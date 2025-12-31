31 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Gran Mendoza

Decomisaron 100 kilos de pirotecnia ilegal en Guaymallén, tras recibir 36 denuncias

La Municipalidad realizó un gran operativo luego de recibir avisos de los vecinos, que dieron resultados positivos en distintos puntos del departamento.

Decomisaron 100 kilos de pirotecnia ilegal en Guaymallén, tras recibir 36 denuncias

Decomisaron 100 kilos de pirotecnia ilegal en Guaymallén, tras recibir 36 denuncias

Municipalidad de Guaymallén
Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Guaymallén realizó un operativo de control y como resultado decomisaron 100 kilogramos de pirotecnia ilegal en distintos puntos del departamento. La Comuna trabaja en prevención, orden y cuidado de la convivencia.

El procedimiento fue ejecutado por inspectores municipales con el acompañamiento de efectivos policiales, gracias a denuncias realizadas por los vecinos. En total, se canalizaron 36 reclamos, la mayoría de ellas con resultado positivo tras la verificación en territorio.

Lee además
Menos pirotecnia en Guaymallén.
Controles integrales

Menos pirotecnia, más conciencia: Guaymallén refuerza los controles
La Ciudad refuerza controles contra la pirotecnia con más inspecciones y decomisos
Medidas

La Ciudad refuerza controles contra la pirotecnia con más inspecciones y decomisos

Los controles se desplegaron en los distritos de Rodeo de la Cruz, La Cruz, Belgrano, San José, Pedro Molina, San Francisco del Monte, Jesús Nazareno, Los Corralitos y La Primavera, reafirmando una presencia activa del municipio en todo el departamento.

decomiso de pirotecnia ilegal guaymallén
La pirotecnia es ilegal en Guaymallén y los vecinos pueden realizar denuncias.

La pirotecnia es ilegal en Guaymallén y los vecinos pueden realizar denuncias.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia integral de control y respuesta rápida, que combina el trabajo coordinado entre áreas municipales, fuerzas de seguridad y los sistemas de denuncia ciudadana. El objetivo es:

  • Proteger la seguridad de los vecinos,
  • Prevenir accidentes,
  • Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en fechas sensibles.

Denuncias por pirotecnia ilegal

Desde la Municipalidad renovaron el llamado a la comunidad a realizar denuncias ante situaciones irregulares, subrayando que el trabajo conjunto es clave para mejorar la seguridad, la transparencia y el cumplimiento de las normas.

Para facilitar la participación ciudadana, el Municipio mantiene habilitado un formulario digital de reclamos y denuncias, destinado a comerciantes, industriales y vecinos. A través de este canal se pueden reportar comercios clandestinos, irregularidades de funcionamiento u otras actividades que afecten el normal desarrollo del comercio local. El sistema es confidencial y permite realizar el seguimiento del reclamo a través de la plataforma MuniDigital.

En Guaymallén la pirotecnia está prohibida por ordenanza por motivos de salud, seguridad y cuidado ambiental. Según la normativa vigente, las sanciones por cualquier tipo de comercialización de pirotecnia pueden alcanzar hasta 5.000 UTM, con un valor actual de $112,65 por unidad, lo que equivale a un monto máximo de $563.250 (desde el 1 de enero cada UTM pasará a costar $130).

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén intensifica controles contra pirotecnia y alimentos vencidos

Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza

Murió una mujer tras el incendio en una vivienda que vendía pirotecnia ilegal en Godoy Cruz

Secuestraron pirotecnia a vendedores ambulantes en la Ciudad de Mendoza

El Gobierno llama a celebrar sin pirotecnia y recuerda que está prohibida en todo Mendoza

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

Godoy Cruz impulsa la inclusión laboral con un Centro de Desarrollo Textil

La Municipalidad de Mendoza impulsa el programa "Verano en Cuatro Patas"

LO QUE SE LEE AHORA
Calpe recibió una distinción con el escudo oficial de la Alcaldía, acompañado de un cálido reconocimiento
Orgullo

Un emprendimiento de Tunuyán fue reconocido en España por la innovación y el esfuerzo

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

La cirugía fue monitoreada de manera permanente por el equipo médico que acompaña a Yacopini desde su ingreso a la Clínica
Esperan una pronta evolución

Juan Cruz Yacopini fue operado y permanece internado con pronóstico reservado

Atención conductores: ¿hasta qué hora estarán abiertas las estaciones de servicio durante Año Nuevo?
A tener en cuenta

Durante Año Nuevo, estos serán los horarios de las estaciones de servicio de Mendoza

¿El Banco Nación te depositó dinero por error? Te contamos lo que hay que hacer
"Ayudín" de fin de año

El Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos por error en cuentas sueldo: qué hacer con el dinero

Ocurrió este miércoles por la mañana en la intersección de Martín Fierro y 25 de Mayo
La moto era robada

Murió un motociclista tras un choque con un colectivo en Las Heras