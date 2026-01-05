Es mendocino y ganó la segunda etapa del Rally Dakar 2026: Bruno Jacomy brilló en Arabia Saudita

El Rally Dakar 2026 dejó una jornada inolvidable para el deporte mendocino. En la segunda etapa de la competencia, Bruno Jacomy fue protagonista absoluto y celebró su primera victoria parcial en la categoría Challenger, navegando al chileno Lucas Del Río , tras completar los 400 kilómetros de recorrido entre Yanbu y Al-Ula.

La dupla se impuso con un tiempo de 4h26m39s , mostrando una notable recuperación luego del noveno puesto conseguido en la etapa inicial , y dio un salto clave en la clasificación general.

Jacomy y Del Río marcaron el mejor registro del día luego de una etapa dura , con sectores de arena, piedras y navegación compleja. Su escolta fue el saudí Yasir Seaidan , mientras que el tercer lugar quedó en manos de Augusto Sanz , navegando a la neerlandesa Puck Klaassen .

Otros argentinos también fueron protagonistas: David Zille y Sebastián Cesana finalizaron terceros en el clasificador de etapa, resultado que les permite mantenerse como líderes de la general.

Con estos tiempos, la dupla integrada por el mendocino y el piloto chileno quedó tercera en la clasificación general, a 22m22s de Zille y Cesana, confirmando su candidatura en la lucha por la carrera.

Premio al esfuerzo tras una primera etapa complicada

El triunfo de Jacomy tuvo un valor especial. En la jornada inaugural, el equipo sufrió la rotura de la protección inferior del vehículo, un inconveniente que los dejó al borde del abandono. Sin embargo, lograron completar la etapa y sentar las bases para el golpe de autoridad de este lunes.

La victoria marca además un hecho histórico: es el primer triunfo en Challenger para el binomio y pone fin a dos años sin triunfos chilenos en la categoría desde el éxito de “Chaleco” López en 2024.

Cómo será la tercera etapa del Rally Dakar

La competencia continuará este martes con la tercera etapa, íntegramente en Al-Ula, con un recorrido total de 422 kilómetros, de los cuales 314 serán de especial cronometrada.

Jacomy y Del Río buscarán sostener el envión, mientras Mendoza vuelve a ilusionarse con una actuación destacada en la carrera más dura del mundo.