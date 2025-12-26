Guaymallén intensifica controles contra pirotecnia y alimentos vencidos

El Municipio de Guaymallén decomisó 50 kilos de pirotecnia en 15 puestos de venta ilegal , en el marco de un operativo que reforzó la fiscalización en el departamento .

Según la normativa vigente, las sanciones por cualquier tipo de comercialización de pirotecnia alcanzan hasta las 5.000 UTM, a $112,65 cada una, lo que equivale a un máximo de $563.250 al valor actual.

Chau a un clásico Por qué desaparecieron las ferias del juguete en Mendoza y cuál es la única que funcionará

El Municipio señaló que la situación se complejiza por el crecimiento de la comercialización online, que se ha convertido en la modalidad preferida en el circuito ilegal. Ante este escenario, se mantienen activas las guardias de control para prevenir la venta y detectar actividades irregulares, al tiempo que se intensifican los operativos de fiscalización en distintos puntos del departamento.

En paralelo, durante el último fin de semana, el área de Comercio llevó adelante procedimientos que derivaron en el decomiso de más de mil botellas de bebidas vencidas, comercializadas de manera ambulante. La medida apunta a reducir riesgos para la salud pública y a desalentar prácticas que violan las normas de seguridad alimentaria.

image

Controles y convenios para cuidar la salud pública en Guaymallén

Además de los operativos comerciales, Guaymallén continúa fortaleciendo los controles sanitarios mediante un convenio con la Policía Rural, que permite inspecciones periódicas de productos cárnicos en diversos sectores del departamento, especialmente en la previa de las fiestas de fin de año. En ese marco, recientemente se desbarató un comercio que no cumplía con la normativa vigente ni con el Código Alimentario Argentino: se detectó venta de carne en mal estado y deficiencias en conservación e higiene. La inspección motivó la clausura del local y el decomiso de la mercadería.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de estas acciones para proteger la salud de los vecinos y garantizar condiciones comerciales adecuadas. También renovaron el llamado a la comunidad a realizar denuncias ante la detección de situaciones irregulares, subrayando que el trabajo conjunto es clave para mejorar la seguridad, la transparencia y el cumplimiento normativo.

image

Canal digital para reclamos y denuncias en Guaymallén

Para facilitar la participación ciudadana, el Municipio mantiene habilitado un formulario digital para comerciantes, industriales y vecinos. Allí se pueden reportar comercios clandestinos, irregularidades de funcionamiento u otras actividades que afecten el normal desarrollo del comercio local. Al realizar la denuncia, se solicita completar datos del hecho (tipo de irregularidad, descripción precisa, ubicación con calle, numeración, distrito y referencias, y horario aproximado) y datos personales del denunciante (nombre, apellido, DNI y un medio de contacto) para el seguimiento del trámite.

El sistema es confidencial y la información se utiliza exclusivamente para cargar la denuncia en la plataforma MuniDigital; al registrar teléfono o correo, el ciudadano recibe el número de reclamo y las novedades vinculadas al caso.

Formulario denuncias y reclamos