De Mévius dio el golpe y ganó la manga 1 del Rally Dakar 2026 en autos

La primera etapa plenamente válida del Rally Dakar 2026 en la categoría Autos dejó una gran sorpresa. En un recorrido exigente con 400 kilómetros de especial alrededor de Yanbu, el belga Guillaume de Mévius, junto a su navegante Mathieu Baumel, se quedó con la victoria y es el primer líder de la general.
El resultado marcó el primer quiebre real del clasificador, ya que el prólogo ganado por Mattias Ekström no sumaba para la general y la Etapa 1 fue el primer día con tiempos oficiales.
Tras un comienzo veloz de Seth Quintero, Ekström tomó el control a los 70 kilómetros y mantuvo el liderazgo durante buena parte del recorrido, con De Mévius como principal perseguidor.
Sin embargo, en los últimos 45 kilómetros, el sueco perdió casi dos minutos frente a los pilotos más rápidos, un golpe decisivo que lo dejó sin chances de victoria en una etapa donde cada error se paga caro.
El golpe de escena de De Mévius y Baumel
En el tramo final, De Mévius y Baumel lograron optimizar su ritmo y navegación, y aunque sus tiempos no fueron registrados en algunos parciales intermedios, aparecieron en la meta con un crono ganador de 3h07m49s, suficiente para quedarse con la etapa.
La victoria resultó sorprendente, pero confirmó la regularidad del Mini X-Raid, que aprovechó una segunda mitad de especial donde el terreno permitió recuperar tiempo.
Dacia, Ford y Toyota, muy cerca
El segundo lugar quedó en manos de Nasser Al-Attiyah y su navegante Fabian Lurquin, quienes ubicaron al Dacia a 40 segundos del ganador.
El tercer puesto fue para Martin Prokop y Viktor Chytka, el mejor Ford privado, mientras que Ekström y Emil Bergkvist cayeron al cuarto lugar y además recibieron una penalización de diez segundos por exceso de velocidad.
Palabra de Guillaume de Mévius, Ganador de la Etapa 1 en Autos:
El español Carlos Sainz, junto a Lucas Cruz, terminó sexto con el tercer Ford Raptor, en una etapa de menos a más.
Más atrás se ubicaron Guy Botterill, Nani Roma, Mitch Guthrie y Sébastien Loeb, quien cerró el Top 10 con el Dacia Sandrider, manteniéndose expectante.
De Mévius lidera y se viene una Etapa 2 clave
Con el prólogo sin valor para la general, el clasificador tras la Etapa 1 coincide con el resultado del día, dejando a Guillaume de Mévius como líder del Dakar 2026 en Autos.
Este lunes, la competencia continuará con la Etapa 2, que unirá Yanbu con Al-‘Ula, con otros 400 kilómetros de especial, una jornada que promete volver a sacudir la clasificación y confirmar quiénes están realmente para pelear el Dakar.