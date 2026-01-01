1 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 1 de enero de 2026

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 1 de enero de 2026.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 1 de enero de 2026.

Foto: Cristian Lozano

El pronóstico para la alta montaña indica poca nubosidad (en precordillera con precipitaciones aisladas). Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 9º en Uspallata, 5° en Punta de Vacas, 0º en Puente del Inca y -1° en Las Cuevas.

Lee además
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miercoles 31 de diciembre de 2025
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 31 de diciembre de 2025
La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.
Novedoso

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de diciembre de 2025

Cruzar a Chile, una odisea: el Paso Los Libertadores presenta demoras de casi 4 horas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 29 de diciembre de 2025

Paso Internacional Los Libertadores: demoras y filas kilométricas para cruzar a Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 28 de diciembre

Tras activar un "pulmón" de estacionamiento, se descomprime el tránsito en el Paso a Chile

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de diciembre

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 1 de enero de 2026 en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 1 de enero de 2026 en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

Accidente vial: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar
Son oriundos de San Carlos

Tragedia en Alta Montaña: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar

¿El Banco Nación te depositó dinero por error? Te contamos lo que hay que hacer
"Ayudín" de fin de año

El Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos por error en cuentas sueldo: qué hacer con el dinero

En el automóvil viajaban cuatro personas, y como consecuencia del siniestro, una de ellas sufrió lesiones de gravedad
Amplio operativo

Un auto volcó y cayó hacia el río en Potrerillos: el tránsito fue suspendido

Cristina Fernández  pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud. Imagen Ilustrativa
preocupación

Cristina Fernández pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud