Es mendocino y ganó la segunda etapa del Rally Dakar 2026: Bruno Jacomy brilló en Arabia Saudita

El Rally Dakar 2026 dejó una jornada inolvidable para el deporte mendocino. En la segunda etapa de la competencia, Bruno Jacomy fue protagonista absoluto y celebró su primera victoria parcial en la categoría Challenger, navegando al chileno Lucas Del Río, tras completar los 400 kilómetros de recorrido entre Yanbu y Al-Ula.
La dupla del chileno Lucas Del Río y del argentino Bruno Jacomy se llevó la victoria del día en la categoría Challenger, que tiene como líderes de la general a los argentinos David Zille y Sebastián Cesana
Premio al esfuerzo tras una primera etapa complicada
El triunfo de Jacomy tuvo un valor especial. En la jornada inaugural, el equipo sufrió la rotura de la protección inferior del vehículo, un inconveniente que los dejó al borde del abandono. Sin embargo, lograron completar la etapa y sentar las bases para el golpe de autoridad de este lunes.
La victoria marca además un hecho histórico: es el primer triunfo en Challenger para el binomio y pone fin a dos años sin triunfos chilenos en la categoría desde el éxito de “Chaleco” López en 2024.