García, con transmisión de LPF Play.
Para el Tomba, no es un partido más: es la chance de confirmar que la levantada es real y empezar a ilusionarse en serio.
Lo que se viene para el Tomba
El próximo cotejo para el Bodeguero será de visitante ante el Deportivo Maipú, el venidero domingo a las 17 en el Malvinas Argentinas.
Preguntas y respuestas clave sobre Godoy Cruz
Cuándo juega Godoy Cruz
El sábado a las 21:00.
Dónde juega el Tomba
Ante Chaco For Ever en Resistencia.
Dónde ver el partido
Por LPF Play.
Cómo llega Godoy Cruz
Con confianza tras levantar su nivel y ganar en la última fecha.
Qué se juega el Tomba
La chance de acercarse a zona de Reducido y consolidar la mejora.