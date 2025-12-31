31 de diciembre de 2025
{}
La víctima tenía 41 años

Posible homicidio en General Alvear: hallaron a un hombre sin vida en una exbodega

Investigan un presunto crimen ocurrido en Alvear Oeste, donde un hombre fue encontrado golpeado y oculto entre hojas y una chapa. Hay un detenido. La principal hipótesis: una riña.

Un posible homicidio es investigado por estas horas en General Alvear, luego de que un hombre fuera hallado sin vida en el predio de la exbodega Manzano, ubicada en calle Santa Fe, entre Maipú y callejón 8, en la zona de Alvear Oeste.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 de este 31 de diciembre, cuando se dio aviso a las autoridades. Al llegar al lugar, personal policial y de Bomberos encontró el cuerpo de Ernesto Maza, de 41 años, quien presentaba signos evidentes de haber sido golpeado. Según las primeras informaciones, el cuerpo estaba cubierto con hojas y una chapa, lo que refuerza la hipótesis de un hecho violento.

Presunto homicidio en General Alvear: un detenido y una hipótesis en investigación

De acuerdo con los primeros datos, hay una persona detenida en el marco de la causa, mientras avanzan las pericias para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad penal.

Fuentes consultadas indicaron que la víctima se encontraba en situación de calle y tenía problemas de alcoholismo. En ese contexto, no se descarta que el episodio haya ocurrido tras una pelea con otro hombre en condiciones similares, con quien mantendría conflictos previos.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que trabaja para reconstruir las últimas horas de la víctima, determinar la mecánica de la agresión y confirmar si efectivamente se trató de un homicidio.

