Rally Dakar 2026: llega la Etapa 1 en Yanbu y los argentinos se preparan para el primer gran desafío

La Etapa 1 del Rally Dakar 2026, con los campeones Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, marcará las primeras diferencias reales en la clasificación.

El Rally Dakar 2026 dejará atrás el prólogo y este domingo afrontará su primera etapa completa , nuevamente en Yanbu, Arabia Saudita , con un recorrido mucho más exigente. Serán 305 kilómetros cronometrados y 213 km de enlace , una jornada que empezará a marcar diferencias reales y pondrá a prueba la estrategia de los equipos, con fuerte presencia argentina en varias categorías.

La Etapa 1 será el primer examen de fondo del Dakar, luego de un prólogo corto y parejo que solo ordenó la largada, pero que no reflejó aún la verdadera dureza de la competencia más extrema del mundo.

La ciudad costera de Yanbu , sobre el Mar Rojo , volverá a ser protagonista en el inicio del rally, ya que además del prólogo, recibirá la primera etapa completa y también las últimas jornadas de esta edición.

El trazado combinará arena, sectores rápidos y navegación compleja , un terreno ideal para comenzar a medir regularidad, ritmo y capacidad de adaptación, factores decisivos a lo largo de las dos semanas de carrera.

Luciano Benavídes, la principal referencia argentina en Motos en el Rally Dakar

En Motos, todas las miradas argentinas estarán puestas en Luciano Benavídes, quien viene de finalizar cuarto en el prólogo y dejó sensaciones muy positivas en el arranque.

El salteño, que destacó su tranquilidad y enfoque tras cruzar la meta, buscará aprovechar la Etapa 1 para mantenerse cerca de los líderes sin asumir riesgos innecesarios, en una categoría donde el ritmo suele ser tan importante como la inteligencia.

Challenger: una legión argentina lista para dar pelea

La categoría Challenger será uno de los grandes focos argentinos en la Etapa 1, luego de un prólogo que mostró ocho albicelestes dentro del Top 10, si se cuentan también los navegantes.

Entre ellos se destacan los vigentes campeones Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, además de Augusto Sanz, David Zille, Sebastián Cesana, Kevin Benavídes, Bruno Jacomy y otros representantes que buscarán aprovechar un terreno que suele favorecer a los equipos nacionales.

Side by Side y más presencia nacional en el inicio

En Side by Side, el cordobés Jeremías González Ferioli llega con expectativas tras ubicarse quinto en el prólogo, mientras que Manuel Andújar intentará avanzar posiciones en una divisional siempre muy pareja.

El objetivo para los argentinos en esta primera etapa será completar sin errores, sostener un ritmo competitivo y evitar problemas mecánicos en una jornada larga y desgastante.

Una etapa que empieza a definir el Dakar

A diferencia del prólogo, la Etapa 1 sí contará para la clasificación general, por lo que los tiempos comenzarán a pesar y cualquier error puede tener consecuencias inmediatas.

Con 305 kilómetros de especial, la gestión del desgaste físico, la navegación y la confiabilidad mecánica serán tan determinantes como la velocidad pura, en un Dakar que ya empieza a mostrar su verdadera cara.

El Dakar entra en zona de riesgo real

El Rally Dakar 2026 pone en marcha su fase más exigente. Atrás quedó la toma de contacto inicial y ahora llega el momento de correr, resistir y pensar.

Con una nutrida y competitiva delegación argentina, la Etapa 1 en Yanbu aparece como el primer gran filtro de una carrera que promete ser larga, extrema y sin margen para errores.

Domingo 4 de enero | Etapa 1 - Yanbu > Yanbu

Un bucle de 305 kilómetros cronometrados que combina pistas rápidas con las primeras secciones de arena. La navegación comenzará a jugar un papel crucial desde el primer día de carrera.

Horario de largada

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Lunes 5 de enero | Etapa 2 - Yanbu > Al-Ula

La caravana se desplaza hacia el norte con una especial de 400 kilómetros. El terreno se vuelve más accidentado, exigiendo una conducción precisa para evitar pinchazos en las zonas de rocas volcánicas.

Horario de largada

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Martes 6 de enero | Etapa 3 - Al-Ula > Al-Ula

Un recorrido de 422 kilómetros que atraviesa los espectaculares cañones y monumentos naturales de la región. Es una etapa visualmente impresionante pero muy exigente en cuanto a la lectura del Roadbook.

Horario de largada

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Miércoles 7 de enero | Etapa 4 - Al-Ula > Refugio (Maratón Parte 1)

Inicia el primer gran desafío de resistencia con 451 kilómetros. Al llegar a la meta, los pilotos no contarán con sus equipos de asistencia y deberán realizar ellos mismos el mantenimiento de sus vehículos.

Horario de largada

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Jueves 8 de enero | Etapa 5 - Al-Ula > Hail (Maratón Parte 2)

Segunda parte de la etapa maratón con 372 kilómetros de especial. El cansancio acumulado y el estado de los neumáticos serán los factores determinantes para llegar a la ciudad de Hail.

Horario de largada

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Viernes 9 de enero | Etapa 6 - Hail > Riad

Un tramo de 331 kilómetros de transición hacia la capital del reino. Aunque es más corta que las anteriores, la velocidad será muy alta, castigando los motores antes de la jornada de descanso.

Horario de largada

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Sábado 10 de enero | Jornada de descanso en Riad

Día dedicado exclusivamente a la recuperación física de los competidores y a la reconstrucción mecánica de los vehículos en el vivac central de la capital.

Domingo 11 de enero | Etapa 7 - Riad > Wadi ad-Dawasir

Es la etapa reina en términos de distancia, con un total de casi 900 kilómetros (462 km cronometrados). El recorrido hacia el sur marca la entrada en zonas de dunas mucho más abiertas.

Horario de largada

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Lunes 12 de enero | Etapa 8 - Wadi ad-Dawasir > Wadi ad-Dawasir

Este bucle de 481 kilómetros destaca por recuperar la tradicional "salida en masa", donde los pilotos de cada categoría arrancan al mismo tiempo, emulando las clásicas etapas africanas.

Horario de largada

1:30 hs

Martes 13 de enero | Etapa 9 - Wadi ad-Dawasir > Bisha (Maratón Parte 1)

Comienza la segunda etapa maratón de esta edición. Son 410 kilómetros que se adentran en el corazón del desierto, donde la arena blanda y las dunas cortadas pondrán a prueba la suspensión de los vehículos.

Horario de largada

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Miércoles 14 de enero | Etapa 10 - Bisha > Bisha (Maratón Parte 2)

Con 421 kilómetros de cronometrada, esta jornada define quiénes llegarán con opciones al podio final. La navegación en las dunas de Bisha es conocida por ser una de las más traicioneras del rally.

Horario de largada

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Jueves 15 de enero | Etapa 11 - Bisha > Al-Henakiyah

Un tramo de 347 kilómetros donde la gestión de la mecánica es vital. Tras diez días de competencia, cualquier error en estas pistas de tierra y arena puede costar la carrera.

Horario de largada

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Viernes 16 de enero | Etapa 12 - Al-Henakiyah > Yanbu

Penúltima jornada con 310 kilómetros de especial técnica. El terreno recupera la dureza de las rocas y los cañones antes de regresar a las cercanías del litoral.

Horario de largada

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Sábado 17 de enero | Etapa 13 - Yanbu > Yanbu

El gran final. Una especial corta de 105 kilómetros a lo largo de la costa del Mar Rojo para celebrar la llegada de los supervivientes al podio de meta en Yanbu.

Horario de largada