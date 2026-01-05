5 de enero de 2026
{}
Rally Dakar

Rally Dakar 2026, Etapa 2: Toyota arrasó con un 1-2-3-4-5 y Al-Attiyah es el nuevo líder

La marca japonesa dominó la manga del Rally Dakar entre Yanbu y Al-Ula, en tanto que el qatarí pasó al frente de la general en Arabia Saudita. Mirá el resumen.

Toyota dominó la Etapa 2 del Rally Dakar 2026

Toyota dominó la Etapa 2 del Rally Dakar 2026

El Rally Dakar 2026 empezó a mostrar su verdadera cara en la Etapa 2, donde Toyota fue ampliamente superior y colocó cinco vehículos en los cinco primeros puestos de la clasificación del día. En contraste, Ford y Mini no lograron meterse en el top 10, en una jornada exigente de 400 kilómetros de especial rumbo a Al-Ula.

Más allá del dominio absoluto de la marca japonesa, el gran beneficiado fue Nasser Al-Attiyah, que sin ganar la etapa pasó a liderar la clasificación general, aprovechando la regularidad y los errores de sus principales rivales en el inicio del Dakar.

Toyota dominó la Etapa 2 de principio a fin en el Rally Dakar

El triunfo quedó en manos del estadounidense Seth Quintero, quien encabezó el 1-2-3-4-5 de Toyota con su Hilux y logró su tercera victoria de etapa en la categoría Ultimate. El piloto norteamericano tomó el liderazgo en el cuarto punto de control, en el kilómetro 143, tras el fuerte inicio de Saood Variawa, que luego perdió más de siete minutos en el tramo final.

Detrás de Quintero finalizaron Henk Lategan, Yazeed Al-Rajhi, Toby Price y Joao Ferreira, completando una jornada perfecta para la estructura japonesa tanto en su equipo sudafricano como en el W2RC.

Al-Attiyah, líder de la general tras dos etapas

El mejor no Toyota del día fue Sébastien Loeb, que terminó sexto con el Dacia Sandrider, seguido muy de cerca por su compañero Nasser Al-Attiyah, quien logró recuperarse tras perder tiempo en el primer tercio de la etapa.

Gracias a esa actuación, el qatarí pasó a comandar la clasificación general, con apenas siete segundos de ventaja sobre Quintero. El belga Guillaume de Mévius (Mini), ganador de la Etapa 1, cayó al tercer puesto, a 1m09s, mientras que Lategan quedó cuarto, a solo 19 segundos.

Jornada discreta para Ford y Mini

La Etapa 2 no fue favorable para Ford, ya que Mattias Ekström, ganador del prólogo, terminó 12º tras perder más de nueve minutos, mientras que Carlos Sainz Sr. finalizó 14º. En tanto, Mini tampoco logró destacarse, con De Mévius fuera del top 10 por primera vez en la competencia.

Con dos etapas disputadas, el Dakar 2026 empieza a perfilar una lucha cerrada en la general, con Toyota como referencia absoluta y Al-Attiyah al frente de una clasificación que promete mantenerse ajustada en los próximos días.

Lo que se viene en el Rally Dakar

ALULA > ALULA

06/01/2026 - Etapa 3

Enlace > 314 km - Especial > 422 km

