5 de enero de 2026
Paso Los Libertadores: nuevamente, las demoras para cruzar a Chile ascienden a 4 horas

El Paso Los Libertadores, que lleva a Chile, está habilitado y se encuentra colmado de patentes argentinas que buscan cruzar al país trasandino. Los detalles.

El Paso Cristo Redentor es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza.&nbsp;

 Por Celeste Funes

Desde hace varios días, el Paso Internacional Los Libertadores que conecta a Chile con Argentina ha visto circular a miles de vehículos que buscaban celebrar las fiestas de fin de año o comenzar sus vacaciones en el país vecino. Por este motivo, hasta este lunes 5 de enero el sistema se encuentra congestionado con filas de hasta 4,5 kilómetros.

Autoridades de Pasos Fronterizos y Alta Montaña, informaron que hay alrededor de 240 minutos de demoras y "filas de 4,5 km. desde el cobertizo para ingresar al Complejo Los Libertadores". Pese a que hay un movimiento considerable en alta montaña, los trámites migratorios no llevan mucho tiempo y se espera que el agolpamiento de vehículos ceda en la brevedad.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 5 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 5 de enero de 2026
El Paso Los Libertadores es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza.
En plenas vacaciones

Tránsito cargado y varias horas de demoras en el Paso Internacional Los Libertadores

El pronóstico para la alta montaña indica cielo despejado. Las temperaturas en las localidades cordilleranas son de 9º en Uspallata, 5° en Punta de Vacas, 2º en Puente del Inca y 1° en Las Cuevas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra abierto este lunes 5 de enero para todo tipo de vehículos.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

