Rally Dakar: Bruno Jacomy tuvo una buena tercera etapa y quedó a tiro del podio en la general del

Tras el triunfo en la Etapa 2 del Rally Dakar 2026, el mendocino volvió a ser protagonistas en Arabia Saudita. Repasá lo sucedido.

Bruno Jacomy continúa entre los protagonistas del Rally Dakar 2026. &nbsp;

En un Rally Dakar que empieza a mostrar su verdadera dureza, Bruno Jacomy volvió a dar una muestra de consistencia en la tercera etapa de la competencia. El mendocino, que navega al chileno Lucas Del Río, cerró otro día positivo en Arabia Saudita y se mantiene muy cerca del podio en la clasificación general de la categoría Challenger.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

La etapa, desarrollada íntegramente en los alrededores de AlUla, presentó más de 400 kilómetros de exigencia pura, donde la dupla completó el recorrido en la quinta posición, a 17:46 de los ganadores del parcial, Klaassen y el argentino Sanz, priorizando la regularidad y el cuidado del vehículo.

Benavides y Cavigliasso también dieron pelea en el Rally Dakar

La tercera jornada dejó además un saldo positivo para otros representantes argentinos. En motos, Kevin Benavides volvió a mostrar carácter y experiencia: finalizó quinto en la etapa y escaló hasta el cuarto lugar de la clasificación general, pese a las dificultades acumuladas.

En la misma línea, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini lograron revertir una jornada adversa y firmaron un cuarto puesto, que les permitió acomodarse sextos en el acumulado, manteniéndose en zona de pelea.

El Rally Dakar entra en terreno maratón

El desafío crecerá aún más en la próxima jornada. La Etapa 4 será de formato maratón, con 417 kilómetros cronometrados y solo 75 de enlace, nuevamente en AlUla, donde el desgaste físico y mecánico comenzará a ser determinante.

En ese contexto, Bruno Jacomy apuesta a seguir sumando kilómetros sin errores, sostener la regularidad y mantener viva la ilusión de cerrar un Dakar histórico para el deporte mendocino.

