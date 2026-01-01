Homicidio en Las Heras: un hombre fue apuñalado y hay una mujer detenida.

Un grave hecho de sangre sacudió la tranquilidad de la madrugada en el departamento de Las Heras . Un hombre de 70 años, identificado como Antonio Ramírez , perdió la vida tras recibir una herida de arma blanca en el tórax. Tras el homicidio , las autoridades procedieron a la aprehensión de una mujer de 36 años, quien se encontraba en el lugar.

Alrededor de las 4. 22 , efectivos de la Comisaría 56° que se encontraban patrullando la zona de El Algarrobal fueron alertados por vecinos sobre la presencia de una persona herida en una vivienda ubicada sobre la calle Pilcomayo, en el interior del Barrio Las Viñas .

Al arribar al domicilio, los uniformados constataron la gravedad del cuadro: Ramírez presentaba una profunda lesión cortante en el pecho. A pesar del rápido aviso al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) , el profesional médico de la ambulancia solo pudo constatar el deceso del hombre apenas minutos después de su llegada.

Según el informe médico preliminar, la causa de muerte fue una "herida de arma blanca en el tórax, sobre el costado izquierdo" , la cual habría afectado órganos vitales.

En el lugar del homicidio, los peritos de Científica lograron el secuestro de un cuchillo tipo carnicero con manchas hemáticas, que sería el arma utilizada para ultimar a la víctima.

La investigación

Respecto a la víctima, trascendió que Antonio Ramírez contaba con un prontuario policial por diversos delitos cometidos años atrás, incluyendo tentativas de robo (2005 y 2008), hurto (2006) y encubrimiento (2009).

Minutos después del hallazgo, el personal policial aprehendió a una mujer de 36 años, cuya identidad se mantiene en reserva, quien fue trasladada inmediatamente a sede judicial para determinar su grado de participación en el hecho.

La causa ha quedado bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Las Heras, con la intervención directa de Claudia Ríos, Fiscal de Homicidios, quien lidera las actuaciones para esclarecer el móvil del ataque.