14 de enero de 2026
Sitio Andino
automovilismo

Franco Colapinto puso primera en Alpine: simulador, presentación y el calendario completo de la pretemporada

Franco Colapinto ya trabaja en la base de Alpine en Enstone y dio inicio a su pretemporada rumbo a la F1. Repasá lo sucedido.

Franco Colapinto comenzó su trabajo en Enstone y dio el primer paso de la pretemporada con Alpine.

 

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto puso primera y dio inicio formal a su pretemporada 2026 en la Fórmula 1. El piloto argentino ya se encuentra trabajando en la base de Alpine en Enstone, enfocado en sesiones de simulador mientras aguarda la presentación oficial del nuevo monoplaza con el que afrontará su temporada debut.

Franco Colapinto ya trabaja en Enstone y se enfoca en el simulador

Luego de completar una exigente preparación física durante sus vacaciones en Argentina, Colapinto comenzó esta semana su actividad en la sede central de Alpine. El propio piloto lo reflejó en sus redes sociales con un mensaje cargado de entusiasmo: “Día 1!!! Vamos!”, acompañado por una imagen del volante con el que prueba los primeros setups del A526.

El arranque del trabajo en simulador llega tras la cancelación del último Filming Day, suspendido por Alpine debido a un retraso en el envío de información técnica por parte de Mercedes vinculada al motor, según informó el sitio especializado Grada 3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/McarbonariF1/status/2011278546577342831&partner=&hide_thread=false

Presentación del A526 y primeras pruebas privadas

Mientras Colapinto suma kilómetros virtuales y se interioriza en las novedades técnicas de la F1 2026, Alpine ya se encuentra en Barcelona, donde el 23 de enero se realizará la presentación oficial del A526. En ese evento solo se dará a conocer el diseño exterior del monoplaza.

Ese mismo día comenzarán las pruebas privadas en el Circuito de Montmeló, que se extenderán hasta el 30 de enero, con Colapinto y Pierre Gasly alternándose al volante para avanzar en la puesta a punto del nuevo auto.

Tests oficiales y debut en el Mundial

La actividad continuará en febrero, cuando del 11 al 13 se desarrollen los primeros tests oficiales de la temporada en Baréin, con transmisión en vivo. Una semana más tarde, también en Sakhir, tendrá lugar la segunda tanda de ensayos, esta vez con acceso para la prensa.

El calendario marcará luego el gran objetivo: el inicio del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se pondrá en marcha del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park, donde Colapinto buscará dar sus primeros pasos oficiales en la máxima categoría.

