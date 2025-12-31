Decomisaron 100 kilos de pirotecnia ilegal en Guaymallén, tras recibir 36 denuncias

La Municipalidad de Guaymallén realizó un operativo de control y como resultado decomisaron 100 kilogramos de pirotecnia ilegal en distintos puntos del departamento. La Comuna trabaja en prevención, orden y cuidado de la convivencia.

El procedimiento fue ejecutado por inspectores municipales con el acompañamiento de efectivos policiales, gracias a denuncias realizadas por los vecinos. En total, se canalizaron 36 reclamos , la mayoría de ellas con resultado positivo tras la verificación en territorio.

Los controles se desplegaron en los distritos de Rodeo de la Cruz, La Cruz, Belgrano, San José, Pedro Molina, San Francisco del Monte, Jesús Nazareno, Los Corralitos y La Primavera , reafirmando una presencia activa del municipio en todo el departamento.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia integral de control y respuesta rápida , que combina el trabajo coordinado entre áreas municipales, fuerzas de seguridad y los sistemas de denuncia ciudadana. El objetivo es:

Proteger la seguridad de los vecinos,

Prevenir accidentes,

Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en fechas sensibles.

Denuncias por pirotecnia ilegal

Desde la Municipalidad renovaron el llamado a la comunidad a realizar denuncias ante situaciones irregulares, subrayando que el trabajo conjunto es clave para mejorar la seguridad, la transparencia y el cumplimiento de las normas.

Para facilitar la participación ciudadana, el Municipio mantiene habilitado un formulario digital de reclamos y denuncias, destinado a comerciantes, industriales y vecinos. A través de este canal se pueden reportar comercios clandestinos, irregularidades de funcionamiento u otras actividades que afecten el normal desarrollo del comercio local. El sistema es confidencial y permite realizar el seguimiento del reclamo a través de la plataforma MuniDigital.

En Guaymallén la pirotecnia está prohibida por ordenanza por motivos de salud, seguridad y cuidado ambiental. Según la normativa vigente, las sanciones por cualquier tipo de comercialización de pirotecnia pueden alcanzar hasta 5.000 UTM, con un valor actual de $112,65 por unidad, lo que equivale a un monto máximo de $563.250 (desde el 1 de enero cada UTM pasará a costar $130).