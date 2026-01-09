Rally Dakar 2026: Al-Attiyah gana la Etapa 6 y vuelve a mandar en la general con Dacia

El Rally Dakar 2026 vivió una jornada clave antes del descanso. Nasser Al-Attiyah fue contundente en la Etapa 6, logró su primera victoria parcial del año y recuperó el liderazgo general al mando del Dacia Sandriders. El qatarí encabezó además un 1-2 del equipo junto a Sébastien Loeb, confirmando el gran momento de la marca rumana.
Al-Attiyah impuso su ritmo y golpeó en el momento justo en el Rally Dakar
En los 326 kilómetros cronometrados entre Ha’il y Riyadh, Al-Attiyah tomó el control a un tercio de la especial y no lo soltó. Resistió los intentos de João Ferreira, Seth Quintero y del propio Loeb para quedarse con el triunfo por 2m26s sobre su compañero de equipo. La victoria coincidió con una jornada complicada para Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing), lo que permitió el regreso del qatarí a la cima tras no liderar desde el final de la Etapa 2.
Con este resultado, Al-Attiyah llega al descanso con 6m10s de ventaja sobre Lategan, en una pelea que empieza a definirse entre Dacia, Toyota y Ford Performance.
Loeb creció, Toyota resistió y Ford sigue irregular
El ataque final de Loeb fue decisivo: escaló del octavo al segundo puesto en la etapa y consiguió su primer podio parcial desde 2024. Quintero completó el tercer lugar para Toyota, mientras Toby Price protagonizó una gran remontada para finalizar cuarto. Ferreira, que había liderado temprano, cayó al quinto puesto.
En Ford, la irregularidad volvió a ser protagonista: Nani Roma terminó sexto y Carlos Sainz Sr.séptimo, lejos de la pelea por la victoria. El top 10 de la etapa lo completaron Mathieu Serradori, Guy Botterill y Eryk Goczal.
En la general, Loeb trepó al sexto lugar, mientras que Serradori, Goczal y Lucas Moraes completan los diez mejores. El Dakar tendrá ahora su único día de descanso, antes de retomar la acción con la Etapa 7, un exigente tramo de 462 km entre Riyadh y Wadi Ad-Dawasir, donde la lucha por la victoria promete intensificarse.
