1 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Investigación

Homicidio en Las Heras: un hombre fue apuñalado y hay una mujer detenida

El homicidio ocurrió durante la madrugada de este jueves en el interior del Barrio Las Viñas, en El Algarrobal. La policía secuestró un cuchillo tipo carnicero.

Homicidio en Las Heras: un hombre fue apuñalado y hay una mujer detenida.

Homicidio en Las Heras: un hombre fue apuñalado y hay una mujer detenida.

Por Sitio Andino Policiales

Un grave hecho de sangre sacudió la tranquilidad de la madrugada en el departamento de Las Heras. Un hombre de 70 años, identificado como Antonio Ramírez, perdió la vida tras recibir una herida de arma blanca en el tórax. Tras el homicidio, las autoridades procedieron a la aprehensión de una mujer de 36 años, quien se encontraba en el lugar.

moviles policiales, ministerio seguridad, mercedes rus.jpg
Tras el homicidio, una mujer quedó detenida.

Tras el homicidio, una mujer quedó detenida.

Homicidio en Las Heras: detalles del crimen

Alrededor de las 4. 22, efectivos de la Comisaría 56° que se encontraban patrullando la zona de El Algarrobal fueron alertados por vecinos sobre la presencia de una persona herida en una vivienda ubicada sobre la calle Pilcomayo, en el interior del Barrio Las Viñas.

Lee además
Imagen ilustrativa.
La víctima tenía 41 años

Posible homicidio en General Alvear: hallaron a un hombre sin vida en una exbodega
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad y Justicia reflejan menos homicidios en ocasión de robo
En el 2025

Mendoza registró una fuerte baja en homicidios frente al promedio de los últimos 10 años

Al arribar al domicilio, los uniformados constataron la gravedad del cuadro: Ramírez presentaba una profunda lesión cortante en el pecho. A pesar del rápido aviso al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), el profesional médico de la ambulancia solo pudo constatar el deceso del hombre apenas minutos después de su llegada.

Ambulancia.jpeg
Ramírez presentaba una profunda lesión cortante en el pecho.

Ramírez presentaba una profunda lesión cortante en el pecho.

Según el informe médico preliminar, la causa de muerte fue una "herida de arma blanca en el tórax, sobre el costado izquierdo", la cual habría afectado órganos vitales.

En el lugar del homicidio, los peritos de Científica lograron el secuestro de un cuchillo tipo carnicero con manchas hemáticas, que sería el arma utilizada para ultimar a la víctima.

La investigación

Respecto a la víctima, trascendió que Antonio Ramírez contaba con un prontuario policial por diversos delitos cometidos años atrás, incluyendo tentativas de robo (2005 y 2008), hurto (2006) y encubrimiento (2009).

Minutos después del hallazgo, el personal policial aprehendió a una mujer de 36 años, cuya identidad se mantiene en reserva, quien fue trasladada inmediatamente a sede judicial para determinar su grado de participación en el hecho.

La causa ha quedado bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Las Heras, con la intervención directa de Claudia Ríos, Fiscal de Homicidios, quien lidera las actuaciones para esclarecer el móvil del ataque.

Temas
Seguí leyendo

Imputaron por tentativa de homicidio al conductor que atropelló a joven tras una pelea en Guaymallén

Le robaron en Guaymallén, persiguió al ladrón, lo atropelló y casi lo mata: quedó detenido por intento de homicidio

Decomisaron 100 kilos de pirotecnia ilegal en Guaymallén, tras recibir 36 denuncias

Tragedia en Alta Montaña: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar

En fotos: continúa el operativo para hallar a la mujer que fue arrastrada en el Zanjón de Los Ciruelos

Un auto volcó y cayó hacia el río en Potrerillos: el tránsito fue suspendido

Accidente vial en Lavalle: un ciclista fue atropellado por un camión en la Ruta 40

Murió un motociclista tras un choque con un colectivo en Las Heras

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

Accidente vial: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar
Son oriundos de San Carlos

Tragedia en Alta Montaña: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar

¿El Banco Nación te depositó dinero por error? Te contamos lo que hay que hacer
"Ayudín" de fin de año

El Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos por error en cuentas sueldo: qué hacer con el dinero

El paciente se encuentra internado en cuidados intensivos del hospital Carrillo.
Alerta sanitaria

Confirman el primer caso de gripe H3N2 en Mendoza: quién es el paciente y por qué aún no hay circulación comunitaria

El primer nacimiento del año en Mendoza y en el país es una bebé de Las Heras.
Felicidad

El primer nacimiento del año en Mendoza y en el país es una bebé de Las Heras