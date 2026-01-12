Cómo las lecciones pueden impulsar a Alpine y Colapinto con el motor Mercedes en 2026

Pierre Gasly y Franco Colapinto, protagonistas de un Alpine que busca dar un salto clave en 2026.

La temporada 2025 fue una de las más duras para Alpine F1 Team , pero también dejó aprendizajes que el equipo espera capitalizar con el cambio al motor Mercedes en 2026. Pierre Gasly y Franco Colapinto coinciden en que los momentos más difíciles terminaron fortaleciendo al grupo puertas adentro.

Desde el inicio de 2025, Alpine decidió priorizar el reglamento 2026 y frenar casi por completo el desarrollo del A525. La apuesta tuvo un costo alto: resultados pobres, un motor Renault falto de potencia y un impacto mental evidente dentro del equipo.

Sin embargo, más allá del último lugar en el campeonato de constructores, en Enstone destacan avances que no siempre se vieron en pista. En especial, el rol asumido por Pierre Gasly , quien se consolidó como líder del equipo , maximizando oportunidades aisladas como sus clasificaciones destacadas en Baréin , Silverstone y las últimas fechas del calendario.

Gasly fue claro al cerrar el año: “Sumé el menor número de puntos de mi carrera, pero creo que hice un buen trabajo. No me deja satisfecho, y por eso quiero dejar atrás 2025” .

El valor oculto de un auto limitado de Alpine

El bajo rendimiento obligó a Alpine a exprimir al máximo los detalles operativos. Sin velocidad pura, el equipo profundizó como nunca en mapeos, puestas a punto, simulaciones y análisis internos.

“Cuando estás atrás no podés esconder nada”, explicó Gasly. “Eso nos hizo más objetivos, más honestos entre nosotros y más fuertes como grupo”.

El francés remarcó que, pese a los malos resultados, el trabajo conjunto fue el mejor que tuvo desde su llegada al equipo: “Si el auto está en una buena ventana, hoy tenemos los procesos para rendir”.

Franco Colapinto y el aprendizaje desde los momentos bajos

La mirada de Franco Colapinto va en la misma línea. El argentino destacó el valor formativo de una temporada compleja, tanto en lo deportivo como en lo humano.

“De los momentos bajos es de donde más se aprende”, explicó. “Este año tuvimos muchos, y eso nos dio una comprensión muy profunda de cómo funcionan las cosas”.

Colapinto se mostró sorprendido por la resiliencia interna del equipo: “No rendirse cuando nada sale bien es muy difícil. Y eso lo vi en Alpine. Creo que va a dar resultados cuando tengamos un auto competitivo”.

Franco Colapinto.En uno de sus últimos entrenamientos, el argentino se exigió bajo una intensa lluvia y mostró un gran estado físico. A su lado estuvo Lucas Benamo, piloto oriundo de Bahía Blanca y acompañante clave desde sus comienzos en el automovilismo.

El motor Mercedes y una oportunidad real para dar el salto en 2026

Con el desembarco del motor Mercedes, Alpine espera que todo ese aprendizaje operativo encuentre finalmente respaldo en el rendimiento. Gasly no oculta sus ambiciones: “No me gusta estar donde estuvimos. Quiero estar adelante y pelear”.

Más allá de los debates sobre la nueva normativa, el francés fue tajante: “El espectáculo es secundario. Yo quiero ganar”.

La incógnita pasa ahora por el material, pero Alpine encara la nueva era con una convicción distinta: la temporada más dura también puede haber sido la más formativa.

Fuente: MotorSport