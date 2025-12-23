"Misa Criolla, Navidad Nuestra": Guaymallén ofreció un concierto cargado de identidad

"Misa Criolla, Navidad Nuestra" en Guaymallén.

El Municipio de Guaymallén organizó una velada artística denominada: “Misa Criolla, Navidad Nuestra”, que reunió música, tradición y celebración comunitaria en la antesala de las fiestas de fin de año. El encuentro tuvo lugar en la explanada de la Parroquia Sagrada Familia y contó con la participación central de la agrupación municipal de voces Guaymallén Coral, junto a músicos invitados.

image "Misa Criolla, Navidad Nuestra" El concierto se desarrolló en tres momentos musicales que abarcaron las raíces más profundas de la música argentina y latinoamericana: un repertorio de folclore popular; la emblemática serie de villancicos “Navidad Nuestra”, de Ariel Ramírez y Félix Luna, que celebra el nacimiento de Jesús con una mirada latinoamericana; y la célebre “Misa Criolla”, obra maestra de Ramírez que fusiona la liturgia católica con ritmos tradicionales como chacarera, carnavalito y vidala, convirtiéndose en un clásico navideño lleno de identidad y emoción.

La velada contó con la participación especial de destacados músicos: Daniel Morcos en piano, Oscar Puebla en guitarras, Pablo Quiroga en batería y percusión, Mauricio Achem en bajo eléctrico y Matías Hernández en charango y aerófonos. A ellos se sumó Alejandra Marengo en la dirección coral y Javier Rodríguez como voz solista, además de desempeñarse en guitarra, charango, percusión y dirección general.

