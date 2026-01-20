20 de enero de 2026
Alpine puso fecha al primer rodaje del A526, el auto con el que Franco Colapinto debutará en la Fórmula 1

El equipo francés Alpine sacará a pista el nuevo monoplaza el 22 de enero en Silverstone. Mirá lo que se viene para Franco Colapinto.

Franco Colapinto espera el estreno en pista del A526, el auto con el que será titular en Alpine en la temporada 2026.&nbsp;

Franco Colapinto espera el estreno en pista del A526, el auto con el que será titular en Alpine en la temporada 2026. 

Por Sitio Andino Deportes

Alpine ya tiene fecha confirmada para poner en pista el A526, el monoplaza con el que Franco Colapinto afrontará su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1. Tras una cancelación de último momento por cuestiones técnicas vinculadas al motor Mercedes, el equipo francés realizará el Shakedown el próximo 22 de enero en Silverstone, un paso clave rumbo a los test de pretemporada.

Un retraso técnico que obligó a cambiar los planes en Alpine

El equipo tenía previsto realizar un Shakedown el domingo 11 de enero, pero el evento debió suspenderse debido a que Mercedes no envió a tiempo la información necesaria para ensamblar la unidad de potencia al chasis.

Si bien desde Alpine no confirmaron oficialmente el motivo de la demora, el contexto coincide con un conflicto técnico entre Mercedes y otros fabricantes (Honda, Ferrari y Audi) por cambios en la relación de compresión del motor de combustión, un tema que será tratado por la FIA el mismo 22 de enero.

Qué es un Shakedown y cómo se probará el A526

Tanto el Shakedown como los Filming Days son eventos promocionales autorizados por la FIA. En el primero, el equipo puede rodar hasta 15 kilómetros, mientras que los Filming Days permiten 200 km de pruebas.

El A526 saldrá a pista totalmente camuflado, sin marcas ni patrocinios visibles, con neumáticos de demostración, tal como lo hicieron otras escuderías en esta etapa inicial del calendario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2013571705290072091&partner=&hide_thread=false

Franco Colapinto, Gasly y el trabajo en Enstone

Con la cancelación del primer rodaje, Alpine reorganizó sus tareas. En lugar de dividir funciones entre pista y simulador, Colapinto y Gasly trabajan juntos en Enstone, acompañados por Paul Aron, piloto reserva del equipo.

Alpine cuenta además con un nuevo simulador de última generación, estrenado en septiembre de 2025, que podría representar una ventaja técnica. Según Ayao Komatsu, director de Haas, los equipos con simuladores más avanzados y motor Mercedes tendrán mejores herramientas para optimizar el rendimiento.

Expectativa máxima por el debut del argentino

En la previa del primer rodaje, Franco Colapinto compartió en redes imágenes de sus inicios en el karting y recordó una foto de 2016 junto a Sergio “Checo” Pérez, quien reaccionó con humor. El argentino respondió con entusiasmo y dejó un mensaje claro: “Año de debut, este 2026”.

“Volvimos y ya no paramos más… cada vez más cerca de salir a pista”, escribió Colapinto en la antesala de un día histórico. El 22 de enero, Alpine y el automovilismo argentino darán un paso decisivo hacia una temporada que genera enorme expectativa.

