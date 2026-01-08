8 de enero de 2026
La Fórmula 1 ajusta la clasificación para 2026: más autos, más eliminados y un reto mayor

La dura Fórmula 1 tendrá una clasificación más dura desde 2026 tras la llegada de Cadillac. Mirá lo que se viene para Franco Colapinto y la competencia.

La Fórmula 1 tendrá una clasificación más dura desde 2026 tras la llegada de Cadillac.

La Fórmula 1 tendrá una clasificación más dura desde 2026 tras la llegada de Cadillac.

Por Sitio Andino Deportes

La Fórmula 1 ya comienza a palpitar la temporada 2026 y, antes incluso de que los nuevos autos salgan a pista, confirmó cambios clave en el formato de clasificación. La principal novedad está directamente ligada al ingreso de Cadillac como nueva escudería, lo que ampliará la parrilla de 20 a 22 monoplazas.

Ante este escenario, la FIA optó por no alterar la estructura general de la qualy, pero sí introducir ajustes que elevarán notablemente el nivel de exigencia, especialmente en las primeras rondas.

Una parrilla más grande y menos margen de error en la Fórmula 1

El sistema de clasificación se mantendrá dividido en Q1, Q2 y Q3, con una Q3 idéntica a la de las últimas temporadas: los 10 pilotos más rápidos lucharán por la pole position.

Las modificaciones aparecerán en las dos fases iniciales.

Con 22 autos en pista, la FIA determinó que:

  • En Q1 quedarán eliminados seis pilotos, del 17° al 22° puesto.

  • En Q2 se despedirán otros seis competidores, ubicados entre el 11° y el 16° lugar.

De esta manera, habrá un eliminado más por tanda en comparación con el formato actual, reduciendo el margen de error y haciendo cada vuelta rápida aún más determinante.

Un nuevo desafío para Franco Colapinto

En este contexto, Franco Colapinto enfrentará un desafío adicional en su temporada 2026 con Alpine F1 Team. Compartiendo equipo con Pierre Gasly, el argentino deberá adaptarse a clasificaciones más competitivas, donde cada detalle puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado tempranamente.

Con más autos y menos tolerancia a los errores, la regularidad en los sábados será clave para asegurar buenas posiciones de largada y potenciar los resultados del domingo.

Duración de las sesiones y formato Sprint

En cuanto a los tiempos, no habrá cambios:

  • Q1: 18 minutos

  • Q2: 15 minutos

  • Q3: 12 minutos

Las clasificaciones Sprint también conservarán sus tres fases, aunque con sesiones más cortas y un reglamento de neumáticos estrictamente definido:

  • SQ1 y SQ2: uso obligatorio de compuestos medios

  • SQ3: uso obligatorio de neumáticos blandos

Este punto añadirá una variable estratégica clave, especialmente en circuitos donde la gestión del compuesto resulta determinante.

Una Fórmula 1 más exigente

Con estos ajustes, la Fórmula 1 busca mantener el espectáculo y la competitividad en un contexto de expansión de la parrilla. Para pilotos jóvenes y en proceso de consolidación como Colapinto, cada clasificación será una prueba de adaptación, precisión y temple.

