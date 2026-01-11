11 de enero de 2026
Sitio Andino
automovilismo

Se filtró el exigente entrenamiento bajo la lluvia de Franco Colapinto y sorprendió a todos

El argentino Franco Colapinto se prepara para viajar a Europa y encarar su primera pretemporada completa con Alpine rumbo a la Fórmula 1 2026. Mirá qué pasó.

Franco Colapinto fue filmado entrenando bajo la lluvia en Uruguay, en una exigente rutina física de pretemporada.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto atraviesa días clave en su preparación para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y, aunque había mantenido un perfil bajo en redes sociales durante sus vacaciones, en las últimas horas se filtró un video que mostró la intensidad de su trabajo físico y sorprendió a sus fanáticos por su notable evolución corporal.

El piloto nacido en Pilar se encuentra ultimando detalles antes de viajar a Europa, donde continuará su puesta a punto junto a Alpine, equipo con el que afrontará su primera campaña completa en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Un entrenamiento extremo de Franco Colapinto que no pasó desapercibido

Las imágenes, difundidas por su entrenador Lucas Benamo en Instagram, muestran a Colapinto corriendo sin remera y bajo una intensa lluvia por una ruta de Uruguay, mientras era seguido desde un auto. El video generó un fuerte impacto entre los seguidores del argentino, que destacaron su crecimiento muscular y el nivel de exigencia de la rutina.

Aunque el fin de semana compartió una foto junto a empresarios que serían sus sponsors, Colapinto dejó en claro que el descanso no implica frenar el trabajo. La pretemporada incluye una carga física elevada, que luego se complementará con extensas horas de simulador y manejo cuando se sume a los entrenamientos en la fábrica de Alpine.

Cuenta regresiva para su desembarco en Europa

En los próximos días, el argentino viajará a Enstone, sede central del equipo francés, donde profundizará su preparación técnica y física de cara al inicio del calendario 2026. Allí comenzará una etapa decisiva, con entrenamientos específicos de Fórmula 1 y adaptación total al entorno de la escudería.

Por otro lado, los fanáticos deberán esperar para conocer el auto que utilizará Colapinto esta temporada. Alpine mantendrá el monoplaza con una decoración provisoria en negro, mientras que la presentación oficial del livery está prevista para el 23 de enero.

