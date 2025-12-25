25 de diciembre de 2025
Grave accidente en alta montaña: un auto cayó al precipicio y dejó cuatro heridos

El conductor perdió el control del vehículo, impactó contra el guardarraíl y desbarrancó unos 20 metros. Investigan las causas del accidente vial.

Un automóvil protagonizó un grave accidente este jueves por la tarde en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1088, cuando desbarrancó cerca de 20 metros tras perder el control e impactar contra el guardarraíl. Los ocupantes del vehículo sufrieron heridas, entre ellos, tres menores de edad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13.50 y fue protagonizado por un Peugeot 208, conducido por F. G., quien resultó sin lesiones. En el auto viajaban otros cuatro acompañantes: J. B., una mujer que sufrió luxación de hombro derecho y politraumatismos moderados; una nena de 9 años, que presentó un traumatismo encéfalo craneano (TEC) leve y fue trasladada al Hospital Fleming; y dos menores de 14 y 15 años, quienes no registraron lesiones.

foto accidente ruta 7 25 dic
Así quedó el automóvil.

Cómo ocurrió el accidente vial

Según la información oficial, el conductor circulaba por la RN 7 cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del rodado, colisionó contra el guardarraíl y cayó al precipicio, unos 20 metros aproximadamente.

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar para asistir a los ocupantes del vehículo, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

