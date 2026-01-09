9 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
con un gran potencial

Rally Dakar 2026: Al-Attiyah gana la Etapa 6 y vuelve a mandar en la general con Dacia

El qatarí se impuso en la sexta manga del Rally Dakar en Arabia saudita, encabezó el 1-2 junto a Sébastien Loeb y recuperó el liderazgo. Mirá lo sucedido.

Nasser Al-Attiyah logró su primera victoria de etapa en el Rally Dakar 2026 y retomó la cima de la clasificación general.

Nasser Al-Attiyah logró su primera victoria de etapa en el Rally Dakar 2026 y retomó la cima de la clasificación general.

Por Sitio Andino Deportes

El Rally Dakar 2026 vivió una jornada clave antes del descanso. Nasser Al-Attiyah fue contundente en la Etapa 6, logró su primera victoria parcial del año y recuperó el liderazgo general al mando del Dacia Sandriders. El qatarí encabezó además un 1-2 del equipo junto a Sébastien Loeb, confirmando el gran momento de la marca rumana.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Lee además
Kevin Benavides celebró su primer podio en Challenger, mientras Bruno Jacomy volvió a destacarse en la Etapa 6 del Rally Dakar 2026.
no se baja de de los primeros lugares

Challenger: victoria de Casale en la manga 6 del Rally Dakar, el mendocino Jacomy fue 9 y da pelea
Luciano Benavides terminó sexto en la Etapa 6 y se mantiene tercero en la general del Rally Dakar 2026.
no pierde protagonismo

Benavides se mantiene firme en la general del Rally Dakar tras una Etapa 6 marcada por sanciones

Al-Attiyah impuso su ritmo y golpeó en el momento justo en el Rally Dakar

En los 326 kilómetros cronometrados entre Ha’il y Riyadh, Al-Attiyah tomó el control a un tercio de la especial y no lo soltó. Resistió los intentos de João Ferreira, Seth Quintero y del propio Loeb para quedarse con el triunfo por 2m26s sobre su compañero de equipo. La victoria coincidió con una jornada complicada para Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing), lo que permitió el regreso del qatarí a la cima tras no liderar desde el final de la Etapa 2.

Con este resultado, Al-Attiyah llega al descanso con 6m10s de ventaja sobre Lategan, en una pelea que empieza a definirse entre Dacia, Toyota y Ford Performance.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2009615788177863114&partner=&hide_thread=false

Loeb creció, Toyota resistió y Ford sigue irregular

El ataque final de Loeb fue decisivo: escaló del octavo al segundo puesto en la etapa y consiguió su primer podio parcial desde 2024. Quintero completó el tercer lugar para Toyota, mientras Toby Price protagonizó una gran remontada para finalizar cuarto. Ferreira, que había liderado temprano, cayó al quinto puesto.

En Ford, la irregularidad volvió a ser protagonista: Nani Roma terminó sexto y Carlos Sainz Sr. séptimo, lejos de la pelea por la victoria. El top 10 de la etapa lo completaron Mathieu Serradori, Guy Botterill y Eryk Goczal.

En la general, Loeb trepó al sexto lugar, mientras que Serradori, Goczal y Lucas Moraes completan los diez mejores. El Dakar tendrá ahora su único día de descanso, antes de retomar la acción con la Etapa 7, un exigente tramo de 462 km entre Riyadh y Wadi Ad-Dawasir, donde la lucha por la victoria promete intensificarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianoiannacc/status/2009622904280130028&partner=&hide_thread=false

Lo que se viene en el Rally Dakar

Sábado día de descanso y domingo 11/01/2026 - Etapa 7, Enlace > 414 km - Especial > 462 km

Temas
Seguí leyendo

El mendocino Bruno Jacomy marcó el camino en el Rally Dakar y fue victoria en la Etapa 5

Benavides brilló en la Etapa 5 del Rally Dakar: ganó en motos y se metió de lleno en la pelea por la general

Rally Dakar 2026, Etapa 5: Ford reaccionó con autoridad, pero Toyota conserva el liderato general

Cavigliasso y Pertegarini ganaron la etapa maratón del Rally Dakar y Argentina volvió a festejar en Challenger

Lategan aplasta a todos en el Rally Dakar, Toyota recupera el mando y la general vuelve a sacudirse

Rally Dakar 2026: Schareina domina la etapa maratón y los argentinos siguen firmes en la pelea en motos

Rally Dakar: Bruno Jacomy tuvo una buena tercera etapa y quedó a tiro del podio en la general del

Ford sacude el Rally Dakar 2026: domina la Etapa 3 y Mitch Guthrie se sube a la cima de la general

LO QUE SE LEE AHORA
Kevin Benavides celebró su primer podio en Challenger, mientras Bruno Jacomy volvió a destacarse en la Etapa 6 del Rally Dakar 2026.
no se baja de de los primeros lugares

Challenger: victoria de Casale en la manga 6 del Rally Dakar, el mendocino Jacomy fue 9 y da pelea

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy jueves 8 de enero.
Paciencia y precaución

El Paso Los Libertadores continuará cerrado este jueves: los motivos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿Qué alternativas hay para cruzar a Chile?
Opciones

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿qué alternativas hay para cruzar a Chile?

Actividad cultural en la provincia de Mendoza durante verano.
Para agendar y compartir

La provincia de Mendoza abre sus espacios culturales con una agenda para todo público

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido
Rápido hallazgo

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido