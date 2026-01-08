La Fórmula 1 ajusta la clasificación para 2026: más autos, más eliminados y un reto mayor

La Fórmula 1 ya comienza a palpitar la temporada 2026 y, antes incluso de que los nuevos autos salgan a pista, confirmó cambios clave en el formato de clasificación. La principal novedad está directamente ligada al ingreso de Cadillac como nueva escudería, lo que ampliará la parrilla de 20 a 22 monoplazas.
Ante este escenario, la FIA optó por no alterar la estructura general de la qualy, pero sí introducir ajustes que elevarán notablemente el nivel de exigencia, especialmente en las primeras rondas.
Con más autos y menos tolerancia a los errores, la regularidad en los sábados será clave para asegurar buenas posiciones de largada y potenciar los resultados del domingo.
Duración de las sesiones y formato Sprint
En cuanto a los tiempos, no habrá cambios:
Q1: 18 minutos
Q2: 15 minutos
Q3: 12 minutos
Las clasificaciones Sprint también conservarán sus tres fases, aunque con sesiones más cortas y un reglamento de neumáticos estrictamente definido:
SQ1 y SQ2: uso obligatorio de compuestos medios
SQ3: uso obligatorio de neumáticos blandos
Este punto añadirá una variable estratégica clave, especialmente en circuitos donde la gestión del compuesto resulta determinante.
Una Fórmula 1 más exigente
Con estos ajustes, la Fórmula 1 busca mantener el espectáculo y la competitividad en un contexto de expansión de la parrilla. Para pilotos jóvenes y en proceso de consolidación como Colapinto, cada clasificación será una prueba de adaptación, precisión y temple.