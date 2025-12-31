El Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos por error en cuentas sueldo: qué hacer con el dinero

31 de diciembre de 2025
Un error técnico en cuentas remuneradas generó acreditaciones inesperadas. En Mendoza, lo recibieron trabajadores estatales. La adevertencia de los gremios.

¿El Banco Nación te depositó dinero por error? Te contamos lo que hay que hacer

Imagen generada con IA
Un error técnico del Banco Nación provocó la acreditación de sumas de dinero en cuentas sueldo y cuentas remuneradas de distintos clientes; entre ellos los trabajadores estatales de Mendoza. En algunos casos, los montos llegaron hasta los 700 mil pesos, lo que generó sorpresa, consultas y una rápida viralización del tema en redes sociales.

Desde la entidad bancaria confirmaron el inconveniente y advirtieron que el dinero no corresponde a un bono ni a un beneficio oficial, por lo que será descontado en los próximos días.

Según reconocieron fuentes del Banco Nación, el problema se originó por un mal cálculo en los rendimientos de las cuentas remuneradas, lo que derivó en depósitos erróneos bajo conceptos como “REND.PESO” o “rendición en pesos”, con fecha del 30 de diciembre.

Desde el banco explicaron que ya se está trabajando para normalizar la situación, incluso durante días sin atención bancaria formal, y ratificaron que los fondos acreditados de más serán retirados automáticamente de las cuentas afectadas.

Banco de la Nacion Argentina,mendoza
Trabajadores estatales de Mendoza cobraron por error un dep&oacute;sito del Banco Naci&oacute;n.

Trabajadores estatales de Mendoza cobraron por error un depósito del Banco Nación.

La recomendación oficial es no gastar ese dinero, ya que su uso podría generar descuentos posteriores o incluso saldos negativos, con intereses automáticos a cargo del titular.

Ante este escenario, las recomendaciones son:

  • No utilizar el dinero acreditado por error.

  • Esperar la reversión automática del Banco Nación.

  • Evitar transferencias o extracciones que puedan generar descuentos posteriores.

Desde la entidad confirmaron que el ajuste comenzará a aplicarse en los próximos días, incluso mediante descuentos en la acreditación de haberes, si fuera necesario.

Alerta de los gremios por posibles descuentos tras el error del Banco Nación

La situación generó preocupación entre trabajadores del sector público, muchos de los cuales cobran sus haberes a través del Banco Nación. Diversos gremios difundieron mensajes de alerta para evitar que los afiliados utilicen los fondos acreditados por error.

Uno de los comunicados más difundidos fue el de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que advirtió sobre el riesgo de descubierto en caso de gastar el dinero: “Todo indica que se trata de un error del Banco Nación. Al revertirse el movimiento, si el dinero no está en cuenta, se puede generar un saldo negativo con intereses automáticos”, señalaron.

Otros sindicatos emitieron mensajes similares, pidiendo reenviar la advertencia para evitar perjuicios económicos entre los trabajadores.

El episodio rápidamente se convirtió en tendencia en la red social X, donde numerosos usuarios compartieron capturas de pantalla de sus cuentas con acreditaciones cercanas a los 700 mil pesos.

Incluso hubo repercusiones políticas. El diputado nacional Esteban Paulón ironizó sobre la situación y descartó cualquier vínculo con medidas oficiales: “Para quienes pensaron que era una buena de parte del gobierno, no. Parece que el Banco Nación repartió un bono por error”, escribió.

