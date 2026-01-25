Fuerte exigencia de Briatore para Franco Colapinto en Alpine

El estreno del nuevo Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 vino acompañado de un mensaje claro puertas adentro. Flavio Briatore , asesor ejecutivo de la escudería francesa, fijó objetivos concretos y elevó la exigencia para Franco Colapinto y Pierre Gasly , en un año que el equipo considera clave tras haber apostado fuerte al desarrollo anticipado del monoplaza.

Tras la presentación oficial del auto, Briatore fue directo al marcar el parámetro que espera de Alpine en el campeonato. “Podré decir que hemos hecho un buen trabajo si terminamos entre los seis o siete primeros en cada carrera” , afirmó, sin rodeos.

El dirigente explicó que la decisión de abandonar el desarrollo del auto 2025 para enfocarse de lleno en el proyecto 2026 fue arriesgada, pero necesaria. Según detalló, Alpine arrastraba una desventaja de potencia de tres a cuatro décimas , en un contexto donde gran parte de la grilla estaba separada por márgenes mínimos.

“Hoy contamos con una buena unidad de potencia y una caja de cambios competitiva. Ahora el trabajo pasa por integrar la aerodinámica y poner a los pilotos en la mejor posición posible” , remarcó, convencido de que el equipo ganó varios meses de ventaja respecto a sus rivales.

Alpime publicó los nuevos trajes y cascos para la temporada 2026 de F1 que utilizarán Franco Colapinto y Pierre Gasly.



Seguí toda la actividad de la Fórmula 1® en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/VZqHLCsRPz — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 24, 2026

El rol de Franco Colapinto y el respaldo total del equipo

Briatore también se detuvo en la figura de Franco Colapinto, uno de los focos principales del proyecto. El italiano reconoció que el argentino llega a 2026 con otra madurez y aprendizaje tras su primera temporada completa en la Fórmula 1.

“Franco ya no es el chico de 2025. El año pasado su mayor problema fue la clasificación, porque en carrera era tan rápido como Gasly. Este año lo veo más maduro, trabajó mucho en el simulador y en la preparación”, explicó.

Además, dejó una frase que funcionó como respaldo político y deportivo ante cualquier rumor: “Me olvidé el botón para cambiar de piloto. Ya no lo tengo más”, lanzó con ironía cuando le preguntaron por posibles modificaciones en la alineación.