21 de marzo de 2026
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Club Atlético Gimnasia y Esgrima

Gimnasia se juega la vida ante Newell´s por el Apertura: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima choca contra la Lepra rosarino por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles del duelo.

El Lobo tiene una dura parada en el Coloso.

El Lobo tiene una dura parada en el Coloso.

Foto: Liga Profesional de Fútbol
Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima tendrá una gran oportunidad este sábado cuando visite a Newell’s por el Torneo Apertura 2026, en un partido que puede marcar un punto de inflexión para el equipo mendocino, que quiere dar el golpe en Rosario.

Cuándo juega el Lobo y dónde verlo

El partido se jugará el sábado 21 de marzo a las 17:45 (hora argentina) en el Coloso Marcelo Bielsa y se podrá ver en vivo por ESPN Premium.

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Corresponde a la fecha 12 del Grupo A del Torneo Apertura.

Gimnasia de Mendoza ante una oportunidad ideal

El Lobo mendocino llega con la chance concreta de aprovechar el mal momento de Newell’s, que está último y sin victorias en el torneo.

Si bien viene de perder ante Estudiantes, el equipo había mostrado señales positivas con empates ante Boca e Independiente, lo que refuerza la idea de que puede competir de igual a igual.

Un triunfo en Rosario sería un golpe fuerte en la tabla y en lo anímico.

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Los jugadores a seguir en Gimnasia de Mendoza

En el equipo mendocino se destacan:

Agustín Módica, Santiago Rodríguez, Nicolás Linares y Facundo Lencioni, piezas clave para lastimar a un rival que viene golpeado.

Newell’s llega en crisis y bajo presión

Del otro lado, Newell’s atraviesa un presente muy complicado: está último en la tabla y viene de caer 5-0 ante Lanús.

La presión jugará un rol importante y ahí es donde Gimnasia puede encontrar espacios para hacer su partido.

Un partido histórico para el Lobo

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos, lo que le agrega un condimento especial para Gimnasia de Mendoza.

Una victoria en este contexto podría ser uno de los resultados más importantes en su regreso a la máxima categoría.

Lo que se viene para el Lobo

Gimnasia, vale recordar, volverá a jugar la otra semana en condición de local ante Vélez Sarsfield.

Preguntas y respuestas clave sobre Gimnasia de Mendoza

Cuándo juega Gimnasia de Mendoza

El sábado 21 de marzo a las 17:45.

Dónde ver el partido

En ESPN Premium.

Cómo llega Gimnasia de Mendoza

Está 13° y con chances de dar el golpe ante un rival en crisis.

Qué se juega el Lobo

Una gran oportunidad de sumar y crecer en la tabla.

Es la primera vez que enfrentan a Newell’s

Sí, será un cruce inédito.

La síntesis

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