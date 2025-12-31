Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 31 de diciembre de 2025

El Paso Los Libertadores es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7 , se encuentra abierto este miércoles 31 de diciembre, las 24 horas , en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos , según informaron desde la Coordinación Argentina . Las demoras este martes llevaban a los 120 minutos para cruzar al vecino país.

El pronóstico para la alta montaña indica probailidad de precipitaciones en cordillera. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 9º en Uspallata, 5° en Punta de Vacas, 0º en Puente del Inca y -1° en Las Cuevas .

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.