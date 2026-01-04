4 de enero de 2026

Argentina pegó primero en el Rally Dakar 2026: Zille y Cesana triunfaron en el inicio de los Challenger

La dupla argentina David Zille – Sebastián Cesana logró la primera victoria nacional en el Rally Dakar 2026, en Arabia Saudita. Mirá lo que pasó.

David Zille y Sebastián Cesana celebran en Yanbu tras darle a Argentina la primera victoria del Rally Dakar 2026 en la categoría Challenger.

Por Sitio Andino Deportes

Argentina celebró su primera victoria en el Rally Dakar 2026 gracias a la actuación de David Zille y Sebastián Cesana, quienes se quedaron con la Etapa 1 de la categoría Challenger tras completar los 305 kilómetros cronometrados alrededor de Yanbu, en un recorrido exigente con arena, sectores pedregosos y dunas.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Una etapa intensa y definida por una sanción

La especial tuvo un desarrollo cambiante y muy ajustado. Paul Spierings había sido el más rápido en pista y cruzó la meta en el primer lugar, pero una penalización de 1 minuto y 10 segundos por infracción reglamentaria lo relegó al segundo puesto. Esa sanción permitió que Zille y Cesana, a bordo del Taurus T3MAX, heredaran la victoria con un tiempo total de 3h32m50s, aventajando al neerlandés por 42 segundos.

Buen arranque de los campeones y fuerte presencia argentina

En el tercer lugar finalizaron los campeones vigentes de la especialidad, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, que cerraron la etapa a 2m03s de la punta, confirmando un inicio sólido en la defensa del título.

Durante la primera mitad de la etapa, Cavigliasso fue protagonista, marcando el mejor tiempo en el primer control y liderando parcialmente la carrera, en un inicio con menos de 20 segundos entre los seis primeros, varios de ellos argentinos.

Argentina dominó los parciales clave

En el control del kilómetro 70, Zille pasó al frente, superando a su compatriota por apenas cinco segundos. Más adelante, en el km 108, la clasificación parcial llegó a mostrar un 1-2-3 argentino, con Zille, Cavigliasso y Kevin Benavides, confirmando el gran momento nacional en la categoría.

Zille consolidó su liderazgo en el repostaje del km 180, con un minuto de ventaja sobre Cavigliasso, mientras que Spierings volvía a meterse en la pelea por el podio.

Cierre ajustado y victoria confirmada

En el tramo final, Spierings logró recortar diferencias y llegó a la meta con 18 segundos de ventaja sobre Zille, pero la sanción posterior lo hizo caer al segundo puesto definitivo. Así, la victoria quedó oficialmente en manos del argentino.

Kevin Benavides y Lisandro “Lichi” Sisterna finalizaron en el séptimo lugar, a nueve minutos del ganador, mientras que la dupla integrada por Lucas Del Río y Bruno Jacomy concluyó novena, sumando otra actuación destacada para el país.

Lo que se viene en el Rally Dakar

YANBU > ALULA

05/01/2026 - Etapa 2

Enlace > 104 km - Especial > 400 km

